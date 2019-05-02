Конкурс прогнозов на матч «Арсенал» — «Валенсия». Фрибеты на 5000 в призах

2 мая «Арсенал» и «Валенсия» встретятся в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Арсенал» — «Валенсия»

По прогнозам букмекеров, «Арсенал» — фаворит матча. БК «Фонбет» оценивает шансы команды Унаи Эмери победить коэффициентом 1.97. Это примерно 49% вероятности. Поставить на испанский клуб можно с коэффициентом 4.05 (24%). На ничью предлагается коэффициент 3.50 (27%).



Вероятность того, что в финал по итогам двух матчей пройдет «Арсенал», аналитики оценили коэффициентом 1.65 (56%). Поставить на «Валенсию» можно за 2.25 (44%).



В 1/4 финала англичане обыграли «Наполи» (2:0, 1:0), а «Валенсия» оказалась сильнее «Вильярреала» (3:1, 2:0).

Правила конкурса прогнозов на матч «Арсенал» — «Валенсия»

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