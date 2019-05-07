«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: Кавай продолжит уничтожать «Сиксерс»

«Рокетс» захватили лидерство в первой половине поединка с «Голден Стэйт» и сумели удержать преимущество до финальной сирены. Ставка на викторию «Уорриорз» не сыграла. Возможность перевести встречу в овертайм поочерёдно упустили Дюрант и Карри.

Однако Кей Ди в целом провёл классный матч и преодолел нужную нам планку в 32 очка за результативность. Кевин отправил в цель 12 из 22 попыток в поле. Неудачным оказался прогноз на победу «Голден Стэйт» по подборам. Такер снова выдающимся образом проявил себя в борьбе за отскоки, благодаря чему «Хьюстон» получал дополнительные шансы.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: Дюрант поможет «Уорриорз» взять реванш «Голден Стэйт» сделает выводы из прошлого матча и разберётся с «Хьюстоном» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 20 305 фишек.



Заход дня: 446202i446202 поставил на победу «Селтикс» в первой четверти за 1.95



8 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» состоится пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Торонто» и «Филадельфией». Прошлая встреча осталась за «Рэпторс», и именно канадцы идут фаворитами у букмекеров в предстоящем сражении. Поставить на чистую победу коллектива Ника Нерса с учётом овертайма можно за коэффициент 1.4.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (08.05.2019)

«Рэпторс» взяли верх в важнейшем поединке в Пенсильвании, сравняли счёт в серии и вернули себе преимущество домашнего паркета. Лидеры «Филадельфии» порой выступают крайне нестабильно, и даже талантов Джимми Батлера оказывается недостаточно, чтобы противостоять киборгу канадцев, выступающему под вторым номером.



Новых новостей о травмированных нет, хотя у некоторых основных исполнителей обеих команд есть определённые проблемы со здоровьем. «Торонто» все ещё не поможет Ануноби, но на его возвращение в этой серии «Рэпторс» и не рассчитывали. Перед прошлой игрой под вопросом был Сиакам. Паскаль вышел на паркет, однако провёл блёклый матч, реализовал лишь 2 из 10 в поле и получил непривычно мало времени.



Разумеется, не всё гладко и у хрустального Эмбиида. Джоэлю уже не первый раз делают внутривенные переливания перед матчами. Центровой «Филадельфии» регулярно нуждается в медицинской помощи, что серьёзно бьёт по потенциалу и возможностям «Сиксерс».



Трудности Сиакама вынудили Нерса чаще использовать связку Газоль – Ибака, и это принесло определённые дивиденды для канадцев. «Рэпторс» впервые в серии не уступили по подборам, а Эмбиид набрал жалкие 11 очков, реализовав 2 из 7 в поле. Если учитывать, что тренер «Торонто» не склонен к переменам после победных матчей, то вполне логично рассчитывать на повторение ротации.



Останется ли Сиакам на скамейке, неизвестно, но Ибака своими действиями доказал, что готов получать гораздо больше игрового времени. В этой связи логично смотрится тотал меньше 41,5 очка от двух камерунцев. Оба испытывают дискомфорт и трудности со здоровьем, поэтому шансы на проход кажутся вполне приличными.



Паскаль выступал на фантастическом уровне, однако сейчас ему куда важнее разобраться с повреждением. У «Рэпторс» есть Ибака, который способен отбегать полчаса или даже больше, поэтому роль Сиакам в ближайших матчах может снизиться. Если говорить о Джоэле, то сомнений в его низкой результативности ещё меньше. Эмбиид лишь в одном матче серии набрал от 16 очков, в остальных поединках центровые «Торонто» справлялись с обороной своего кольца.



Индивидуальный тотал Кавая больше 32,5 очка за 1.8 необходимо разбирать, словно горячий пирожок. Наверняка ближе к старту поединка либо просядет коэффициент, либо поднимется сама планка результативности. По ходу противостояния с «Сиксерс» Леонард последовательно набрал 45, 35, 33 и 39 очков, поэтому верх здесь попросту напрашивается.



Бретт Браун пробует разные варианты для противодействия главной звезде «Торонто», но ничего не работает. Фактически, сейчас Кавай – это некая версия праймового Коби Брайанта с уточнением, что Леонард реализует 62,4% с ближней и средней дистанции, а также 50% попыток с периметра. «Филадельфию» спасёт только постоянная двойная опека, но тогда канадцы должны разрывать оборону «Сиксерс».



За сумасшедший коэффициент 12 мы отважимся на невероятно рискованный выбор в пользу победы «Торонто» во всех четвертях. В первом матче серии указанный расклад состоялся, поэтому шансы на успех не таких скромные, как намекают букмекеры. «Филадельфия» уже уступила в ключевом для себя матче серии.

«Сиксерс» обязаны были делать 3-1, но теперь у «Рэпторс» снова преимущество домашнего паркета, а также психологический перевес. Переполненная «Скотиабанк-Арена» погонит хозяев вперёд, а «Филадельфия» не выглядит командой, способной держать удар под серьёзным давлением.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»

Сиакам прошлый матч проводил на фоне травмы, Эмбииду снова делали внутривенное переливание. Суммарный тотал камерунцев меньше 41,5 очка за 1.9 достоин рассмотрения. Если Паскаль не выдаст фантастическое выступление, то ставка должна проходить.



По ходу противостояния с «Сиксерс» Леонард последовательно набрал 45, 35, 33 и 39 очков, а его тотал установлен на отметке 32,5 балла. Естественно, мы возьмём верх. Также за сумасшедший коэффициент 12 проверим победу «Торонто» во всех четвертях. В первом матче серии «Рэпторс» уже отметились аналогичным достижением, почему бы его не повторить?



Выбор №1: «Рэпторс» выиграют все четверти за 12



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 5500 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 32,5 очка за 1.8



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 400 фишек)



Выбор №3: суммарный тотал Паскаля Сиакама и Джоэля Эмбиида меньше 41,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочный выбор №4: победа «Селтикс» в серии с форой «+1,5» по матчам за 1.9



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 18 805 фишек.



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