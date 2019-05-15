Финляндия — Дания. Прогноз: доверимся статистике очных встреч

16 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет с Данией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу финнов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.30.

Финляндия — Дания (16.05.2019)

Сборная Финляндии не играла с 13 мая, по меркам нынешнего формата чемпионатов мира это мини-каникулы. Суоми набрали семь очков в матчах с Канадой, Словакией и США — результат отличный. Теперь всё в их руках, ведь североамериканцы уже по разу проиграли в основное время.

Успешные результаты в поединках с середняками и аутсайдерами откроют путь к первому месту в группе. В целом финны продолжают впечатлять. В матче с США они не поплыли после двух быстрых голов, вернулись в игру и довели дело до овертайма, хотя при большем везении вполне могли рассчитывать на победу.



Для молодой команды с обилием дебютантов в составе подопечные Юкки Ялонена производят удивительно цельное впечатление. Надёжная и грамотная защита сюрпризом не стали, а вот бодрая игра в чужой зоне с первых же дней турнира дорогого стоит. Финны не возят соперника лицом по льду, но свои моменты создают исправно.



Сборной Дании терять уже нечего. Шансов зацепиться за плей-офф после слабого старта осталось немного, но и борьба за выживание им явно не грозит. Датчане оступились во встрече с неуступчивой Францией (5:4Б), а затем уступили Германии (1:2), хотя играли как минимум не хуже.



После этого даже вынос сборной Великобритании (9:0) ничего не изменил. Скандинавы отвели душу на аутсайдере и заметно улучшили статистику, но для реальной борьбы за плей-офф им придётся побеждать Словакию (желательно — в основное время) и отбирать очки у кого-то из фаворитов.



Сборная Финляндии проиграла датчанам на ЧМ-2018 (2:3) и теперь явно будет внимательнее. Поверить в поражение фаворита трудно (больно уж хороши «суоми» на старте турнира), но навязать борьбу Дании по силам. Финны хорошо атакуют с ходу, вот только датчане вряд ли дадут грозному сопернику пространство. Трогать форы не будем.

Скорее всего, игра получится вязкой, но преимущество в классе и сильное большинство наверняка склонят чашу весов в пользу хозяев. Финляндия реализовывала лишнего в каждом из предыдущих матчей, а ведь соперники были неслабые. Статистика говорит, что весьма хорош вариант «будет забито 5-6 шайб» за 2.80: в пяти из шести предыдущих очных встреч ставка бы сыграла. Предложение попроще — П1 + ТБ 4,5 шайбы за 1.80.

Ставки на матч Финляндия — Дания

Сборная Финляндии не играла с 13 мая, так что проблем со свежестью у неё не будет. Поверить в поражение фаворита трудно (больно уж хороши «суоми» на старте турнира), но навязать борьбу Дании по силам. Финны хорошо атакуют с ходу, вот только датчане вряд ли дадут грозному сопернику пространство.



Статистика говорит, что весьма хорош вариант «будет забито 5-6 шайб» за 2.80: в пяти из шести предыдущих очных встреч ставка бы сыграла. Предложение попроще — П1 + ТБ 4,5 шайбы за 1.80.



Ставка: будет забито 5-6 шайб за 2.80.

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