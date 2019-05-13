Словакия — Канада. Прогноз: «кленовые листья» разберутся с хозяином ЧМ-2019

Расписание составлено таким образом, что с фаворитами группы А Словакия играет в самом начале.

13 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Словакии на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет с Канадой. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.35.

Словакия — Канада (13.05.2019)

Сборная Канады увязла в обороне Финляндии и начала чемпионат мира с поражения (1:3). «Кленовые листья» двигались непривычно слабо, много ошибались при входе в зону, позволяли выжимать себя к бортам, постоянно проигрывали «пятак». Да и вообще действовали крайне неровно, отрезками.

Для старта на крупном турнире это довольно привычная картина: выход на пик формы запланирован ближе к плей-офф, а сыгранности сильно не хватает. Впрочем, для улучшения взаимопонимания канадцы получили во втором туре группового этапа встречу со сборной Великобритании. Идеальная тренировка в боевых условиях — соперник старательный, но слабый.

Поэтому исходим из того, что подопечные Алена Виньо сделают шаг вперёд по сравнению с первым матчем ЧМ-2019, прежде всего в атаке. Оборона у словаков, надо сказать, как минимум достойная, на одной ноге (то есть без давления на пятачке и агрессии) с ней не справиться.

Сборная Словакии существенно облегчила себе выполнение задачи-минимум, хлопнув в первом туре команду США (4:1). Затем последовало поражение от финнов (2:4), но и там хозяева турнира смотрелись симпатично. Теперь им достаточно обыграть уступающих в классе соперников, чтобы попасть в плей-офф.

Расписание ЧМ-2019 составлено таким образом, что со всеми фаворитами группы А Словакия играет в самом начале, пока они налаживают сочетания и не вышли на проектную мощность. Дальше будет заметно легче: Германия, Франция, Великобритания и Дания.

И всё же нам не верится, что словаки сумеют повторить недавнее достижение. Сборная Канады уже допустила осечку, а потому любые незапланированные очковые потери могут привести к третьему-четвёртому месту в группе и мощному сопернику в четвертьфинале. Проблем с мотивацией возникнуть не должно, а разница в индивидуальном таланте сделает всё остальное.

Подопечные Крэйга Рэмзи имели лишний день отдыха, но едва ли игра с Великобританией отняла у «кленовых листьев» много сил. В последние годы Канада и Словакия встречались дважды, результаты — 5:0 и 4:1.

Тотального разгрома не ждём (свои трибуны помогут бороться до конца), но выиграть с разницей в 2-4 шайбы гостям наверняка удастся.

Вариантов несколько, на любой вкус: П2 с форой "-2" за 2.00, ИТМ 1,5 шайбы Словакии за 2.00, П2 + ТБ 5,5 шайбы за 2.54.

Ставки на матч Словакия — Канада

Сборная Канады уже допустила осечку, а потому любые незапланированные очковые потери могут привести к третьему-четвёртому месту в группе и мощному сопернику в четвертьфинале. Проблем с мотивацией возникнуть не должно, а разница в индивидуальном таланте сделает всё остальное.

Ставка: победа Канады с форой "-2" за 2.00.

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