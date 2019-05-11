Жирный кэф. «Пяст» — «Ягеллония»: прогноз и ставка (кф. 4.8)

В рамках розыгрыша польской Экстраклассы я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Пяст» примет на своем поле «Ягеллонию».

«Пяст»

Футбольный клуб «Пяст» проводит просто фантастический сезон. Представитель Гливице, который остался за бортом чемпионской группы в прошлом розыгрыше Экстраклассы, точечно усилился и в данный момент является одним из главных претендентов на золотые медали.

Подопечные Вальдемара Форналика расположились на 2-й строчке в турнирной таблице, продемонстрировав впечатляющие показатели в каждой из линий. Так, атака сине-красных отлично выполняет свои обязанности, поражая ворота оппонентов со средним показателем в 1.58 гола. Защита также держит высокую марку, пропуская менее одного гола за матч (0.94). Нельзя не отметить, что по обоим показателям команда является лучшей в чемпионате.



Общая статистика «орлов» в последних 10 турах выглядит так: 8 побед, 1 ничья и 1 поражение, разница забитых и пропущенных мячей составляет +12 (18-6). На домашней арене команда набрала 42 очка из 51 возможного при разнице мячей +23 (32-9).

«Ягеллония»

«Ягеллония» также достаточно неплохо закончила выступление в этом розыгрыше высшего дивизиона, расположившись на 4-й строчке в турнирной таблице. Да, до окончания борьбы в чемпионской группе все еще осталось два поединка, но «Яга» уже ни на что не претендует, просто доигрывая остаток сезона.



Защита команды действует, мягко говоря, не слишком удачно, пропуская 1.42 гола в среднем за поединок. Атака смотрится куда лучше, поражая ворота соперников с показателем 1.54 гола. Правда, стоить отметить, что недавняя травма Хорхе Феликса (8 голов и 4 передачи) все же существенно повлияла на результативность, снизив забивной показатель до 1.3 гола.



Общая статистика «Ягеллонии» в последних 10 турах выглядит следующим образом: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение при разнице голов -3 (13-16). За пределами Белостока подопечные Ирениуша Мамрота набрали 26 очков из 51 возможного в этом сезоне.

Прогноз на «Пяст» — «Ягеллония» с жирным кэфом

Прогноз. «Пяст» находится в отличной форме, плюс его родной стадион является неприступной крепостью для соперников. Уверен, что домашний коллектив проведет этот поединок на свойственном ему высоком уровне и наберет важные 3 очка.



Неплохим вариантом для основной ставки станет победа «Пяста» в два гола за 4.8. Также можно взять победу хозяев с учетом форы (-1) за 2.35.



Ставка №1: победа «Пяста» ровно в два гола за 4.8



Ставка №2: победа «Пяста» с учетом форы (-1) за 2.35