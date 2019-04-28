«Спартак М» — «Рубин». Прогноз: Казарцев не поскупится на карточки

Казанцы не выигрывали у красно-белых на выезде с июля 2010 года.

29 апреля в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» сыграет с «Рубином». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу красно-белых предлагаются с коэффициентом 1.73.

«Спартак М» — «Рубин» (29.04.2019)

«Спартак» потерпел три поражения в четырёх матчах и всерьёз рискует вывалиться за пределы первой пятёрки. За москвичами выстроилась целая группа желающих заглянуть в еврокубки: сразу четыре клуба проигрывают от одного до четырёх очков и способны при определённых раскладах войти в топ-5.

«Ростов» и «Ахмат» в 26-м туре уже сыграли, а «Арсенал» и «Оренбург» встретятся между собой в понедельник. «Спартак» к моменту выхода на поле будет знать результат той встречи. Если туляки сумеют победить, давление на красно-белых заметно возрастёт — перспектива остаться без еврокубков на будущий год станет более чем реальной.

А под давлением «Спартак» Кононова играть, похоже, не умеет. Ну и проблема с нападением переросла в полноценное горе: весной москвичи провели девять матчей (восемь в РПЛ и один в Кубке), но до сих пор ни разу и не забили в позиционной атаке при равных составах.

«Рубин» не может победить на протяжении семи туров, но всегда даёт бой. За весь чемпионат казанцы лишь дважды проиграли с разницей более чем в один мяч. На таком фоне неплохо смотрится П2 с форой "+1" за 1.64. «Спартак» мучился даже с «Енисеем», а «Рубин» и в нынешнем состоянии помощнее будет.

Подопечные Курбана Бердыева находятся всего в 4 очках от зоны стыковых матчей, так что проблем с мотивацией у них не возникнет. «Рубин» крайне нестабилен и практически в каждой встрече проводит два разных по качеству тайма, но он точно не даст красно-белым пространства. А в позиционных атаках «Спартак» по-прежнему не впечатляет.

Но есть две проблемы. Первая — свежие новости о перестановках в руководстве могут взбодрить хозяев. Вторая — «Рубин» традиционно ужасно проводит выездные матчи с красно-белыми. Предыдущая победа была одержана ещё в июле 2010 года (1:0 с быстрым голом Нобоа).

С тех пор — как отрезало. Восемь матчей, шесть поражений и две ничьи. При этом москвичи пять побед одержали с разницей в один мяч, а ещё одну — в два. Обе команды находятся в странном состоянии, а потому непонятно, можно ли доверять статистике. Но подумать о П1 в 1-2 мяча за 2.00 стоит.

Альтернативный вариант — П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.11. В истории противостояния команд ни разу не забивалось больше трёх голов, если хозяином поля был «Спартак». Соперники испытвают явные трудности с созиданием, так что ждать высокой результативности не стоит.

Судить будет Василий Казарцев, который не стесняется лезть в карман при первой же возможности: 79 «горчичников», четыре удаления и пять пенальти за 14 встреч. ТБ 4,5 ЖК за 1.60, ТБ 5,5 ЖК за 2.24, ЖК в первые 24 минуты за 1.87 — вариантов достаточно.

Ставки на матч «Спартак М» — «Рубин»

«Рубин» ужасно проводит выездные матчи с красно-белыми. Предыдущая победа была одержана ещё в июле 2010 года. С тех пор — восемь матчей, шесть поражений и две ничьи. Возьмём П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.11. В истории противостояния команд ни разу не забивалось больше трёх голов, если хозяином поля был «Спартак».

Судить будет строгий Василий Казарцев, у него 79 «горчичников», четыре удаления и пять пенальти за 14 встреч сезона. Обеим командам нужны очки, так что стыков хватит на всех. Возьмём ТБ 5,5 ЖК за 2.24.

Ставка №1: ТБ 5,5 ЖК за 2.24.

Ставка №2: победа «Спартака» при ТМ 3,5 мяча за 2.11.

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