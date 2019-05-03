«Вест Хэм» — «Саутгемптон», «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз на АПЛ

4 мая в матчах 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» на стадионе «Олимпийский» сыграет с «Саутгемптоном», а «Ньюкасл» на «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» примет «Ливерпуль». Букмекеры отдают преимущество хозяевам и гостям соответственно: ставки на победу «молотобойцев» предлагаются с коэффициентом 2.32, успех красных идёт за 1.36.

«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» (04.05.2019)

Встреча двух команд, которым уже ничего не нужно. «Вест Хэм» занимает 11-е место в турнирной таблице и с огромной долей вероятности финиширует на 10-12 строчках. «Саутгемптон» пережил тяжелейший сезон и в минувшем туре обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.

Теперь соперники просто доигрывают чемпионат. «Молотобойцы» после серии из трёх поражений выдали очень бодрый матч с «Лестером» (2:2), а затем хлопнули «Тоттенхэм» на его стадионе (1:0). У «святых» две ничьи подряд с крепкими оппонентами — 1:1 с «Уотфордом» и 3:3 с «Борнмутом».

История очных встреч говорит в пользу хозяев: у лондонцев три победы в четырёх предыдущих играх, в каждой из которых они забивали не менее двух мячей. Правда, у «Вест Хэма» много травмированных, но постепенно Мануэль Пеллегрини привык к данной проблеме, наладив игру и без ряда футболистов основного состава.

Ставки на матчи команд без внятной турнирной мотивации условны и опасны, поэтому не будем мудрить. Никакого давления или необходимости дать результат у соперников нет, что должно поспособствовать открытому футболу. Кроме того, в пяти предыдущих поединках «Вест Хэма» и «Саутгемптона» забивалось не менее трёх голов.

Вариантов несколько, причём на любой вкус: скромные «обе забьют» за 1.53, более смелые ТБ 3 мяча за 2.01 или даже авантюрные ИТБ 2 мяча «Вест Хэма» за 3.00. С точки зрения ставок на результат хорошо смотрится П1 с нулевой форой за нестыдные 1.72.

Мотивация простая — «молотобойцы» обладают более качественным составом и будут играть на своём поле. Из комбинированных ставок нам нравится 1Х + ТБ 2,5 мяча за 2.48. В 18 выездных поединках АПЛ «святые» одержали всего четыре победы.

Ставки на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон»

История очных встреч говорит в пользу хозяев: у лондонцев три победы в четырёх предыдущих играх, в каждой из которых они забивали не менее двух мячей. Никакого давления у соперников нет, что должно поспособствовать открытому футболу. Кроме того, в пяти предыдущих поединках «Вест Хэма» и «Саутгемптона» забивалось не менее трёх голов.

Ставка №1: ТБ 3 мяча за 2.01.

Ставка №2: победа «Вест Хэма» с нулевой форой за 1.72.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» (04.05.2019)

График у мерсисайдцев адский: в среду тяжелейшее поражение от «Барселоны», в субботу выезд в Ньюкасл, а во вторник ответная битва с сине-гранатовыми. Получается три матча за шесть суток, причём каждый из них — огромной важности. Жертвовать играми или делить их на более и менее важные просто нельзя — иначе этот сезон точно закончится без трофеев.

Загвоздка в том, что «Ливерпулю» за два дня надо не просто худо-бедно восстановить силы, но ещё и переварить случившееся в Каталонии. Так сразу и не скажешь, что из этого легче. «Барселона» в целом выглядела лучше, но 0:3 англичане точно не заслужили. Если красные не придут в себя, в Ньюкасле им придётся очень трудно.

Положение «Ливерпуля» в АПЛ не меняется довольно давно: побеждать в каждом матче и надеяться, что «Манчестер Сити» что-то где-то потеряет. Ожидать лёгкой прогулки от свидания с командой Рафаэля Бенитеса точно не стоит. «Сороки» слабо действуют первым номером из-за скромного состава, но по игре от соперника дадут фору многим.

«Ньюкасл» в порядке: семь очков за три тура, победы над крепким «Лестером» и возродившимся «Саутгемптоном». Кроме того, «сороки» не проигрывали «Ливерпулю» на своём поле с 2013 года, когда получили знаменитые 0:6. С тех пор — две победы и две ничьи: 2:2, 1:0, 2:0 и 1:1. Серьёзная статистика.

Вроде бы фора в свежести и своё поле намекают на П1 с форой "+1,5" за 1.84, но у «Ньюкасла» нет никакой мотивации, а Клопп как признанный мастер пламенных речей наверняка сумеет настроить команду должным образом. «Ливерпуль» забьёт в первые 30 минут за 1.95 и П2 по угловым с форой "-1,5" в первом тайме за 1.92 выглядят нормально.

Брать большие форы на гостей точно не стоит, ротация и замены лидеров при таком графике неизбежны. Скорее всего, мерсисайдцы постараются быстро получить преимущество, а затем спокойно довести матч до победы. П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.03 — вполне любопытно.

Ставки на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»

График у мерсисайдцев адский: три матча за шесть суток. Брать большие форы на гостей точно не стоит, ротация и замены лидеров при таком графике неизбежны. Скорее всего, мерсисайдцы постараются быстро получить преимущество, а затем спокойно довести матч до победы. Возьмём гол «Ливерпуля» в первые 30 минут за 1.95 и П2 по угловым с форой "-1,5" в первом тайме за 1.92

Ставка №1: гол «Ливерпуля» в первые 30 минут за 1.95.

Ставка №2: победа «Ливерпуля» по угловым с форой "-1,5" в первом тайме за 1.92.

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