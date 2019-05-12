Конкурс прогнозов на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон». Призы – фрибеты на 500 рублей

12 мая «Тоттенхэм» и «Эвертон» встретятся в матче финального, 38-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запускает конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча «Тоттенхэм» — «Эвертон»

По прогнозам букмекеров, «Тоттенхэм» — фаворит матча. БК «Фонбет» оценивает шансы команды Маурисио Почеттино победить коэффициентом 2.15. Это примерно 43% вероятности. Поставить на гостей можно с коэффициентом 3.35 (29%). На ничью предлагается коэффициент 3.50 (28%).



За тур до конца чемпионата «Тоттенхэм» идёт на 4-м месте, набрав 70 очков. У «Челси», идущего 3-м, на 1 очко больше. «Эвертон» занимает 8-ю строчку, у команды в активе 53 очка.

Правила конкурса прогнозов на матч «Тоттенхэм» — «Эвертон»

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



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