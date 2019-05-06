«Кузбасс» — «Зенит-Казань». Прогноз: серия может продолжиться

«Кузбасс» в шаге от победы в чемпионате. Но этот шаг для кемеровчан будет самым трудным.

7 мая в Кемерово пройдёт третий матч финальной серии чемпионата России по волейболу «Кузбасс» — «Зенит-Казань». Кемеровский клуб в шаге от победы в чемпионате. Удастся ли сделать команде Туомаса Саммельвуо этот шаг? Не уверен.

Прогноз матча «Кузбасс» — «Зенит-Казань» (07.05.2019)

Назревает сенсация. Вернее, она уже назрела настолько, что 7 мая у нас может появиться новый чемпион. «Кузбассу» осталось выиграть ещё один матч. Дома. Притом что уже есть две победы на выезде.

В отличие от первого матча, второй был абсолютно равным по содержанию. По сути, вся разница между командами уместилась в две ошибки: удар в аут Самойленко в первой партии и неудачный переходящий Нгапета в третьей. Казанцы сыграли поровнее, здорово вышел на замену Вадим Лихошерстов, думаю, мы вправе ждать его в стартовом составе на третью игру. У кемеровчан травма спины у Карпухова, не уверен, что за три дня он сможет восстановиться. Заменит его Сергей Никитин. В Казани сыграл достойно, пусть и без блеска. Но с задачей не выпасть из игры справился.

Пока Казань не справляется с Виктором Полетаевым, в этом вся разница. Диагональный «Кузбасса» даёт процент в атаке выше 60, добавляя к этому классную выбивающую подачу. Что до нападения Казани, то никто пока не показывает отличных цифр.

Кроме того, куча ошибок на подаче. Здесь, возможно, была недооценка, которая выразилась в плане работы с выводом на пик формы к 18 мая, к матчу Лиги чемпионов. Что теперь? Удастся ли за три дня подкорректировать план? Частично, думаю, да. И здесь должно быть полегче.

Кажется, что чемпион обречён. Но, на мой взгляд, сейчас, когда весь город Кемерово готов праздновать, когда все ждут победы в третьем матче, у «Зенита» есть шанс. Шанс этот в огромном опыте. А также в умении терпеть. А вот «Кузбасс» может вполне испугаться победить. Впрочем, вместе с игроками будет весь их город.

И всё же, мне кажется, в этой серии мы увидим больше трёх матчей. Букмекеры планомерно снижают коэффициент на победу «Кузбасса». Сейчас мы подошли к отметке, когда сыграть победу Казани за 1.55 очень даже можно.

Что в качестве альтернативы можно рассмотреть? Пожалуй, разве что ТБ 179,5 очка за 1.71. Обе команды показали, что даже в трёхсетовом матче будут очень близки друг к другу, поэтому считаю такую ставку оправданной.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Кузбасс» (3.05.2019)

Очень заманчиво заиграть наконец победу «Кузбасса», но не верится, что чемпион безропотно проиграет и третий матч. Слишком хорош «Кузбасс», сыграть три матча подряд на таком уровне крайне сложно. Слишком близка победа, слишком велик соблазн уже начать праздновать. Наконец, слишком слабо смотрелся «Зенит», не сумев переломить ход двух матчей дома.

Слишком много слишком. Казань должна взять третий матч. Российский волейбол заслужил как минимум ещё один матч такого уровня.

Ставка: победа «Зенита-Казань» за 1.55.

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