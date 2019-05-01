«Денвер» — «Портленд». Прогноз: гости не смогут остановить Йокича

«Бакс» во втором матче серии с «Селтикс» расчехлили свою дальнобойную артиллерию, с запасом перебили рекорд франшизы по выстрелам с периметра и уверенно победили. Подвиги снайперов «Милуоки» не позволили пройти ставке на тотал меньше 219,5 очка.



Зато в личной статистике оба выбора оказались успешными. Яннис не добрал один балл до «тридцатки», а гигантский Лопес отметился только четырьмя отскоками. Брук вышел в старте и получил «-12» в графе «плюс-минус» при том, что хозяева выиграли с разницей в 21 очко.

«Милуоки» — «Бостон». Прогноз: «Селтикс» снова закроют Янниса Яннис наберёт меньше 30 очков, Лопеса снова выведут из игры — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 705 фишек.

Заход дня: egoor взял победу «Селтикс» в первой четверти за 2.78.



2 мая в «Пепси-центре» состоится второй матч серии между «Денвером» и «Портлендом». Предыдущий поединок остался за «Наггетс», и букмекеры склоняются к ещё одной победе Йокича и компании. Коэффициент на чистую викторию хозяев с учётом овертайма составляет 1.58.

Прогноз матча «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (02.05.2019)

В первом матче серии с «Трэйл Блэйзерс» Майк Мэлоун вполне логично сразу же решил ударить в наиболее уязвимое место противника. Если «Оклахома» редко использовала слабые оборонительные возможности Кантера, то «Денвер» принялся оказывать максимальное давление на турка.



Энес постоянно не успевал, когда ситуация требовала выхода на дугу за Йокичем, а уж что творил со своим оппонентом сербский центровой вблизи кольца достойно отдельно текста. Терри Стоттс и рад был бы заменить Кантера за провальные действия в защите, но у «Портленда» сломан Нуркич, а сам турок приносил немалую пользу в нападении.



В результате «Трэйл Блэйзерс» бросили на опеку Йокича номинального форварда Харклесса, и Никола спокойно вынудил того удалиться с площадки с шестью фолами. В сериях плей-офф команда, которая уступила в первом матче, частенько добавляет в определённых компонентах и проводит работу над ошибками.



Но кем, собственно, Терри Стоттсу останавливать лидера «Денвера»? Не самому же выходить на площадку. Тотал больше 25 очков Йокича за 1.9 мы обязаны взять. Если в первых кубковых битвах молодой и ещё неопытный серб скромничал, то затем он превратился в настоящую машину без слабых мест, если рассуждать о действиях в атаке.



Никола сильнее любого великана «Трэйл Блэйзерс», а главное – никто из больших «Портленда», кроме травмированного Нуркича, не способен чисто защищаться с Йокичем. Коллинс готов успевать на дугу, но Никола запихает его в краске, а Леонарда или Кантера при активной обороне серб легко посадит на фоле, так как лидер «Наггетс» умеет нарисовать контакт при любом касании.



В теории, «Портленд» может пойти на осознанный риск и начать сдваиваться на Йокиче. Конечно, подобных подход почти наверняка приведёт к настоящей катастрофе для «Трэйл Блэйзерс», но в безысходном положении Терри Стоттс наверняка переберёт и даже упомянутую крайнюю меру.



Индивидуальный тотал «Денвера» больше 112 очков за 1.91 послужит нам некоторой страховкой. Никола – возможно, лучший пасующий большой в истории НБА, который в нынешнем плей-офф в среднем раздаёт по 8,8 ассиста за матч. Если гости рискнут отрядить на опеку серба дополнительного баскетболиста, то мы с огромной вероятностью увидим бомбардировку «Портленда».



Никола своевременными передачами сможет находить открытых партнёров, а «Наггетс» прекрасно готовы именно к подобному развитию событий. Коллектив Майка Мэлоуна шикарно двигает мяч и в подавляющем большинстве случаев выводит на бросок того исполнителя, который в конкретный момент времени занимает оптимальную позицию.



Что удивляет в линии букмекеров, так это сумасшедшая вера аналитиков в успех «Трэйл Блэйзерс» на щитах. В личных встречах «Портленд» регулярно оказывается сильнее «Денвера» на подборах, но Майк Мэлоун постарается сделать акцент своих подопечных на улучшениях в указанном компоненте.



С остальными аспектами игры у «Наггетс» всё неплохо, Йокичу и компании необходимо добавить в борьбе на щитах, и за 2.59 мы проверим викторию «Денвера» по подборам. В габаритах хозяева превосходят «Трэйл Блэйзерс», поэтому для успеха парням Майка Мэлоуна нужна достойная точность и грамотная работа по отсечению оппонентов в собственной краске. За столь солидный коэффициент есть смысл рискнуть.

Ставки на матч «Денвер Наггетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

У «Портленда» дыра под кольцом. Кантер приносит «Трэйл Блэйзерс» пользу впереди, но защищаться с Йокичем абсолютно не способен. Других вариантов у Терри Стоттса нет, поэтому за 1.9 возьмём индивидуальный тотал Николы больше 25 очков.



Если гости рискнут сдваиваться на сербе, то получат полную авоську. Тотал «Наггетс» больше 112 баллов за результативность послужит нам своеобразной страховкой. Также, за 2.59 возьмём победу хозяев по подборам. Да, статистика личных встреч здесь не в нашу пользу, но уж больно хорош коэффициент, а у «Денвера» преимущество в габаритах.



Выбор №1: индивидуальный тотал Николы Йокича больше 25 очков за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: победа «Наггетс» по подборам за 2.59



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 795 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Наггетс» больше 112 очков за 1.91



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 455 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 22 205 фишек.



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