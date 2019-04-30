«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: «Селтикс» снова закроют Янниса

«Филадельфия» довольно неожиданно увезла победу из Канады и сравняла счёт в серии с «Торонто». Несмотря на викторию «Сиксерс», тотал меньше 107,5 очка гостей прошёл с огромным запасом, так как обе команды по максимуму выкладывались в обороне и действовали в низком темпе.



Также сыграла ставка на 22 или меньше трёшки. «Сиксерс» и «Рэпторс» по 10 раз попали из-за дуги и позволили рубрике получить прибыль. Одним из тех, кто вёл за собой канадцев, стал Лоури, что происходит крайне редко. Кайл провёл шикарный матч и легко пробил планку в 13 очков. Малыш «Торонто» выдал линейку 20+5+5.

«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: «Сиксерс» упрутся в стену «Филадельфия» наберёт меньше 108 очков, Лоури не пробьёт тотал в 13 баллов — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 370 фишек.



Заход дня: chubaka48 выбрал 20 или больше очков «Наггетс» в каждой четверти и тотал меньше 107,5 балла «Сиксерс» с общим коэффициентом 2.95.



1 мая на паркете «Файсерв-форум» «Милуоки» примет «Бостон» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Предыдущее сражение осталось за «Селтикс», но букмекеры продолжают верить в Янниса и компанию. Чистая победа «Бакс» с учётом овертайма доступна за коэффициент 1.33

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (01.05.2019)

Брэд Стивенс одним махом обнажил все проблемы «Милуоки», и «Бостон» уверенно забрал первый матч в серии. Майку Буденхольцеру необходимо отвечать, и в предстоящем поединке есть шанс увидеть некоторые тактические изменения со стороны «Бакс».



Хозяевам всё ещё не поможет Брогдон, травмированы Дивинченцо и Газоль, а по Стерлингу Брауну будет принято решение непосредственно перед стартом поединка. «Селтикс» обойдутся без Смарта, но также риск пропуска встречи есть и со стороны Бэйнса. Австралийский центровой крайне важен в системе Стивенса для противодействия Яннису.

Прежде всего баскетболисты «Милуоки» обязаны прибавить в двух фундаментальных компонентах. Хозяевам необходимо лучше двигать мяч в нападении и эффективнее действовать в краске. «Бостон» набрал на 12 баллов больше именно из трёхсекундной зоны, а ведь по ходу регулярного чемпионата «Бакс» славились потрясающими действиями под кольцом.



Проверять итог конкретного матча очень опасно. С одной стороны, парни Майка Буденхольцера обязаны прибавить, сравнять счёт в серии готовы помочь судьи, да и со здоровьем Бэйнса не всё ясно, но Брэд Стивенс настолько хорош, что «Селтикс» способны снова тактически переиграть своего оппонента.



На наш взгляд, встреча не должна превратиться в перестрелку на сумасшедших скоростях. Быстрый темп против «Милуоки» — это не то, что нужно «Бостону», а сами «Бакс» сейчас не в том положении, что рисковать. Майк Буденхольцер в тяжёлой ситуации скорее предпочтёт сделать упор на улучшение защитных построений. Нападение хозяев попросту не может выглядеть хуже, чем в предыдущей встрече. Тогда, кроме шальных бросков, не получалось абсолютно ничего.



Тотал меньше 219,5 очка за 1.93 смотрится вполне прилично. В прошлом матче команды на двоих набрали 202 балла за результативность. «Бакс» провалились в бросках с ближней и средней дистанции, но в то же время «Селтики» слишком часто получали лёгкие возможности, количество которых должно существенно сократиться.



В регулярном чемпионате «Милуоки» демонстрировал потрясающую эффективность в нападении, однако баскетбол «Бакс» не слишком подходит для плей-офф. Майку Буденхольцеру необходимо вносить коррективы, поэтому мы ожидаем плотную и вязкую борьбу с тоталом в районе 210 баллов.



За 1.9 доступно щедрое предложение от букмекеров на 29 и меньше очков в исполнении Янниса. Не совсем ясно, почему аналитики выставляют столь солидную планку результативности ни лидера «Милуоки». За пять предыдущих встреч Адетокунбо пробил тридцатку лишь в одном случае, а ведь Эл Хорфорд никуда не делся.



«Бостон» акцентированно защищается именно против проходов грека. С дальней дистанции – пожалуйста. Яннис забил 3 из 5 с периметра в прошлом матче, но это абсолютно не волнует Брэда Стивенса. «Селтикс» снова постараются закрыть краску для Адетокунбо, и у нас есть все основания полагать, что план гостей может оказаться успешным.



За 1.77 мы обязаны проверить тотал меньше 5,5 подбора Лопеса. Другая тактическая находка Брэда Стивенса заключается в целенаправленном выведении из игры центрового «Милуоки». «Бостон» заставляет Брука покидать свою краску при обороне и давит на его слабое перемещение в поле.



В первом матче серии Лопес взял лишь 3 отскока, за пять матчей плей-офф великан «Бакс» преодолел выбранный нами рубеж лишь в двух случаях из пяти, да и в регулярном чемпионате против «Селтикс» Брук лишь однажды превзошёл ожидания в борьбе на щитах.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс»

Майк Буденхольцер постарается наладить взаимодействия в обороне и лишить «Бостон» лёгких попыток. Прекрасная защита «Селтикс» также никуда не денется, поэтому за 1.93 мы проверим тотал меньше 219,5 очка.



Тотал Янниса меньше 29,5 балла за результативность и не более 5 подборов Лопеса за 1.77 выглядят интересно. Адетокунбо в нынешнем плей-офф лишь раз пробил «тридцатку», а Брук только в двух случаях из пяти брал от 6 отскоков в отдельно взятых матчах.

Выбор №1: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо меньше 29,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: тотал меньше 219,5 очка за 1.93

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 465 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Брука Лопеса меньше 5,5 подбора за 1.77

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 385 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 870 фишек.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.