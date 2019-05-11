«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: «шпорам» не хватит ресурсов

«Шпоры» сыграют десятый матч за 35 дней, что при травмах и дисквалификациях скажется на результате

12 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб в матче 38 тура АПЛ встретится с «Эвертоном». В первом круге «шпоры» выиграли с теннисным счётом 6-2 и ожидаемо идут фаворитами у букмекеров в предстоящем поединке. Поставить на чистую викторию коллектива Маурисио Почеттино можно за коэффициент 2.11.

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон» (12.05.2019)

«Тоттенхэм» продолжил удивлять весь футбольный мир своим несгибаемым характером и вырвал победу у «Аякса» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. «Шпоры» приблизились к завоеванию первого трофея за много лет, но до этого ещё необходимо провести поединок во внутреннем первенстве.

«Эвертон» доигрывает сезон с переменным успехом. В родных стенах подопечные Марку Силвы умудрились одолеть даже команды из «большой шестёрки», однако на выезде демонстрируемые результаты выглядят куда скромнее. «Ириски» проводят свой типичный чемпионат, когда команда хороша на фоне середняков и аутсайдеров, но из-за нехватки стабильности недотягивает до топов.

У МаурисиоПочеттино огромные проблемы с составом. Травмы разной степени тяжести есть у Кейна, Уинкса, Ваньямы, Роуза, Санчеса и Вертонгена, только возобновил тренировки Орье, из-за дисквалификации встречу пропустят Сон и Фойт. Гости обойдутся без Калверта-Льюина, а Мина и Коулман получат шанс выйти на поле.

С турнирной точки зрения встреча нужна только «Эвертону» для сохранения восьмой позиции в АПЛ. У «Тоттенхэма» минимальный риск потерять место в топ-4. Команда Маурисио Почеттино опережает «Арсенал» на 3 очка, а при равенстве баллов в турнирной таблице будет учитываться разница мячей. У «шпор» соответствующий показатель составляет «+28», а у «канониров» «+20».

Иными словами, «Тоттенхэм» уступит место в топ-4 только, если проиграет, например, с разницей в 3 мяча, а «Арсенал» после гостевого матча в Лиге Европы с «Валенсией» разнесёт на выезде «Бёрнли» 5-0. Звучит не слишком правдоподобно, поэтому МаурисиоПочеттино с огромной вероятностью предоставит некоторым из лидеров отдых.

«Шпоры» проведут десятый матч за 35 дней при том, что у команды огромное количество травм и две красных по итогам прошлой встречи в АПЛ. Хозяева должны грамотно расставить приоритеты и не рисковать здоровьем ключевых исполнителей. Для «Эвертона» ближайший поединок станет заключительным в сезоне, и парни Марку Силвы наверняка захотят уйти на отпуск в хорошем настроении.

Х2 на «ирисок» за солидные 1.82 логично проверить пока коэффициент сильно не просел. У «шпор» в семи последних матчах пять поражений и только две победы. Виктория над «Брайтоном» добыта за счёт гола Эриксена на 88 минуте, а про триллер с «Аяксом» вы ещё точно не успели забыть. В остальных случаях коллектив Маурисио Почеттино уступал своим противникам.

Кейн и Сон не сыграют, Эриксен не железный, а Моура слишком нестабилен для повторения своего подвига. Вариантов у Почеттино остаётся достаточно мало, а «Эвертон» — это одна из самых укомплектованных команд второго эшелона АПЛ. У «ирисок» (для сравнения) бегают футболисты стоимостью по 50 миллионов.

История личных встреч с «Тоттенхэмом» выглядит настоящей катастрофой для «Эвертона» в последние годы. В 2017 году «шпоры» выиграли 3-2 и 3-0, затем был разгром 4-0 в январе 2018, а в первом круге нынешнего сезона команда Маурисио Почеттино унизила «ирисок» со счётом 6-2 на их же стадионе. Для парней Марку Силвы нынешнее положение дел в стане врага представляется идеальной возможностью прервать чудовищную серию неудач в очных дуэлях.

Ставка на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон»

«Тоттенхэм» проведёт свой десятый матч за 35 дней. У «шпор» множество травмированных, двое дисквалифицированных и лишь пара побед, вырванных в концовках, за семь последних поединков. Х2 на «Эвертон» за 1.82 смотрится вполне надёжно. «Ириски» постараются на достойной ноте завершить сезон, а у хозяев скажется физическая и психологическая усталость после подвига в Лиге чемпионов.

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.82.

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