«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон», «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогнозы на АПЛ

12 мая в Англии решится судьба чемпионского титула. На «Энфилде» «Ливерпуль» сразится с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч с «Брайтоном» на стадионе «Фалмер – Зе Амекс». По мнению букмекеров, фавориты очевидны. Поставить на победу красных можно за 1.31, а успех коллектива Хосепа Гвардиолы оценён коэффициентом 1.18.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (12.05.2019)

«Ливерпуль» совершил настоящий футбольный подвиге в Лиге чемпионов, пройдя «Барселону» после 0-3 в первом матче, однако теперь красным необходимо переключиться на дела внутренние. Вряд ли Юрген Клопп и его подопечные серьёзно верят в осечку со стороны «Манчестер Сити», но побеждать в домашнем поединке мерсисайдцы обязаны при любых раскладах.

У «Ливерпуля» 17 успешных результатов за 19 последних матчей на своём поле, поэтому прибывающему на «Энфилд» «Вулверхэмптону» не позавидуешь. С другой стороны, «волки» были в одной минуте от выхода в финал Кубка Англии, а в АПЛ идут следом за «большой шестёркой». Нуну Эспириту Санту поработал на славу.

В предстоящем поединке красным не помогут Фирмино и Кейта, зато есть шанс увидеть на поле Салаха и других исполнителей, залечивающих повреждения. У гостей все встрою, что удивительно, учитывая плотный график встреч любой команды с Туманного Альбиона. На наш взгляд, в данном матче сразу по нескольким причинам уместно проверить ставку на гол в исполнении обеих команд за двойку.

«Ливерпуль» потрясающе готов с физической точки зрения, но сумасшедший матч с «Барселоной» не мог пройти бесследно. Даже, если с тонусом у хозяев всё будет в порядке, то есть вопросы к психологической составляющей. Отыграть 0-3 у одной из лучших команд мира в полуфинале Лиге чемпионов удаётся не каждый день, поэтому коллектив Юргена Клоппа может оказаться эмоционально опустошённым.

Да, красные не пропускают дома на протяжении четырёх поединков, однако у мерсисайдцев колоссальную роль играет настрой. Провести встречу без ошибок, зная, что «Манчестер Сити» всё равно добьётся своего, психологически непросто. Особенно, когда в соперниках команда, выдающая потрясающий финишный спурт.

У «Вулверхэмптона» три победы подряд, и парней Нуну Эспириту Санту совершенно не волнует турнирная ситуация. Каждый в стане «волков» бьётся за своё будущее, лучший контракт или предложение от топ-клубов. «Ливерпулю» придётся немало времени провести в обороне, так как гости действительно нацелены побороться.

В первом круге красные взяли верх со счётом 2:0, но в Кубке Англии 2:1 победил «Вулверхэмптон». Разумеется, следует сделать поправку на не оптимальный состав, выставленный Клоппом, однако заслугу «волков» это не отменяет. Коллектив Нуну Эспириту Санту недавно отгрузил три «Арсеналу», дважды по паре мячей «МЮ» и забил на выезде «Челси». «Ливерпулю» придётся потрудиться, просто так победу никто не отдаст.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

После сумасшедшего матча с «Барселоной» у «Ливерпуля» должно неизбежно наступить эмоциональное опустошение. Шансы красных на титул в АПЛ близки к нулю, что также скажется на настрое хозяев. Ставка обе забьют за двойку смотрится интересно. «Вулверхэмптон» в четырёх последних матчах с соперниками из «большой шестёрки» обязательно обменивался голами.

Ставка: обе забьют за 2.

Прогноз матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» (12.05.2019)

«Манчестер Сити» осталось сделать один единственный шаг для завоевания титула по итогам самой напряжённой золотой гонки в истории АПЛ. У «горожан» нет дополнительной нагрузки из-за еврокубков, потрясающая серия успешных результатов, глубокая скамейка и нацеленность исключительно на победу.

«Брайтон» несмотря на ужасно проведённую концовку сезона сохранил место в АПЛ на следующий и теперь постарается совершить настоящее чудо. У «чаек» шесть поражений и три ничьи в последних девяти матчах, поэтому предпосылок для сенсации, откровенно говоря, практически нет.

Хозяевам не поможет Проппер, являющийся основным полузащитником в построениях Криса Хьютона, а у «Манчестер Сити» из важных футболистов встречу пропустит только Менди. У Де Брёйне и Фернандиньо есть шансы помочь своей команде. Естественно, у букмекеров «горожане» идут явным фаворитом, но линия на гостей уже слишком прогружена.

Брать подопечных Хосепа Гвардиолы с форой крайне опасно. Испанский наставник стал необычайно осторожен на финише АПЛ, поэтому мы отважимся проверить достаточно противоречивый вариант в виде индивидуального тотала «Манчестер Сити» меньше 2,5 за 2.06. «Брайтон» явно не захочет стать мальчиками для битья, о которых английский гранд презрительно вытер ноги.

Мы уже отмечали, что у «чаек» отвратительная серия матчей, но связана она с проблемами в созидательной фазе. Оборону Криса Хьютона не назвать идеальной, однако и до проходного двора защита «Брайтона» также не опускается. Сам «Манчестер Сити» стал действовать прагматично, опасаясь за итоговый результат.

Недавно «чайки» пропустили по одному мячу от «Арсенала» и «Тоттенхэма» при том, что обе встречи были для «Брайтона» гостевыми. У коллектива ХосепаГвардиолы в четырёх последних матчах три победы со счётом 1:0 и одна чуть более убедительная виктория. «Горожане» постараются захватить преимущество, а затем спокойно контролировать мяч.

Ставка на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» побеждал «Брайтон» со счётом 2:0 и 1:0. «Чайки» в четырёх последних матчах, включая выезды к «Тоттенхэму» и «Арсеналу», не пропускали больше гола. «Горожане» на том же отрезке лишь однажды забили пару мячей, а в остальных случаях довольствовались минимальными викториями. За 2.06 мы возьмём индивидуальный тотал команды ХосепаГвардиола меньше 2,5.

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» меньше 2,5 за 2.06.

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