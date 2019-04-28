«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: Хорфорд уберёт Лопеса трёшками

«Спёрс» крайне неудачно начали решающий матч серии с «Наггетс» и весь поединок находились в роли догоняющих. Рискованная ставка на победу «Сан-Антонио» в первой четверти не прошла, но рубрике удалось завершить игровой день в плюсе.



Дерозан хоть и получил ключевой блок-шот, однако тотал больше 5,5 подбора преодолел с запасом, а общая планка результативности даже и близко не подобралась к отметке 210 баллов. Если одна звезда «Сан-Антонио» провалилась в решающем владении, то какое помутнение случилось с Олдриджем до сих пор непонятно. При «-4» для гостей Ламаркус стоял и ждал пока закончится время, когда Попович, находясь чуть ли не в центре паркета, требовал сфолить.

«Денвер» — «Сан-Антонио». Прогноз: «Наггетс» раскачаются не сразу «Спёрс» снова выиграют первую четверть, Дерозан возьмёт от 6 подборов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 505 фишек.



Заход дня: dacascos взял тоталы меньше 225 и 209 очков в матчах «Рэпторс» — «Сиксерс» и «Наггетс» — «Спёрс» соответственно с общим коэффициентом 3.42.

28 апреля на паркете «Файсерв-форум» «Милуоки» примет «Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НБА в Восточной конференции. В сезонной серии «Бакс» оказались сильнее со счётом 2-1, и в предстоящем поединке букмекеры также склоняются к виктории коллектива Майка Буденхольцера. Чистая победа Янниса и компании доступна за коэффициент 1.32.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (28.04.2019)

Регулярный чемпионат НБА порой не отражает реальной силы команд, поэтому оценки специалистов перед стартом тех или иных серий не всегда близки к истине. Да, «Бакс» заняли первую строчку, а «Селтикс» испытывали множество проблем, но теперь всё это в прошлом. У «Милуоки» есть преимущество своего паркета, однако «Бостон» способен преподнести немало сюрпризов. С подробным превью к данному противостоянию вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Буденхольцер против Стивенса. Превью серии «Милуоки» — «Бостон» В зарубе между «Бакс» и «Селтикс» на первый план выйдут тренерские решения.

В предстоящем поединке обе команды обойдутся без важных исполнителей. «Бакс» не поможет Брогдон, который, вероятно, вернётся в строю к третьему матчу серии, а «Селтикс» ждут восстановления Смарта. Согласно информации из зарубежных источников, Маркус появится в шестом или седьмом поединке, если дело дойдёт до выяснения отношений на столь поздней стадии.



За 1.9 мы обязаны рассмотреть одну интересную долгосрочную ставку. Фора «+1,5» на «Бостон» по матчам в серии за столь солидный коэффициент не оставляет нам иного выбора. Брэд Стивенс чуть ли не лучше всех в лиге умеет перестраиваться, как по ходу матчей, так и по ходу целого противостояния. Наставник «Селтикс» обязательно проявит свой тактический гений, а вот по Майку Буденхольцеру есть определённые вопросы.



Станут ли меняться «Бакс» после первого поражения в серии? У тренера «Милуоки» есть прекрасно выстроенная система, но на определённых этапах «Бостон» обязательно создаст максимально неудобные условия для противника. Также у «Селтикс» есть психологический перевес в виде успеха в очной дуэли в прошлогоднем плей-офф.



Если пробежаться по личной статистике, то, на наш взгляд, гораздо логичнее брать коэффициенты не ниже двойки. В первом матче серии оба тренера могут выйти со своими уникальными наработками, поэтому полностью предугадать происходящее на паркете практически нереально.



Тотал трёхочковых Хорфорда больше 1,5 за двойку прекрасно вписывается в концепцию о тактических играх Брэда Стивенса. В основе у «Бакс» выходит Лопес, который в защите практически не покидает краску. Даже при разменах Брук обороняет своё кольцо и совсем не выходит в поле.



Хорфорд в среднем по сезону совершает по три дальние попытки за матч. Вот только за две встречи против «Милуоки» доминиканский центровой в сумме аж 17 раз атаковал из-за дуги. Брэд Стивенс попытается сделать бесполезным присутствие Лопеса на паркете, поэтому Эл будет атаковать с периметра до тех пор, пока Буденхольцер не посадит на скамейку своего гиганта.



За солидные 2.12 возьмём тотал подборов Янниса больше 12,5. Если вернуться к предыдущим рассуждениям, то велик шанс, что грек много времени проведёт в качестве единственного великана «Бакс». Буденхольцер несильно нагружал своего лидера в серии с «Детройтом», поэтому сейчас Адетокунбо должен чувствовать себя свежим и отдохнувшим.



Разумеется, гарантии прохода выбранной ставки нет, но шансы уж точно не меньше 50%, а коэффициент выше двойки. На дистанции такие варианты принесут прибыль. Если Брэд Стивенс не придумает, как вытащить из краски ещё и Янниса, то грек, обожающий выходить на подстраховку, обязан царствовать на своём щите и что-то наковырять в нападении.



За 3.2 мы отважимся на совсем безумное решение и заиграем 51 или больше очков от Ирвинга и Миддлтона в совокупности. Выбор очень рискованный и его лучше не повторять, однако некоторые предпосылки для прохода ставки всё же есть. «Бостон», естественно, основное внимание в обороне сосредоточит на Яннисе, поэтому Крису придётся помогать своему лидеру. В прошлогоднем плей-офф 22 номер «Бакс» атаковал с запредельным процентом в серии с «Селтикс».



По Ирвингу персонально защищаться должен Эрик Бледсо, однако большого значения это не имеет. Если Дядюшка Дрю поймает свой ритм, то остановить его в принципе невозможно. Практически наверняка матч для «Бостона» станет невероятно трудным, и гостям понадобятся подвиги своего маленького вожака.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»

Букмекеры явно переоценивают «Бакс» в предстоящей серии, поэтому за 1.9 мы сделаем долгосрочную ставку с форой «+1,5» на «Селтикс» по матчам. Брэд Стивенс мастер поиска нестандартных решений, у самих баскетболистов «Бостона» больше опыта в плей-офф, нежели у «Милуоки», а также за номинального аутсайдера говорит психологическое преимущество из-за успеха в очной дуэли прошлого сезона.

В личной статистике перспективно выглядят не менее двух дальних попаданий Хорфорда и тотал больше 12,5 подборов Янниса. Эл постарается атаками из-за дуги убрать с паркета Лопеса, который в защите силён только под кольцом, а Адетокунбо наверняка получит дополнительное время и постарается проявить себя на щитах.



За 3.2 мы сделаем достаточно опрометчивый выбор на 51 очко или более от Ирвинга и Миддлтона в совокупности. С точки зрения статистики решение абсолютно неверное, но иногда можно довериться интуиции.



Выбор №1: тотал трёхочковых Эла Хорфорда больше 1,5 за 2



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)



Выбор №2: тотал подборов Янниса Адетокунбо больше 12,5 за 2.12



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 560 фишек)



Выбор №3: Кайри Ирвинг и Крис Миддлтон наберут в сумме больше 50 очков за 3.2



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1100 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 22 005 фишек.



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