«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз: Батлер проявит лидерские качества

«Уорриоз» дожали «Рокетс» в пятом матче серии и захватили лидерство в противостоянии. Тотал «Хьюстона» меньше 107 очков прошёл с запасом, Игуодала, Грин и остальные выдали потрясающую защиту. Также сыграла ставка на первую трёшку в поединке в исполнении гостей. Точным выстрелом из-за дуги отметился Такер.

Единственным разочарованием стал выбор в пользу 33 или более баллов за результативность от Дюранта. В концовке третьей четверти Кей Ди получил травму и в оставшееся время на паркете не появлялся. На счету Кевина в протоколе значатся скромные 22 очка.

Четвёртая долгосрочная ставка оказалась неудачной. «Селтикс» после победы в первом матче серии с «Бакс» выдали ужасные поединки и уступили во всех последующих встречах. Фора «+1,5» на «Бостон» обернулась для рубрики приличными потерями.

«Голден Стэйт» — «Хьюстон». Прогноз: «Уорриорз» справятся с атакой «Рокетс» «Хьюстон» наберёт меньше 107 очков, Дюрант пробьёт личный тотал 32,5 балла — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 215 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял тоталы меньше 10,5 очка Лопеса и 11,5 балла Капелы с общим коэффициентом 3.06.

10 мая на паркете «Веллс Фарго-центра» «Филадельфия» встретится с «Торонто» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА. Два предыдущих поединка остались за «Рэпторс», поэтому «Сиксерс» уже некуда отступать. Букмекеры отдают небольшой перевес канадцам, выставляя коэффициент 1.78 на чистую победу коллектива Ника Нерса с учётом овертайма.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» (10.05.2019)

В пятом матче серии «Рэпторс» уничтожили своего противника и максимально близко подошли к выходу в финал конференции. В плей-офф НБА в более 80% случаев дальше проходила команда, которая при счёте 2-2 брала следующую встречу, поэтому шансы «Сиксерс» действительно похожи на минимальные.

Дело здесь не только в голой статистике, но и в уровне игры лидера и псевдо-лидера «Филадельфии». Если невнятные выступления Эмбиида можно списать на проблемы со здоровьем, то средние 9,4 очка за встречу от Симмонса становятся следствием нулевого прогресса Бена и его излишней веры в собственную уникальность.

В теории, «Сиксерс» ещё способны зацепиться и довести выяснение отношений до седьмого поединка.

«Рэпторс» не демонстрируют стабильности, а система нападения канадцев достаточно примитивная, чтобы против солидной обороны давать результат на постоянной основе. «Филадельфия» приложит максимум усилий, и от одного из баскетболистов хозяев мы имеем все основания ожидать фантастическое выступление.

Планка личной результативности Батлера установлена на отметке в 22 балла, напрашивается верх, но здесь всё же есть определённый риск. На наш взгляд, перспективнее выглядит выбор в пользу преодоления Джимми рубежа в 33,5 пункта по сумме очков, передач и подборов. Форвард «Сиксерс» проявляет себя в качестве настоящего вожака и старается успешно действовать во всех компонентах.

В первом матче серии Батлер будто присматривался к возможностям своих партнёров, отошёл в сторонку и выдал скромную линейку 10+5+3, но потом понеслось. В последующих четырёх поединках Джимми каждый раз пробивал планку в 33,5 балла по сумме трёх основных статистических показателей и набивал в среднем 25,8 очка + 9 подборов + 6,3 передачи.

Учитывая состояние здоровья Эмбиида, уже традиционно низкий КПД Симмонса в плей-офф и нестабильность Харриса 23 номеру «Филадельфии» придётся тащить команду с самого начала. У Батлера богатырское здоровье, сумасшедшая мотивация и лидерский менталитет. Решающий матч серии Джимми с огромной вероятностью проведёт на своём высоком уровне.

За 1.9 мы рискнём проверить тотал меньше 11 очков Грина. Атакующий защитник «Рэпторс» поймал нужный ритм и в трёх последних матчах выдал 13, 11 и 17 баллов за результативность, но его снайперские подвиги не назовёшь настоящей тенденцией. Дэнни слишком зависимый исполнитель, которому необходимо определённое настроение и внутренняя гармония.

Арбитры наверняка окажут некоторую помощь хозяевам, поэтому тот же Грин рискует достаточно рано присесть отдыхать с несколькими персональными замечаниями. Если дела у Дэнни с самого старта пойдут не лучшим образом, то в дальнейшем он вряд ли отметится несколькими попаданиями из-за дуги.

Две близкие по потенциалу команды проведут уже шестой матч серии без дополнительного времени? Многовато будет. Настало пора для отважных действий, и за коэффициент 17 мы поставим на овертайм. Последний раз в очных дуэлях «Сиксерс» и «Рэпторс» не уложились в 48 минут ещё в январе 2013 года.

С тех пор прошло уже 29 поединков, а до дополнительного времени дело так ни разу и не дошло. Согласитесь, уж больно затянулась серия без овертаймов при том, что предстоящий матч должен пройти в упорной борьбе. Шанс на проход сенсационного коэффициента не столь низкий, как считают букмекеры.

Ставки на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс»

Батлер в четырёх последних матчах выдаёт в среднем 25,8 очка + 9 подборов + 6,3 передачи. Тотал Джимми больше 33,5 балла по сумме трёх основных статистических показателей за 1.83 обязателен для проверки. Остальные лидеры «Сиксерс» пока не впечатляют.

За 1.9 мы возьмём тотал меньше 11 очков Грина. Дэнни набрал неплохую форму, но в целом снайпер «Рэпторс» слишком нестабилен в нынешнем плей-офф, чтобы радовать своих фанатов на постоянной основе. За сумасшедший коэффициент 17 мы поставим на овертайм. В битвах между «Филадельфией» и «Торонто» дополнительного времени не было уже в 29 поединках подряд, серия слишком затянулась.

Выбор №1: индивидуальный тотал Дэнни Грина меньше 11 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал суммы очков, подборов и передач Батлера больше 33,5 за 1.83

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 415 фишек)

Выбор №3: овертайм за 17

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 8000 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 24 715 фишек.

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