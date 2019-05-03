«Ахмат» — «Зенит». Прогноз: хозяева не совладают с атакой питерцев

4 мая на стадионе «Ахмат-Арена» грозненцы в матче 27 тура РПЛ встретятся с «Зенитом». В первом круге сине-бело-голубые взяли верх с минимальным счётом. В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом коллектив Сергея Семака и выставляют коэффициент 1.87 на чистую победу гостей.

Прогноз матча «Ахмат» — «Зенит» (04.05.2019)

«Ахмат» в прошлом туре сыграл вничью с «Динамо» и продлил свою серию без поражений до трёх матчей. Команда Рашида Рахимова без серьёзной турнирной мотивации проводит оставшиеся матчи в сезоне, ведь упасть до зоны стыковых матчей и подняться в еврокубки уже практически нереально.

«Зенит» набрал чемпионский ход и не собирается останавливаться. В весенней части РПЛ коллектив Сергея Семака идёт без поражений, а в четырёх последних матчах набрал максимум очков при разнице мячей 14-4. Питерцам даже необязательно брать верх во всех оставшихся встречах, но даже визуально заметно, на сколько серьёзный настрой у Дзюбы и компании.



В первом круге в Санкт-Петербурге «Зенит» добился минимальной победы, но с тех ситуация прилично изменилась. Удивительно, но в гостях «Ахмат» играет значительно лучше, чем дома, что прекрасно отражает статистика. По очкам, набранным на своём поле, команда Рашида Рахимова сейчас делит предпоследнюю строчку с «Енисеем», хуже только «Анжи».



Грозненцы умеют настраиваться на фаворитов, однако по весне даже результаты с грандами вызывают серьёзные вопросы. «Ахмат» уступил со счётом 1-3 и «Спартаку» и «Локомотиву», а с «Краснодаром» выдал ничью 1-1. В этой связи неплохо смотрится лобовая победа «Зенита» за 1.87, но мы предпочтём проверить вариант с индивидуальным тоталом сине-бело-голубых больше 1,5 за 2.11.



У Сергея Семака сейчас полный порядок в атакующей линии. Азмун и Дзюба продолжают подниматься в списке бомбардиров, Ригони и Дриусси прекрасно создают остроту с флангов, всегда готов подключиться Оздоев, бороздят бровки опытные Жирков и Смольников, а ведь есть ещё штрафные Ракицкого и угловые на Ивановича.



«Ахмат» в последних матчах выглядел надёжно в обороне, но мы уже упоминали, что «Спартак» и «Локомотив» на двоих забили шесть мячей в Грозном. «Зенит» сейчас невероятно мотивированный, да и сам коллектив выглядит сплочённым, что с питерцами бывает не в каждом сезоне.

Сине-бело-голубые отгрузили пять мячей «Анжи», три «Краснодару», два «Динамо» и четыре «Крыльям Советов». В настоящий момент «Зенит» чуть ли не в лучшей форме за весь сезон, так ещё и в прекрасном настроении. Подопечные Рашида Рахимова, естественно, приложат максимум усилий, чтобы порадовать своих поклонников, но «Ахмат» заметно уступает по уровню индивидуального мастерства.

Ставка на матч «Ахмат» — «Зенит»

В нынешнем сезоне «Ахмат» играет дома хуже, чем в гостях. «Зенит» за четыре последних матча отгрузил 14 мячей и не собирается останавливаться на пути к чемпионскому титулу. Тотал сине-бело-голубых больше 1,5 за 2.11 смотрится перспективно. Азмун, Дзюба и остальные сейчас в потрясающей форме.



Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 2.11.



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