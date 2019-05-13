Конкурс прогнозов на матч Россия — Чехия. Фрибеты на 5000 рублей в призах

13 мая Россия и Чехия встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019. Начало игры — в 17:15 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча Россия — Чехия

По оценке букмекеров, подопечные Ильи Воробьёва — фавориты матча. БК «Фонбет» оценивает шансы россиян победить в основное время коэффициентом 1.58. Это примерно 60% вероятности. Сделать ставку на сборную Чехии можно за 4.65 (20%). На ничью в основное время также предлагается коэффициент 4.65 (20%).



Вероятность победы россиян с учетом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.35. На чехов можно сделать ставку за 3.20.



После двух туров Россия и Чехия идут без потерь очков. Россияне обыграли Норвегию (5:2) и Австрию (5:0), команда Милоша Ржиги — Швецию (5:2) и Норвегию (7:2).

Правила конкурса прогнозов на матч Россия — Чехия

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.

2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (17.15 мск, 13 мая), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.



3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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