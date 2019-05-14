«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: Карри и Томпсон зажгут

Карри сделает от 5 подборов и передач, Томпсон наберёт не менее 21 очка — в «Большом куше».

«Рэпторс» дожали «Сиксерс» в седьмом матче серии и вышли в финал Востока. Тотал самой нерезультативной четверти меньше 44,5 очка прошёл в первой же денадцатиминутке, да и вся встреча получилась низовой. Разочаровал Батлер. Джимми выдал лишь 5 из 14 в поле, а к планке в 12,5 балла по сумме подборов и передач даже не приблизился.

Зато рубрику порадовал Кавай, чьё уже эпическое попадание позволило зайти коэффициенту 5. Леонард исполнил 39 попыток в поле и 8 с линии штрафных, совершив первый в истории победный бросок с сиреной в седьмом матче плей-офф.

«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: Батлер сделает всё возможное Батлер поведёт гостей за собой и наберёт от 13 баллов по сумме подборов и передач — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 900 фишек.

15 мая в «Оракл-Арене» в первом матче финальной серии Западной конференции «Голден Стэйт» встретится с «Портлендом». В регулярном чемпионате команды взяли по две победы в очных противостояниях. В предстоящем поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. Поставить на чистую викторию «Уорриорз» с учётом овертайма можно за коэффициент 1.31.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (13.05.2019)

Преодоление двух раундов плей-офф не прошло для «Голден Стэйт» и «Портленда» бесследно. У «Трэйл Блэйзерс» не до конца доиграл матч с «Наггетс» Худ, но Родни удалось избежать серьёзной травмы, и есть приличная вероятность его появления на паркете. Нуркич, разумеется, далёк от восстановления.

«Уорриорз» придётся обойтись без двух звёздных исполнителей. Казинс рвётся в бой, однако Демаркус пока даже не приступил к контактным тренировкам, а Дюрант может появиться лишь в третьем матче серии, хотя клубные доктора и вовсе рекомендуют поберечь Кевина до пятого поединка.

В плей-офф сезона-2015/16 команды выходили на площадку практически в тех же стартовых сочетаниях, что являются актуальными к первой битве нынешней серии. Тогда в основе «Голден Стэйт» бегали Карри, Томпсон, Грин и Богут, а у «Портленда» Лиллард, Макколлум, Амину и Харклесс. Согласитесь, не часто возникают ситуации, когда у обоих соперников по кубковым сражениям в силу различных обстоятельств может сохраниться 80% пятёрок, выходящих с первых минут спустя три года.

В том самом сезоне «Уорриорз» выиграли серию 4-1, а через год с Дюрантом разнесли «Портленд» всухую. В двух последующих регулярных чемпионатах из семи очных противостояний «Трэйл Блэйзерс» победили в четырёх, что с учётом травм Кей-Ди и Казинса даёт определённый шанс «Портленду» зацепить хотя бы одну из гостевых встреч.

Если говорить о прошлых матчах коллективов Стива Керра и Терри Стоттса, то, на наш взгляд, определённый перевес по внутренним ресурсам есть у «Трэйл Блэйзерс». «Уорриорз» провели выдающийся поединок с «Рокетс», продемонстрировав фантастическую оборону, уверенную игру «скамейки», а лидеры всегда включались в нужный момент. Выступать каждый раз на столь высоком уровне практически нереально даже для «Голден Стэйт».

Из стартёров «Портленда» в седьмом матче с «Денвером» классно сыграл Макколлум, на достойном уровне смотрелся Кантер. Харклесс и Амину стали инородными телами, а Лиллард выдал 3 из 17 с игры, хотя и попытался исправиться за промахи активностью в других аспектах. «Трэйл Блэйзерс» обязательно прибавят, а «Уорриорз» вряд ли повторят то героическое выступление с «Рокетс». Фора «+9» на гостей за 1.72 нам подходит.

В серии с «Хьюстоном» команда Стива Керра ни разу не выиграла с разницей больше 6 очков. На бумаге «Портленд» слабее, но «Голден Стэйт» теперь без Дюранта. «Скамейка» «Уорриорз» заслужила доверие и в первом поединке с «Трэйл Блэйзерс» наверняка получит приличное количество времени, вот только Кук, Йеребко, Ливингстон, Белл и Маккинни ничем не лучше запасных Терри Стоттса.

Уровень концентрации в обороне должен упасть по сравнению с решающими баталиями предыдущих серий. Тотал больше 219,5 очка доступен за 1.92, и мы присмотримся к данному варианту. В прошедшем регулярном чемпионате соперники пробили планку в трёх случаях из четырёх. В плей-офф сезона-2015/16, когда стартовые пятёрки были близки к нынешним, лишь один из пяти матчей получился низовым.

За 2.75 мы воспользуемся интересным предложением букмекеров и скомбинируем несколько вариантов. Более 4 передач и 4 подборов от Карри и не менее 21 очка от Томпсона выглядят вполне реалистично. На разыгрывающего «Уорриорз» в личной линии ассисты и отскоки установлены на отметке 5,5 пункта, а тотал Клэя на рубеже 24,5 балла.

Лиллард и Макколлум стараются, тот же Си Джей периодически готов выписать сочный блок-шот, но на протяжении всего поединка качественной защиты от дуэта малышей «Трэйл Блэйзерс» ждать не приходится. Снайперы «Голден Стэйт» должны набрать приличную статистику на домашней арене в отсутствие Дюранта.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Уорриорз» провели выдающийся шестой матч с «Рокетс», повторить подобное на заказ крайне непросто. У «Трэйл Блэйзерс» в битве с «Наггетс» многие исполнители сыграли ниже своих возможностей, «Портленду» есть куда прибавлять. Фора «+9» на гостей за 1.72 нам подходит.

За 2.75 выберем необычный вариант ставки на более 4 подборов и передач Карри, а также не менее 21 очка от Томпсона. По отдельности все три предложения смотрятся убедительно, поэтому попробуем их скомбинировать для увеличения потенциальной прибыли.

Тотал больше 219,5 очка доступен за 1.92, и мы присмотримся к данному варианту. В прошедшем регулярном чемпионате соперники пробили планку в трёх случаях из четырёх. В плей-офф сезона-2015/16, когда стартовые пятёрки были близки к нынешним, лишь один из пяти матчей получился низовым.

Выбор №1: победа «Трэйл Блэйзерс» с форой «+9» за 1.72

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 360 фишек)

Выбор №2: Стивен Карри сделает более 4 подборов и более 4 передач, Клэй Томпсон наберёт более 20 очков за 2.75

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 875 фишек)

Выбор №3: тотал больше 219,5 очка за 1.92

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 25 400 фишек.

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