Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Главная / Ставки / Статьи /

«Милуоки» — «Бостон», 28 апреля 2019, прогноз на матч НБА

«Милуоки» — «Бостон», 28 апреля 2019
Владимир Прокофьев
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: Хорфорд уберёт Лопеса трёшками
Хорфорд забьёт от 2-х трёхочковых, Яннис возьмёт не менее 13 подборов — в «Большом куше».
Ставки

«Спёрс» крайне неудачно начали решающий матч серии с «Наггетс» и весь поединок находились в роли догоняющих. Рискованная ставка на победу «Сан-Антонио» в первой четверти не прошла, но рубрике удалось завершить игровой день в плюсе.

Дерозан хоть и получил ключевой блок-шот, однако тотал больше 5,5 подбора преодолел с запасом, а общая планка результативности даже и близко не подобралась к отметке 210 баллов. Если одна звезда «Сан-Антонио» провалилась в решающем владении, то какое помутнение случилось с Олдриджем до сих пор непонятно. При «-4» для гостей Ламаркус стоял и ждал пока закончится время, когда Попович, находясь чуть ли не в центре паркета, требовал сфолить.

«Денвер» — «Сан-Антонио». Прогноз: «Наггетс» раскачаются не сразу
«Спёрс» снова выиграют первую четверть, Дерозан возьмёт от 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 505 фишек.

Заход дня: dacascos взял тоталы меньше 225 и 209 очков в матчах «Рэпторс» — «Сиксерс» и «Наггетс» — «Спёрс» соответственно с общим коэффициентом 3.42.

28 апреля на паркете «Файсерв-форум» «Милуоки» примет «Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НБА в Восточной конференции. В сезонной серии «Бакс» оказались сильнее со счётом 2-1, и в предстоящем поединке букмекеры также склоняются к виктории коллектива Майка Буденхольцера. Чистая победа Янниса и компании доступна за коэффициент 1.32.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (28.04.2019)

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс
Бостон

Регулярный чемпионат НБА порой не отражает реальной силы команд, поэтому оценки специалистов перед стартом тех или иных серий не всегда близки к истине. Да, «Бакс» заняли первую строчку, а «Селтикс» испытывали множество проблем, но теперь всё это в прошлом. У «Милуоки» есть преимущество своего паркета, однако «Бостон» способен преподнести немало сюрпризов. С подробным превью к данному противостоянию вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Буденхольцер против Стивенса. Превью серии «Милуоки» — «Бостон»
В зарубе между «Бакс» и «Селтикс» на первый план выйдут тренерские решения.

В предстоящем поединке обе команды обойдутся без важных исполнителей. «Бакс» не поможет Брогдон, который, вероятно, вернётся в строю к третьему матчу серии, а «Селтикс» ждут восстановления Смарта. Согласно информации из зарубежных источников, Маркус появится в шестом или седьмом поединке, если дело дойдёт до выяснения отношений на столь поздней стадии.

За 1.9 мы обязаны рассмотреть одну интересную долгосрочную ставку. Фора «+1,5» на «Бостон» по матчам в серии за столь солидный коэффициент не оставляет нам иного выбора. Брэд Стивенс чуть ли не лучше всех в лиге умеет перестраиваться, как по ходу матчей, так и по ходу целого противостояния. Наставник «Селтикс» обязательно проявит свой тактический гений, а вот по Майку Буденхольцеру есть определённые вопросы.

Станут ли меняться «Бакс» после первого поражения в серии? У тренера «Милуоки» есть прекрасно выстроенная система, но на определённых этапах «Бостон» обязательно создаст максимально неудобные условия для противника. Также у «Селтикс» есть психологический перевес в виде успеха в очной дуэли в прошлогоднем плей-офф.

Если пробежаться по личной статистике, то, на наш взгляд, гораздо логичнее брать коэффициенты не ниже двойки. В первом матче серии оба тренера могут выйти со своими уникальными наработками, поэтому полностью предугадать происходящее на паркете практически нереально.

Тотал трёхочковых Хорфорда больше 1,5 за двойку прекрасно вписывается в концепцию о тактических играх Брэда Стивенса. В основе у «Бакс» выходит Лопес, который в защите практически не покидает краску. Даже при разменах Брук обороняет своё кольцо и совсем не выходит в поле.

Хорфорд в среднем по сезону совершает по три дальние попытки за матч. Вот только за две встречи против «Милуоки» доминиканский центровой в сумме аж 17 раз атаковал из-за дуги. Брэд Стивенс попытается сделать бесполезным присутствие Лопеса на паркете, поэтому Эл будет атаковать с периметра до тех пор, пока Буденхольцер не посадит на скамейку своего гиганта.

За солидные 2.12 возьмём тотал подборов Янниса больше 12,5. Если вернуться к предыдущим рассуждениям, то велик шанс, что грек много времени проведёт в качестве единственного великана «Бакс». Буденхольцер несильно нагружал своего лидера в серии с «Детройтом», поэтому сейчас Адетокунбо должен чувствовать себя свежим и отдохнувшим.

Разумеется, гарантии прохода выбранной ставки нет, но шансы уж точно не меньше 50%, а коэффициент выше двойки. На дистанции такие варианты принесут прибыль. Если Брэд Стивенс не придумает, как вытащить из краски ещё и Янниса, то грек, обожающий выходить на подстраховку, обязан царствовать на своём щите и что-то наковырять в нападении.

За 3.2 мы отважимся на совсем безумное решение и заиграем 51 или больше очков от Ирвинга и Миддлтона в совокупности. Выбор очень рискованный и его лучше не повторять, однако некоторые предпосылки для прохода ставки всё же есть. «Бостон», естественно, основное внимание в обороне сосредоточит на Яннисе, поэтому Крису придётся помогать своему лидеру. В прошлогоднем плей-офф 22 номер «Бакс» атаковал с запредельным процентом в серии с «Селтикс».

По Ирвингу персонально защищаться должен Эрик Бледсо, однако большого значения это не имеет. Если Дядюшка Дрю поймает свой ритм, то остановить его в принципе невозможно. Практически наверняка матч для «Бостона» станет невероятно трудным, и гостям понадобятся подвиги своего маленького вожака.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»

Букмекеры явно переоценивают «Бакс» в предстоящей серии, поэтому за 1.9 мы сделаем долгосрочную ставку с форой «+1,5» на «Селтикс» по матчам. Брэд Стивенс мастер поиска нестандартных решений, у самих баскетболистов «Бостона» больше опыта в плей-офф, нежели у «Милуоки», а также за номинального аутсайдера говорит психологическое преимущество из-за успеха в очной дуэли прошлого сезона.

В личной статистике перспективно выглядят не менее двух дальних попаданий Хорфорда и тотал больше 12,5 подборов Янниса. Эл постарается атаками из-за дуги убрать с паркета Лопеса, который в защите силён только под кольцом, а Адетокунбо наверняка получит дополнительное время и постарается проявить себя на щитах.

За 3.2 мы сделаем достаточно опрометчивый выбор на 51 очко или более от Ирвинга и Миддлтона в совокупности. С точки зрения статистики решение абсолютно неверное, но иногда можно довериться интуиции.

Выбор №1: тотал трёхочковых Эла Хорфорда больше 1,5 за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №2: тотал подборов Янниса Адетокунбо больше 12,5 за 2.12

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 560 фишек)

Выбор №3: Кайри Ирвинг и Крис Миддлтон наберут в сумме больше 50 очков за 3.2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1100 фишек)

Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 22 005 фишек.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент