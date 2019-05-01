«Айнтрахт» Ф — «Челси». Прогноз: Сарри и Азар не сумеют покорить Франкфурт

2 мая в первом матче полуфинала Лиги Европы «Айнтрахт» на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте сыграет с «Челси». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: ставки на победу английского клуба предлагаются с коэффициентом 2.62.

«Айнтрахт Ф» — «Челси» (02.05.2019)

Немецкий клуб привык удивлять и превосходить ожидания. Он одержал шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги Европы и, естественно, занял первое место. Хотя в квартете Н также находились крепкие «Марсель» и «Лацио». Добраться до поздней стадии еврокубка порой помогает лёгкая сетка и хороший жребий, но это совсем не случай «орлов».

В 1/16 финала они прошли «Шахтёр» при очень ярком футболе (2:2 и 4:1). Затем пересилили третий клуб Италии «Интер» (0:0 и 1:0). А на десерт выбили «Бенфику» после 2:4 в первом матче, в котором играли в меньшинстве с 20-й минуты. Камбэк случился не без помощи судей, но в целом итоговую победу немцы заслужили.



Самое удивительное, что скромный клуб совместил прорыв на международной арене с отличным выступлением в Бундеслиге. За три тура до окончания первенства «Айнтрахт» занимает четвёртую строчку и опережает преследователей на три очка. Если место в топ-4 удастся удержать, «орлы» получат путёвку в Лигу чемпионов.



Это всё к тому, что ни в коем случае нельзя воспринимать «Айнтрахт» как случайно забравшегося в полуфинал середняка. У немцев сильная линия нападения (всё внимание СМИ получает Лука Йович, хотя его партнёры тоже опасны), отличные «стандарты» и отлаженный прессинг. С таким набором качеств можно осложнить жизнь любому.



«Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей. Всего «Айнтрахт» не проигрывает в Лиге Европы 11 матчей на своем поле (девять побед), так что считать лондонцев явным фаворитом и брать минусовые форы на их победу крайне опасно.



Вдобавок ко всему, хозяева должны быть посвежее. Предыдущий матч они провели на сутки раньше (0:0 с «Гертой»), да ещё и на своём поле. «Челси» провёл тяжелейшую встречу с «МЮ» (1:1) на «Олд Траффорд» в близком к оптимальному составе, после чего был вынужден совершить перелёт в Германию.



Синие сохранили место в топ-4 и ни от кого не зависят, но отрыв от «Арсенала» и «Ман Юнайтед» небольшой, поэтому права на ошибку нет. С учётом тяжёлого графика, Маурицио Сарри вполне может оставить нескольких лидеров в запасе и выставить полуторный состав. Уже пятого мая предстоит игра с крепким «Уотфордом».



Пожалуй, П1 с нулевой форой за 2.04 и «гости выиграют один из таймов — нет» за 1.96 выглядят нормально. Вариант попроще — ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.59, в последнее время голы лондонцам даются с большим трудом. Брать ставки на статистику до появления стартового состава синих опасно.



Из комбинированных вариантов нам приглянулся 1Х + ТМ 3,5 мяча за 2.08. Особых предпосылок для открытой игры и суперрезультативности не видно, цена ошибки слишком высока, чтобы атаковать без оглядки на свои ворота. Индивидуального мастерства Азара или Йовича может хватить для 2-3 голов, но на большее не рассчитываем.

Ставки на матч «Айнтрахт Ф» — «Челси»

«Орлы» в шести домашних матчах Лиги Европы одержали пять побед при одной ничьей. Всего «Айнтрахт» не проигрывает в Лиге Европы уже 11 встреч на своем поле. Вдобавок ко всему, хозяева должны быть посвежее. Предыдущий матч они провели на сутки раньше (0:0 с «Гертой»), да ещё и на своём поле. «Челси» провёл тяжелейшую встречу с «МЮ» (1:1) на «Олд Траффорд», после чего был вынужден совершить перелёт в Германию.



С учётом тяжёлого графика, Маурицио Сарри вполне может оставить нескольких лидеров в запасе и выставить полуторный состав. Уже пятого мая предстоит игра с крепким «Уотфордом». Пожалуй, П1 с нулевой форой за 2.04 или «гости выиграют один из таймов — нет» за 1.96 выглядят нормально



Ставка №1: победа «Айнтрахта» с нулевой форой за 2.04.



Ставка №2: ИТМ 1,5 мяча «Челси» за 1.59.

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