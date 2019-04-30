Жирный кэф. «Портсмут» — «Питерборо Юнайтед»: прогноз и ставка (кф 4.5)

В рамках розыгрыша английской Лиги 1 я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Портсмут» примет на своём поле «Питерборо Юнайтед».

«Портсмут»

Футбольный клуб «Портсмут» просто отлично проводит этот сезон. Так, после 44 сыгранных поединков представитель графства Хэмпшир расположился на 3-й строчке в турнирной таблице, являясь при этом одним из главных претендентов на выход в Чемпионшип.



Передняя линия «Помпи» выглядит очень мощно, поражая ворота соперников со средним показателем в 1.82 гола. Это, к слову, второй лучший показатель Лиги 1 после лидера «Лутон Сити».

Защита подопечных Кенни Джекетта также держит высокую марку, пропуская чуть более одного мяча за поединок (1.06). Высокий показатель, на первый взгляд, является более чем отличным результатом, ведь среднее значение по Лиге 1 составляет 1.32 гола.



Общая статистика команды в последних 10 турах впечатляет: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение, при разнице забитых и пропущенных +14 (25-11). Единственная ничья в этом отрезке была зафиксирована в выездном противостоянии с «Чарльтоном» (5-я строчка в чемпионате), что ещё раз указывает нам на силу сегодняшнего «Портсмута».

«Питерборо Юнайтед»

«Питерборо Юнайтед» также демонстрирует очень неплохой футбол в нынешнем розыгрыше Лиги 1. После 44 сыгранных поединков команда занимает высокую 7-ю строчку в турнирной таблице и всё ещё может зацепиться за зону плей-офф.



Атака бело-синих, в принципе, справляется со своими прямыми обязанностями, забивая 1.47 гола в среднем за поединок. Защитная линия, в свою очередь, не может похвастать такой же стабильностью, пропуская 1.34 гола (худший показатель среди ТОП-10 чемпионата).



Общая статистика команды в последних 10 турах также выглядит не наилучшим образом: 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения при разнице мячей 0 (13-13).

Прогноз на «Портсмут» — «Питерборо Юнайтед» с жирным кэфом

Прогноз. Для обеих команд данный поединок очень важен с турнирной точки зрения. В случае потери очков «Портсмутом» команда рискует потерять все шансы на прямой выход в Чемпионшип. Если же очки потеряют гости, то это практически точно будет означать непопадание в плей-офф.



Несмотря на обоюдную мотивацию, я бы всё же отдал предпочтение «Портсмуту». Команда набрала превосходный ход в финальной части регулярного сезона, и, безусловно, будет фаворитом в борьбе за 3 очка на родном «Фраттон Парк».



Отличным вариантом для основной фиксированной ставки будет победа «Портсмута» ровно в 1 мяч за 3.65. Также можно обратить внимание на ставку, при которой «Портсмут» победит и общий тотал будет выше 1.5 за 2.05.



Ставка №1: «Портсмут» выиграет ровно в один мяч за 3.65



Ставка №2: «Портсмут» выиграет и ТБ 1.5 за 2.05