«Лестер Сити» — «Арсенал». Прогноз: лондонцы закидают «лис» угловыми

28 апреля в матче 36-го тура АПЛ «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» сыграет с «Арсеналом». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: ставки на победу «канониров» предлагаются с коэффициентом 2.66.

«Лестер Сити» — «Арсенал» (28.04.2019)

Ключевой матч для лондонского клуба. «Арсенал» потерпел три поражения в четырёх турах, но получил ещё один шанс попасть в зону Лиги чемпионов. Два конкурента в погоне за милое сердцу четвёртое место — «Манчестер Юнайтед» и «Челси» — встретятся между собой. А значит, как минимум один из них точно потеряет очки.

Сейчас «канониры» занимают пятую строчку: опережают на два очка «МЮ», но отстают на балл от «Челси». При этом «Арсенал» свой матч проведёт на 4,5 часа раньше, то есть конкуренты точно будут знать результат. В случае победы подопечные Унаи Эмери окажут дополнительное давление на прямых соперников.

Дело за малым — выиграть. У «Лестера» уже нет особой мотивации: шансы занять седьмую строчку малы, но место в десятке практически обеспечено. «Лисы» набрали всего одно очко в двух прошлых турах, хотя соперники были средненькие. 0:1 от «Ньюкасла» и 2:2 с «Вест Хэмом». Казалось бы, расклад неплох.

Беда лишь в том, что «канониры» невероятно слабо играют на выезде. 22 очка в 17 встречах — это несерьёзно для представителя «большой шестёрки». С декабря 2018 года «Арсенал» выиграл за пределами «Эмирейтс» в рамках АПЛ дважды. У худшего клуба лиги «Хаддерсфилда» (2:1) и «Уотфорда» (1:0), который остался вдесятером уже на 11-й минуте.

Мягко говоря, не впечатляет. Да и в Лестере лондонцы традиционно играют так себе — одна победа в четырёх матчах. Вроде бы шансы «лис» как минимум не хуже, но всё же доверимся фактору мотивации. Гостям кровь из носу требуются три очка, а хозяевам уже ничего толком не надо. П2 с нулевой форой за 1.96 смотрится нормально.

Вариант посмелее — П2 по угловым за 2.34. «Арсенал» подавал больше корнеров в пяти из шести предыдущих поединков с «Лестером», а ещё в одном случае была ничья. «Канониры» традиционно действуют первым номером даже на выезде, а тут им тем более придётся идти вперёд, ведь надо побеждать любой ценой.

При Брендане Роджерсе «лисы» пробуют играть иначе, но пока команда находится на начальной стадии и только привыкает к новым требованиям. Защита гостей может привезти гол в любой момент, поэтому уверенности в победе лондонцев нет. Но захватить территорию и смело задействовать фланги «Арсенал» точно постарается.

Ставки на матч «Лестер Сити» — «Арсенал»

«Арсенал» подавал больше корнеров в пяти из шести предыдущих поединков с «Лестером», а ещё в одном случае была ничья. «Канониры» традиционно действуют первым номером даже на выезде, а тут им тем более придётся идти вперёд. Возьмём П2 по угловым за 2.34.

Ставка №1: победа «Арсенала» по угловым за 2.34.

Ставка №2: победа «Арсенала» с нулевой форой за 1.96.

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