Чехия – Швеция, США – Словакия. Прогноз на ЧМ-2019 по хоккею

Пять ставок на первый день чемпионата мира по хоккею.

10 мая в матче группового этапа ЧМ-2019 сборная Чехии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с командой Швеции, а США на «Стил-Арена» в Кошице встретится со Словакией. Букмекеры отдают явное преимущество «тре крунур» и «звёздно-полосатым»: ставки на победу шведов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.77, успех американцев идёт за 1.36.

Чехия – Швеция (10.05.2019)

Состав у шведов, конечно, позубастее. Даже после отказа нескольких больших хоккеистов он выглядит грозно. Чехи тоже представляют опасность и будут претендовать на место в полуфинале, но такой глубины и разнообразия у них нет и близко.

В то же время «тре крунур» на последнем этапе Евротура всухую уступили подопечным Милоша Ржиги (0:3), хотя едва ли этот факт стоит переоценивать. Во-первых, вторую и третью шайбы шведы пропустили в пустые ворота. До того, к тому же, упустив несколько убойных моментов.

Во-вторых, матч проходил в Брно, а потому хозяевам, как сказал бы Дмитрий Аленичев, очки были нужнее. Гости играли на невысоких скоростях и никуда не спешили: отношение к гостевым этапам Евротура представить нетрудно. Собственно, та встреча если и повлияет на результат, то в пользу проигравших. Добавит концентрации и поубавит желания валять дурака.

Теперь играть предстоит в Словакии и мотивация действующих чемпионов мира явно будет на уровне. Шведы встретятся с Россией только в последнем туре, а потому проблем с настроем возникнуть не должно: победа над Чехией позволит им спокойно посвятить ближайшие поединки набору формы и налаживанию связей. Благо что группа попалась не самая сложная.

Потому отталкиваемся от силы подопечных Рикарда Грёнборга. П2 с форой "-1" за 2.04 и ИТМ 2 шайбы Чехии за 2.03 — отличные варианты. Чехи за три матча домашнего этапа Евротура забили в равных составах две шайбы. Всё остальное — в пустые ворота и при форматах «5 на 3» или «6 на 4».

Защита у Швеции в порядке, вратарская бригада отличная. Пожалуй, предпосылок к особым успехам группы атаки сборной Чехии немного. По той же причине можно взять П2 + ТМ 6,5 шайб за 2.35. У обеих команд крепкие голкиперы, больше пяти-шести голов мы вряд ли увидим.

Ставки на матч Чехия – Швеция

Состав у шведов явно сильнее. П2 с форой "-1" за 2.04 и ИТМ 2 шайб Чехии за 2.03 — отличные варианты. Чехи за три матча домашнего этапа Евротура забили в равных составах две шайбы. Всё остальное — в пустые ворота и при форматах «5 на 3» или «6 на 4».

Ставка №1: победа Швеции с форой "-1" за 2.04.

Ставка №2: ИТМ 2 шайбы Чехии за 2.03.

США – Словакия (10.05.2019)

Преимущество номинальных хозяев по индивидуальному мастерству громадно и не вызывает сомнений. На стороне сборной Словакии разве что свой лёд. 8 тыс. человек на трибунах добавят команде сил, но едва ли этого хватит. Слишком уж мощно выглядит атака соперника.

У словаков довольно неплохая оборона, а вот с вратарями беда. Без Ярослава Галака надёжного первого номера просто нет. Два весьма посредственных голкипера и Патрик Рыбар из АХЛ — вот, собственно, и всё. В таких условиях зацепиться в матчах с фаворитами будет неимоверно сложно.

Победа сборной США с форой "-2" за 1.88 — вполне нормально. Кейн, Айкел, Годро — крыть такое нападение хозяевам чемпионата мира нечем. Варианты могут появиться только в том случае, если вратарь выдаст матч жизни, а судьи отблагодарят за гостеприимство парой спорных свистков.

Второй вариант — ТБ 5,5 шайбы за 1.88. У американцев явный перекос в сторону атаки и сильно не хватает защитников с правым хватом. Всё это обещает словакам несколько хороших моментов, ну а в мощи нападения сборной США сомневаться не приходится. Можно даже взять ТБ 6,5 шайбы за 2.57.

Варианты для авантюристов — П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.34 и ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за чумовые 5.00. Также стоит рассмотреть П1 по броскам в первом периоде с форой "-4,5" за 2.12. Нагружать вратаря сборной Словакии американцы, похоже, будут от всей души.

Ставки на матч США – Словакия

Преимущество США по индивидуальному мастерству громадно и не вызывает сомнений. У словаков довольно неплохая оборона, а вот с вратарями беда. Без Ярослава Галака надёжного первого номера просто нет. Победа сборной США с форой "-2" за 1.88 — вполне нормально. Кейн, Айкел, Годро — крыть такое нападение хозяевам чемпионата мира нечем.

Ставка №1: победа США с форой "-2" за 1.88.

Ставка №2: ТБ 5,5 шайбы за 1.88.

Ставка №3: победа США по броскам в первом периоде с форой "-4,5" за 2.12.

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