«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз: мюнхенцы и «быки» сыграют на публику

У Лейпцига 10 побед и четыре ничьи в 14 последних поединках Бундеслиги.

11 мая в матче 33-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» сыграет с «Баварией». Букмекеры отдают явное преимущество мюнхенцам: ставки на победу «Баварии» предлагаются с коэффициентом 1.73.

«РБ Лейпциг» — «Бавария» (11.05.2019)

Дортмундская «Боруссия» не смогла прийти в себя после 0:5 в Мюнхене и продолжила спотыкаться. В результате «Бавария» может защитить титул чемпиона Германии досрочно — достаточно просто победить, чтобы не оглядываться на конкурента. За два тура до конца «шмели» отстают от лидера на четыре очка.

«РБ Лейпциг» сохраняет теоретические шансы на второе место, но в целом играет в своё удовольствие. «Боруссия» имеет фору в пять очков и в ближайшем туре дома встретится со скромной «Фортуной» — особых поводов для сенсации нет. Ну а третью строчку «быки» давно себе обеспечили и ниже не упадут ни при каких обстоятельствах.

Вообще «Бавария» после выноса главного конкурента перешла в режим экономии энергии: 4:1 с «Фортуной», 1:0 с «Вердером», 1:1 с «Нюрнбергом» и 3:1 с «Ганновером». Брать большие форы на фаворита в таких условиях опасно, но как правило мюнхенцы реже валяют дурака в матчах с сильными клубами.

РБЛ сейчас в порядке, в чемпионате Германии он не проигрывает с 19 января, когда уступил дортмундцам (0:1). С тех пор — 10 побед и четыре ничьи в 14 поединках. При этом вот уже шесть туров подряд подопечные Ральфа Рангника забивают как минимум два мяча.

Любопытно, что на своём поле «быки» всегда забивали грозному сопернику: 4:5, 1:1 и 2:1. «Бавария» пропускала в трёх предыдущих матчах Бундеслиги из четырёх, а отсутствие турнирного давления рискует добавить Лейпцигу смелости. В теории это обещает нам крайне бодрый футбол.

«Обе забьют» за 1.51, «тотал больше 3 мяча» за 1.73 или даже «ТБ 1,5 гола в первом и ТБ 0,5 гола во втором тайме» за 2.44 — вариантов достаточно, выбор зависит от вашей склонности к риску. Можно рассмотреть и авантюрнейшую ставку ТБ 1,5 мяча в каждом из таймов за 3.70.

Также можно проверить лобовую победу «Баварии» за 1.73 и ИТБ 3,5 углового «РБ Лейпциг» за 2.00. Норма «быков» по сезону — 5,63 корнера, а турнирная таблица позволяет сыграть максимально смело, получить наслаждение и порадовать зрителей.

Ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Бавария»

«Бавария» после выноса главного конкурента перешла в режим экономии энергии: 4:1 с «Фортуной», 1:0 с «Вердером», 1:1 с «Нюрнбергом» и 3:1 с «Ганновером». Брать большие форы на фаворита опасно, но как правило мюнхенцы реже валяют дурака в матчах с сильными клубами. П2 за 1.73 — нормально.

Любопытно, что на своём поле «быки» всегда забивали грозному сопернику: 4:5, 1:1 и 2:1. «Бавария» пропускала в трёх предыдущих матчах Бундеслиги из четырёх, а отсутствие турнирного давления рискует добавить Лейпцигу смелости. В теории это обещает нам крайне бодрый футбол.

Ставка №1: победа «Баварии» за 1.73.

Ставка №2: ТБ 1,5 гола в первом и ТБ 0,5 гола во втором тайме за 2.44.

Ставка №3: ИТБ 3,5 углового «РБ Лейпциг» за 2.00.

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