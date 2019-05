Букмекеры о «Евровидении»-2019: Лазарев и фавориты — какие ставки и прогнозы?

14 мая стартует очередной, 64-й конкурс песни «Евровидение»-2019. Это одно из самых популярных неспортивных событий для ставок. На конкурс ставят не меньше, чем на топовые матчи РПЛ.



Если вы ещё не сделали свой выбор, стоит изучить прогнозы букмекеров на «Евровидение»-2019. Не торопитесь ставить на Сергея Лазарева. Он один из фаворитов, но не главный.

Кто может выиграть?

Любой участник. Сенсации на «Евровидении» — обычное дело. По словам маркетинг-директора БК «Фонбет» Алины Якиревич, конкурс — уникальное событие для приема ставок.



«Линия может очень сильно меняться. Например, в 2014 году коэффициент на победу Кончиты Вурст упал со 150.0 до 1.80 за несколько месяцев. Такие резкие изменения коэффициентов за относительно небольшой промежуток времени невозможны ни в одном виде спорта. Это то, что делает «Евровидение» уникальным событием для ставок», — подчеркнула специалист.



Сейчас можно говорить о трёх фаворитах конкурса.



Дункан Лоуренс Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан Лоуренс (Нидерланды)

Песня: Arcade

Коэффициент ставки у букмекера: 3.05

Шансы победить: 22%

Дункан де Мур (настоящее имя Лоуренса) остаётся главным фаворитом конкурса, по оценке букмекеров. Поставить на его победу в БК «Фонбет» можно за 3.05. Это примерно 22% вероятности. Сделать ставку на то, что голландец попадет в тройку призёров, можно за 1.40.

За последний месяц коэффициент на победу Лоуренса незначительно вырос, с 2.87 до 3.05. С момента объявления имени конкурсанта от Нидерландов коэффициент практически не изменился.



История Лоуренса — это история превращения гадкого утёнка в лебедя. Как недавно признался голландец, с самого детства он был объектом насмешек для сверстников. Его называли толстым, уродливым, высмеивали его одежду, одноклассники били его. К тому же Лоуренс — бисексуал. По признанию певца, музыка стала для него отдушиной в жестоком мире.

Джон Лундвик Фото: instagram.com/johnlundvik

Джон Лундвик (Швеция)

Песня: Too Late for Love

Коэффициент ставки у букмекера: 4.70

Шансы победить: 14%

Темнокожий швед с английскими корнями, Джон Лундвик, сейчас на 2-м месте, согласно котировкам букмекеров. Поставить на него можно за 4.70. Вероятность того, что композиция Too Late for Love войдёт в тройку лучших, букмекеры оценили коэффициентом 1.80.



За последний месяц позиции шведа укрепились. Букмекеры понизили коэффициент на его успех с 12.00 до 4.70.

В прошлом легкоатлет, Лундвик стал известен на родине после того, как его песню When You Tell the World You're Mine сыграли на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории. Кроме того, он написал гимн сборной Швеции на Олимпиаду-2016.



Можно говорить, что Лундвик выступает на «Евровидении»-2019 сразу за две страны. Помимо своего выступления он ещё и автор текста к композиции Bigger then Us, которую исполнит представитель Великобритании Майкл Райс.

Сергей Лазарев Фото: РИА Новости

Сергей Лазарев (Россия)

Песня: Scream

Коэффициент ставки у букмекера: 5.8

Шансы победить: 11%

Коэффициент на победу Лазарева практически не изменился, с 6.0 он понизился до 5.8 за последний месяц. Россиянин — один из фаворитов конкурса, он стабильно входит в пятёрку главных претендентов на победу.



«Сергей очень уверенно чувствует себя на одной из лидирующих позиций в топ-5. Шансы его с момента выхода линии, пусть незначительно, но укрепились», — подчеркнула Алина Якиревич.



Три года назад Лазарев уже выступал на «Евровидении». Тогда он выиграл голосование телезрителей, но по результатам голосования национальных жюри остался вторым, уступив Джамале из Украины.

