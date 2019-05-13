«Арсенал» — «Урал». Прогноз: «пушкари» одолеют «шмелей»

15 мая на стадионе «Арсенал» одноимённый клуб сойдётся в ответном матче полуфинала Кубка России с «Уралом». В первом поединке «шмели» добились минимальной победы, но теперь фаворитом встречи, по мнению букмекеров, являются туляки. Поставить на чистую викторию хозяев предлагается за коэффициент 1.97.

Прогноз матча «Арсенал» — «Урал» (15.05.2019)

После зимней паузы «Арсенал» стал, пожалуй, главным сюрпризом со знаком плюс в российском футболе. «Пушкари» уже вовсю бодаются с московскими грандами за место в Лиге Европы, а тут ещё на повестке дня возможность выйти в финал национального Кубка. Игорь Черевченко поочерёдно разобрался с топ-клубами страны, вот только в Екатеринбурге нашли противоядие схемам красно-жёлтых.

«Урал» проводит средненький сезон, однако у «шмелей» появился реальный шанс на трофей, которого в обозримом будущем может больше и не быть. По итогам первой встречи коллективу Дмитрия Парфёнова удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, что делает гостей предстоящего поединка фаворитом в борьбе за выход в финал.



В 2019 году у «Арсенала» в официальных матчах семь побед, пять ничьих и одно единственное поражение, полученное как раз от «Урала» в первом полуфинальном матче. С одной стороны, туляки демонстрируют более привлекательный футбол, однако история личных противостояний явно в пользу клуба из Екатеринбурга.



Во втором десятилетии XXI века «пушкари» и «шмели» соперничали девять раз. В четырёх случаях сильнее оказывался «Урал», ещё в стольких же матчах зафиксирован мирный исход, и лишь одна битва осталась за красно-жёлтыми. Про результат первой встречи в Кубке России мы уже упомянули, но туляки не смогли одолеть коллектив Дмитрия Парфёнова около месяца назад и в РПЛ на своём поле.



Вся статистика очных встреч говорит в пользу того, что гости не проиграют, но мы пойдём против тенденции и возьмём викторию «Арсенала» за 1.97. «Пушкари» после возобновления РПЛ дома одолели ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Енисей», очки из Тулы удалось увезти лишь «Уралу» и «Оренбургу».



Да, пока Парфёнову удавалось сдерживать атаку красно-жёлтых, но Игорь Черевченко тоже не сидит на месте и обязательно учтёт опыт предыдущих поединков. Туляки сейчас на эмоциональном подъёме, а в кубковых баталиях дух и настрой играют колоссальную роль, можете спросить у «Барселоны».



На стороне «Урала» есть стратегическое преимущество. Гости могут строить свою модель исходя из счёта и ожидать активных действий от противника. Но нынешний сезон уже множество раз приводил примеры, когда оборонительная стратегия после первого матча зачастую приводит к печальным последствия для команды, рассчитывающей отбиться и выстоять.



«Шмели» не похожи на коллектив, который в гостях полезет в наступление, имея за спиной приятные 1:0 по итогам первого матча. В распоряжении Черевченко хватает исполнителей высокого уровня, а фланговые нападающие обладают приличным дриблингом, чтобы создавать моменты даже при плотной обороне. «Урал» наверняка закроется, но рано или поздно «пушкари» выжмут свой гол.

Тем не менее брать итоговый проход хозяев мы не станем. Выход «Арсенала» в финал оценивается коэффициентом 2.96, что очень соблазнительно, но стандартная победа за 1.97 смотрится надёжнее. При 2-1 туляки вылетят, а при 1:0 выяснение отношений перейдёт в дополнительное время, где всякое возможно.

Ставка на матч «Арсенал» — «Урал»

Туляки неудачно играют с «Уралом» в последних сезонах, но «Арсенал» сейчас находится на эмоциональном подъёме и дома разбирается даже с топ-клубами РПЛ. Победа хозяев за 1.97 выглядит интересно. Для более рискованных игроков доступна ставка на выход в финал красно-жёлтых за 2.96. С третьей попытки Черевченко подберёт ключи к обороне Парфёнова.



Ставка: победа «Арсенала» за 1.97



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