Вилки и коридоры помогают обыграть букмекера. Но тратить деньги на то, чтобы вас обучил «профессионал», не стоит.

Как разводят на ставках на спорт: обучение вилкам и коридорам за деньги

Букмекерские вилки и коридоры – ситуации, которые позволяют получить игроку доход при любом исходе матча. Отличная перспектива! Но не спешите выделять крупные суммы на обучение вилкам и коридорам. Вы выбросите деньги на ветер. Рассказываем, почему связываться с вилками уже невыгодно, а учителя-профессионалы на самом деле профессиональные мошенники.

Что такое вилки?

Вилки – это ситуации, когда букмекеры по-разному оценивают шансы команд. Разница в коэффициентах позволяет сделать ставки на взаимоисключающие исходы и получить прибыль при любом результате матча.

Пример: играют Федерер и Джокович. Один букмекер даёт коэффициенты на победы игроков 1.25 и 3.90, другой – 1.43 и 2.85. Предположим, что у вас есть 1000 рублей. Если у первого букмекера вы поставите 268 рублей и 30 копеек на победу Джоковича, а у второго – 731 рубль и 70 копеек на Федерера, при любом исходе матча вы получите на выплату 1046 рублей и 33 копейки. То есть 46.33 – ваш выигрыш при любом исходе поединка.

Почему возникают вилки? Бывает, что букмекеры делают ошибки, бывает, что просто по-разному смотрят на один и тот же матч. Когда-то с помощью вилок действительно можно было хорошо и стабильно зарабатывать. Но с развитием технологий делать это стало намного сложнее. Об этом мы ещё поговорим.

Что такое коридоры?

Коридор – это ситуация, при которой игрок также делает ставки на противоположные исходы, но стремится к тому, чтобы выиграли обе ставки. Это произойдёт, если итоговый результат матча попадёт в нужный коридор. Чаще всего коридоры ищут в ставках на баскетбол.

Пример: в матче ЦСКА и «Химок» один букмекер предлагает взять ТБ 160,5 очка за 1.95. Другая компания предлагает вариант ТМ 165,5 очка за такой же коэффициент. Игрок ставит по 1000 рублей на оба варианта. Да, его выигрыш по одной ставке будет равен 1950 рублей, то есть потеря составит 50 рублей. Но если команды в сумме наберут от 161 до 164 очков, сыграют обе ставки.

Эта стратегия менее рисковая, игрока на коридорах вычислить сложнее, чем вилочника. Зато она не беспроигрышная.

Что предлагают мошенники?

В Сети много «учителей», которые за определённую плату предлагают свою собственную, авторскую методику, которая поможет новичку начать зарабатывать на вилках или коридорах с первого же дня. Стоимость такой методики может составлять от 5 до 50 тыс. рублей.

Чтобы привлечь клиента, используют разные «доказательства». Скриншоты со своих игровых аккаунтов с огромными суммами на балансе, фото выигрышных ставок, фото машин, пачек денег.

Как и в случаях с платными прогнозами или договорными матчами, баланс аккаунта меняют с помощью html-кода страницы, купоны ставок рисуют в фотошопе или намеренно делают ставки на противоположные исходы, теряя на марже, зато получая рекламу. Фото красивой жизни просто воруют из социальных сетей.

Схема #1. Перевод в никуда

Как только вы переведёте деньги за обучение, вас закинут в чёрный список. С деньгами придётся попрощаться. К такому разводу чаще всего прибегают школьники.

Схема #2. Пустышка

Тут вы действительно пройдёте обучение. Вам расскажут, что такое вилки и коридоры, объяснят, какая букмекерская контора лучше всего подходит для игры, еще и ссылку на регистрацию дадут (партнёрскую, конечно). После ещё пары мелких нюансов пожелают удачи и завершат курс.

Подождите, всю эту информацию вы нашли на бесплатном ресурсе? Возможно, самый главный секрет вы пропустили? Вам чего-то не рассказали? Нет, просто курс «Как стать миллионером на букмекерских вилках и коридорах» оказался пустышкой. Аферисты рассказывают базовые вещи, получают деньги и исчезают. Юридически всё будет чисто, с вами могут даже заключить договор. Вы просто купите пустышку в красивой обёртке.

Запомните, всю базовую информацию о вилках и коридорах можно найти в открытом доступе.

Схема #3. Уникальный софт

Существуют калькуляторы вилок, которые помогают рассчитать суммы ставок на исходы. Есть сканеры, которые анализируют линию букмекерских контор и ищут вилки. Такие программы платные, и в какой-то мере они действительно помогают профессионалам.

За солидную сумму (20-50 тыс. рублей) мошенники могут предложить вам собственный «суперсканер» вилок, который будет анализировать линии буквально всех букмекерских компаний, опережать все известные сканеры и так далее. В общем, золото, а не программа.

В лучшем случае вы просто лишитесь денег, в худшем – ещё и получите вирус на своё «железо». Даже если гении и существуют, они не станут делиться своими изобретениями.

Почему не стоит тратить время на вилки и коридоры?

У игры на вилках есть много минусов. Во-первых, вы должны помнить, что удачная вилка принесёт выигрыш 1-2% от ставки. То есть чтобы зарабатывать – надо рисковать крупными суммами.

Предположим, вы нашли вилку и сделали ставку на одно плечо. Но за это время букмекер успел заметить свою неточность и изменил коэффициент на второй исход. В таком случае выбор за вами: закрывать вилку себе в убыток или рискнуть, оставив одну ставку. Потерь на дистанции не избежать.

Нужно понимать, что вилки и коридоры – это работа, которая требует тяжелого труда, сопровождается рисками, а доход приносит не всегда. Вы можете ошибиться, кликнуть не туда и потерять деньги просто так.

Ну и самое главное – букмекеры терпеть не могут вилочников. Компании считают таких игроков нечестными. Каждую вашу ставку отслеживают, поэтому ваша деятельность не останется незамеченной. Конторы снижают максимумы на ставки для таких игроков, аннулируют пари, могут и закрыть счёт.

Делать вилки и коридоры своей работой в 2019 году невыгодно. А уж тем более тратить своё время и деньги на обучение. Остерегайтесь мошенников!

Читайте обо всех 7 способах развода в ставках на спорт в нашем материале. Расскажите в комментариях, с каким разводом в ставках на спорт сталкивались вы сами — помогите читателям «Чемпионата» избежать мошенничества!