Россиянина критикуют за выбор песни, говоря, что баллада Scream не подходит по формату для «Евровидения», однако сам певец надеется на победу. Он уже заявил, что в 2020 году конкурс неплохо было бы провести в Сочи.

Тёмные лошадки

Наиболее впечатляющий подъём продемонстрировал представитель Франции Билал Ассани с песней Roi. Поставить на его победу можно с коэффициентом 8.0 (шансы — 8%). Этот исполнитель — французская версия Кончиты Вурст. В 2015 году он исполнил её песню на передаче «Голос.Дети».

За последние 1,5 месяца коэффициент на его успех рухнул с 67.0 до 8.0.



В число фаворитов ворвался и представитель Азербайджана Chingiz с песней Truth. Коэффициент на его успех упал с 67.0 до 10.0 (шансы — 7%).



Стоит обратить внимание и на представительницу Мальты Микелу Паче, чьи шансы аналитики также оценили коэффициентом 10.0 (7%). За последний месяц изменение коэффициента не такое впечатляющее (с 21.0 до 10.0), зато на канале «Евровидения» в Youtube именно её песня Chameleon собрала больше всего просмотров — 8,2 млн.

А вот итальянец Mahmood и швейцарец Лука Хэнни теряют позиции. На песню Soldi, которую исполнит итальянский египтянин, можно поставить за 13.00 (был 11.0), а на победу Хэнни БК «Фонбет» сейчас предлагает коэффициент 17.00, хотя ещё месяц назад швейцарец был третьим с коэффициентом 6.50.



«Изменения коэффициентов связаны, конечно, с выступлениями артистов. Но «Евровидение» — очень непредсказуемое событие. И несмотря на то что сейчас такие коэффициенты, все может измениться в последний момент», — отметила г-жа Якиревич.

Как ставят россияне?

Как рассказали в БК «Фонбет», больше всего денег на данный момент приходится на победу Сергея Лазарева — 25% объёма ставок на рынке победителя конкурса.



На 2-м месте трансвестит из Франции Билал Ассани (19%), на 3-м — азербайджанец Chingiz (17%). В пятёрку вошли также Дункан Лоуренс из Нидерландов (11%) и, что неожиданно, чешская группа Lake Malawi (9%). Кстати, поставить на победу чехов в конкурсе можно за 90.00.



Что касается крупных ставок, в компании отмечают, что их обычно стоит ждать уже после полуфиналов.



При этом самую крупную ставку на «Евровидение» в БК «Фонбет» приняли в 2018 году. Игрок поставил 500 тыс. рублей на победу Нетты Барзилай с коэффициентом 2.75. На выплату он получил 1 375 000 рублей.

Игроки любят «Евровидение»

Букмекеры отмечают, что «Евровидение» — особое событие среди неспортивных.



«Интерес к «Евровидению» есть всегда, это уникальное событие. Из неспортивных событий «Евровидение» — самое популярное. Оно намного популярнее даже таких супермедийных событий как «Оскар», последние выборы президента США. Если брать относительные цифры, то по объёму ставок «Евровидение» составляет 90% от всех неспортивных событий. Конечно, основной объём ставок придётся непосредственно перед финалом и в лайве события», — рассказала Алина Якиревич.



Она также отметила, что по объёму ставок конкурс вполне может конкурировать с топовым матчем чемпионата РПЛ. Это объясняется тем, что клиенты компании любят нестандартные события, а букмекер даёт им хороший выбор для ставок.

Формула конкурса

В «Евровидении»-2019 примут участие представители 41 страны. Пять из них — Германия, Великобритания, Испания, Франция, Италия — гарантированно выступят в финале. Это правило ввели в 2000 году. «Большая пятёрка» — страны-основатели конкурса и его главные спонсоры. Кроме того, в финале точно выступит страна-организатор мероприятия — Израиль.



Остальные 36 стран жеребьёвкой разбили на два полуфинала. По 10 стран из каждого полуфинала по итогам голосования пройдут в решающий этап конкурса.

Победителя конкурса определят по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей.



