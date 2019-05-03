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«Бостон» — «Милуоки», 4 мая 2019, прогноз на матч НБА

«Бостон» — «Милуоки», 4 мая 2019, прогноз на матч
Владимир Прокофьев
Фото: Dylan Buell/Getty Images
«Бостон» — «Милуоки». Прогноз: «Селтикс» захватят лидерство в серии
«Бостон» проведёт работу над ошибками и разберётся с «Милуоки» в родных стенах — в «Большом куше»
Ставки

«Филадельфия» по всем статьям переиграла «Торонто» и захватила лидерство в серии. «Сиксерс» продемонстрировали больше желания и заслуженно взял верх. Ставка на чистую викторию «Рэпторс» провалилась вместе с тоталом меньше 18,5 очка Батлера. Джимми провёл очередной классный матч и выдал линейку 22+9+9.

Не без доли везения успешными оказались выборы на тотал меньше 216,5 очка и не более 46 баллов в самой нерезультативной четверти поединка. В заключительной 12-минутке «Филадельфия» выиграла 27-14, что позволило рубрике завершить день с минимальными потерями.

«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз: битва пройдёт в медленном темпе
«Сиксерс» и «Рэпторс» наберут не более 216 очков на двоих, Батлер уйдёт в тень — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 23 375 фишек.

Заход дня: 446202i446202 взял тотал больше 3,5 ассиста Харриса за 2.2

4 мая в легендарном «Ти-Ди Гардене» «Бостон» сразится с «Милуоки» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. После двух поединков в Висконсине в данном противостоянии равенство, а в предстоящей встрече букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам. Чистая победа подопечных Брэда Стивенса с учётом овертайма доступна за коэффициент 1.79.

Прогноз матча «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» (04.05.2019)

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
04 мая 2019, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс
Милуоки

«Бакс» в мощном порыве провели второй матч серии с «Селтикс», сравняли счёт и почувствовали уверенность. Однако, долгосрочный успех «Милуоки» вызывает огромные сомнения из-за модели игры, которую использует Майк Буденхольцер. Яннису и компании необходимо заводиться всей командой, чувствовать поддержку зрителей и ловить нужный ритм.

«Ти-Ди Гарден» — один из самых шумных залов во всей лиге, который окажет колоссальное давление на не самых опытных «Бакс». Парни Майка Буденхольцера в прошлом поединке реализовали 20 из 47 с дальней дистанции. Согласитесь, повторить подобное на заказ практически невозможно, к тому же, Брэд Стивенс явно сделает выводы.

У «Селтикс» есть множество внутренних ресурсов, за счёт которых команда должна прибавить, поэтому за 1.79 мы возьмём чистую викторию хозяев и не станем использовать какую-либо фору, коэффициент даже без гандикапа вполне приличный. Про трибуны мы уже упомянули, но не стоит забывать и о судействе.

В двух домашних для себя матчах тот же Яннис в сумме пробил 28 штрафных, а весь «Бостон» — 35. Очень часто в спорных эпизодах арбитры принимали решения в пользу «Бакс», а ведь сейчас в родных стенах уже «Селтикс», поэтому в настроении рефери возможны некоторые перемены. Другой немаловажный фактор – защита Брэда Стивенса.

Всё-таки, главный тренер «Селтикс» один из лучших в лиге по своевременному реагированию на ситуации и внесению необходимых корректив. Нет никаких сомнений в том, что «Бостон» испортит процент попадания «Милуоки» из-за дуги, а самим «Бакс» будет гораздо сложнее поймать кураж под давлением чужих фанатов.

Предыдущая битва стала отдельной катастрофой для Ирвинга. Кайри выдал 4 из 18 в поле, а на четыре передачи сделал три потери. Разыгрывающий «Селтикс» обязательно прибавит и продемонстрирует свой высочайший уровень. Также должны эффективнее атаковать Тейтум (2 из 8 в прошлом поединке), Розир (2 из 10) и Хэйворд (1 из 5).

В то же время, у «Бакс» сразу пять баскетболистов во втором матче серии реализовали не менее 50% бросков с дальней дистанции. Разумеется, процент попадания постепенно вернётся к среднему ожидаемому значению, поэтому шансы «Селтикс» на успех в предстоящем поединке нам видятся гораздо более весомыми.

Индивидуальный тотал Янниса меньше 29,5 очка за 1.8 обязателен для проверки. Во-первых, грек лишь один раз в нынешнем плей-офф пробивал «тридцатку», то есть, даже статистика намекает на низ. Кроме того, судьи уже вряд ли позволят Адетокунбо слишком часто вставать на линию штрафных, ведь некоторые решения арбитров в предыдущих встречах были далеки от справедливости.

Эл Хорфорд и Арон Бэйнс поочерёдно сменяют друг друга в качестве людей, закрывающих Яннису проход в краску, а на подстраховку всегда готовы вылететь те же Моррис и Тейтум. Если грек не набирал 30 очков, когда пробивал 10+ штрафных и реализовывал не менее 50% бросков из-за дуги, то и на этот раз низ выглядит более вероятным событием.

В личной статистике самого Хорфорда заманчиво смотрится тотал больше 13,5 балла по сумме подборов и передач за двойку. В четырёх из шести матчах нынешнего плей-офф Эл пробивал установленную планку, а мы уже привыкли к дополнительной активности доминиканца в важнейших сражениях. Брэд Стивенс постарается по максимуму задействовать своего великана.

Ставки на матч «Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»

«Бакс» взяли верх во втором матче серии, но сразу несколько баскетболистов «Милуоки» выдали запредельный процент попадания. У «Селтикс» наоборот есть кому прибавлять, а Брэд Стивенс обязательно проведёт работу над ошибками. Победа «Бостона» за 1.79 с учётом овертайма нам полностью подходит.

Яннис лишь один раз в нынешнем плей-офф преодолел рубеж в 30 очков. Тотал грека меньше 29,5 балла за 1.8 обязателен для проверки. Гиганты «Селтикс» продолжат бетонировать собственную краску. Классный матч стоит ожидать от Хорфорда. Сумма подборов и передач Эла больше 13,5 доступна за двойку, и здесь стоит рискнуть. Доминиканец пробил установленную планку в четырёх из шести кубковых матчах.

Выбор №1: победа «Селтикс» с учётом овертайма за 1.79

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 395 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо меньше 29,5 очка за 1.8

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал суммы подборов и передач Эл Хорфорда больше 13,5 за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 21 875 фишек.

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Тэги: Бесплатные прогнозы, Милуоки Бакс, Бостон Селтикс, Майк Буденхольцер, Брэд Стивенс, Эл Хорфорд, Яннис Адетокунбо, Кайри Ирвинг, Арон Бэйнс, Джейсон Тейтум, Маркус Моррис

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