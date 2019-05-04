Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Прогноз: мексиканец задаст жару

Даже Джейкобс признаёт, что для победы ему стоит рассчитывать только на нокаут

В ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile арене в Лас-Вегасе очередной чемпионский поединок проведёт Сауль Канело Альварес (51-1-2, 35 KO). Мексиканец, удерживающий пояса WBC и WBA Super в категории до 72,6 кг, встретится с чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Дэниелом Джейкобсом (35-2-0, 29 KO). Букмекеры дают 1.23 на победу Альвареса.

В предстоящий уик-энд мы, без сомнения, увидим один из главных боксёрских матчей 2019 года. Самый популярный и кассовый боец планеты Сауль Канело Альварес проведёт объединительный бой с крепким представителем среднего дивизиона Дэниелом Джейкобсом. Пожалуй, после решённой дилогии с Геннадием Головкиным именно Джейкобс остался чуть ли не единственным достойным вызовом для Альвареса в дивизионе.

Канело забрал пояса WBA Super и WBC у казахстанца и именно их ему предстоит защищать от притязаний чемпиона по версии IBF Джейкобса. Канело многим известен как разноплановый боксёр, в последнее время хорошо овладевший обороной в стиле чуть ли не самого Флойда-младшего. Однако и придавить мексиканец может будь здоров – что он наглядно продемонстрировал в реванше с GGG.

Тогда мало кто мог ожидать наступательной стратегии от, как правило, более аккуратного Сауля. Однако Альварес подтвердил в очередной раз, что богатый опыт выступлений ставит его в ряд величайших универсалов. Этот фактор и должен стать решающим в поединке с очередным грозным соперником.

Дэниел Джейкобс силён своими габаритами, мощью и несгибаемым характером. Американец несколько лет назад перенёс курс химиотерапии по поводу тяжёлого онкологического заболевания, после чего сумел не просто вернуться, но и завладеть чемпионским титулом. Джейкобса вы также могли запомнить по сенсационно близкому поединку всё с тем же Головкиным.

Дэниел провёл все 12 раундов с GGG и, даже несмотря на перенесённый нокдаун, был близок к тому, чтобы огорчить казахского чемпиона, став на тот момент самым сложным соперником в карьере Головкина.

Фаворитом встречи большинством экспертов и любителей бокса считается Альварес. Канело более опытен в больших боях и сейчас, кажется, вышел на пик своих возможностей. Его напор, разнообразность и умение подстраиваться под соперника, скорее всего, принесут ему очередную победу. И, скорее всего, вновь судейским решением.

Даже Джейкобс признаёт, что для победы над мексиканцем ему стоит рассчитывать только на нокаут. В это слабо верится, но со своим набором навыком, опытом и габаритами Дэниел, безусловно, преподнести сюрприз. Именно поэтому предстоящая битва средневесов и считается одной из самых интригующих во всём боксёрском календаре текущего года.

Ставки на бой Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс

Фаворитом считается Альварес. Канело более опытен в больших боях и сейчас, кажется, вышел на пик своих возможностей. Его напор, разнообразность и умение подстраиваться под соперника, скорее всего, принесут ему очередную победу. Думаем, что она будет одержана по очкам.

Ставка: победа Альвареса по очкам за 1.60.