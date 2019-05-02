«Майнц» — «РБ Лейпциг». Прогноз: «быки» продолжат победную серию

«Быки» не теряли очки в гостях с 19 декабря, когда уступили «Баварии».

3 мая в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» сыграет с «РБ Лейпциг». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «быков» предлагаются с коэффициентом 1.79.

«Майнц» — «РБ Лейпциг» (03.05.2019)

Обе команды уже не имеют особой турнирной мотивации, так что ожидать можно чего угодно. «Майнц» чередует победы с поражениями и отличается бескомпромиссностью — предыдущая ничья в матче с участием этого клуба была зафиксирована аж 23 декабря (1:1 с «Хоффенхаймом»).

«Карнавальники» уже довольно давно играют исключительно в своё удовольствие, так как крепко обосновались в середине таблицы. Потеряны даже теоретические шансы как на попадание в зону еврокубков, так и на место в зоне стыковых матчей. Финиш в районе 10-13 строчек кажется неизбежностью.

«РБ Лейпциг» в последние полтора месяца набрал чудовищный ход — шесть побед подряд в чемпионате Германии с общей разницей мячей 16-4. Разумеется, подопечные Ральфа Рангника после такого рывка выполнили задачу на сезон, гарантировав себе место в Лиге чемпионов на будущий год.

Сейчас «быки» занимают третью позицию и ниже уже никак не опустятся: преследователи отстали на 10 очков, а до конца чемпионата остаётся три тура. В теории РБЛ может подняться повыше, на данный момент «Боруссия» опережает его на пять очков, а «Бавария» — на семь. Шансы, ясное дело, минимальны, но экономить силы Лейпцигу незачем.

«РБ Лейпциг» — второй клуб Бундеслиги по игре на выезде. 29 очков в 15 матчах, больше только у «Баварии». Поэтому переоценивать фактор чужого стадиона не стоит, хотя «Майнц», естественно, более опасен на своём поле. «Быки» не теряли очки в гостях с 19 декабря, когда уступили «Баварии» (0:1).

Поскольку терять соперникам нечего, ждём открытого футбола. Никакого смысла закрываться нет, а сыграть в своё удовольствие на радость болельщикам всегда приятно. Если с реализацией всё будет в порядке, 3-4 гола мы наверняка увидим. ТБ 3 мяча за 1.89, ИТБ 2 мяча РБЛ за 2.15 — вполне рабочие варианты. «Лейпциг» забивает не меньше двух голов в пяти встречах подряд.

«Быки» сильнее по подбору игроков, лучше реализуют моменты, хороши на выезде и имеют хоть какую-то мотивацию. Для П2 за 1.78 этого вполне достаточно, а вот П2 с форой "-1" за 2.30 — строго по вкусу. «Майнц» редко проигрывает дома без боя.

Если вы любите комбинированные варианты с неплохими коэффициентами, подумайте о П2 + ТБ 2,5 мяча за 2.38 или даже П2 + ТБ 3,5 мяча за 3.78. Лейпциг явно поймал волну и находится сейчас в фантастической форме.

Ставки на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в последние полтора месяца набрал чудовищный ход — шесть побед подряд в чемпионате Германии с общей разницей мячей 16-4. РБЛ — второй клуб Бундеслиги по игре на выезде, 29 очков в 15 матчах. Поэтому переоценивать фактор чужого стадиона не стоит. «Быки» не теряли очки в гостях с 19 декабря, когда уступили «Баварии» (0:1).

«Быки» сильнее по подбору игроков, лучше реализуют моменты, хороши на выезде и имеют определённую мотивацию. Для П2 за 1.78 этого вполне достаточно, а вот П2 с форой "-1" за 2.30 — строго по вкусу. «Майнц» редко проигрывает дома без боя.

Ставка №1: ТБ 3 мяча за 1.89.

Ставка №2: победа «РБ Лейпциг» за 1.78.

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