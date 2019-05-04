«Реал Мадрид» — «Вильярреал». Прогноз: Зидан вновь победит на своём поле

5 мая в матче 36-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Вильярреалом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: ставки на победу «королевского клуба» предлагаются с коэффициентом 1.73.

«Реал Мадрид» — «Вильярреал» (05.05.2019)

Мадридцы окончательно лишились турнирной мотивации. Ещё пару недель назад они вполне могли навязать борьбу «Атлетико» за второе место, но постоянные осечки из-за экспериментов и частой ротации состава сделали своё дело. «Реал» точно закончит сезон третьим: ниже уже не упасть, а выше не подняться.



«Вильярреал», напротив, в последнее время ударно потрудился и набрал 10 очков за четыре тура. Тем самым удалось резко поднять шансы на сохранение прописки в элите. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и опережает зону вылета на пять баллов. По сути осталось уладить формальности.

Впрочем, на упомянутом отрезке соперники у подопечных Хавьера Ревильи Кальехи были довольно средненькие. «Жирона» (1:0), «Леганес» (2:1), «Реал Сосьедад» (1:0) и «Уэска» (1:1). Ни один из этих клубов не входит в зону еврокубков, так что переоценивать значимость удачной серии всё же не стоит.



«Королевский клуб» стабильно испытывает проблемы в матчах с «Вильярреалом» и не сумел победить в трёх предыдущих случаях — 0:1, 2:2 и 2:2. Всё говорит о том, что гости навяжут серьёзную борьбу фавориту и постараются обезопасить себя от вылета в Сегунду именно на поле «Сантьяго Бернабеу».



В то же время «Реал» после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера удивительно стабилен в своей нестабильности. Если игра на своём поле, то непременно победа (9 очков в трёх матчах). Если в гостях — либо ничья, либо поражение (2 очка в четырёх встречах).



На этот раз играть придётся на «Сантьяго Бернабеу», где «сливочные» худо-бедно выкладываются и отрабатывают сзади. Перед своей публикой (да ещё и после недели отдыха) Зидан наверняка выставит близкий к оптимальному состав. Поэтому предположим, что «Реал» сумеет одолеть неуступчивого соперника.



Лезть в форы опасно из-за состояния хозяев, а вот лобовая победа «Реала» за 1.73 выглядит терпимо. При этом во всех домашних матчах мадридцев после возвращения Зизу был верх, так что можно рассмотреть и вариант посмелее — П1 при тотале больше 2,5 мяча за 2.19.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал»

«Реал» после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера удивительно стабилен в своей нестабильности. Если игра на своём поле, то непременно победа (9 очков в трёх матчах). Если в гостях — либо ничья, либо поражение (2 очка в четырёх встречах). Лезть в форы опасно из-за состояния хозяев, а вот лобовая победа «Реала» за 1.73 выглядит терпимо.



Ставка: победа «Реала» за 1.73.

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