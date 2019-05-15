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«Олесунн» — «Тромсдален», 16 мая 2019, прогноз на норвежскую ОБОС-лигу

«Олесунн» — «Тромсдален»: Прогноз на ОБОС-лигу
Павел Кромбет
Жирный кэф. «Олесунн» — «Тромсдален»: прогноз и ставка (кф. 3.3)
В очередном материале новой ставочной рубрики «Жирный кэф» эксперт «Чемпионата» выбирает коэффициент выше трёх в матче норвежской ОБОС-лиги.
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В рамках розыгрыша норвежской ОБОС-лиги я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Олесунн» примет «Тромсдален».

«Олесунн»

«Олесунн» на сегодня одна из сильнейших команд ОБОС-лиги, которая всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Так, в прошлом году представитель западного побережья остался в шаге от выхода в элитный дивизион, уступив «Викингу» и «Мьендалену».

Но, несмотря на неудачу, уже в межсезонье он основательно укрепил свой состав, став коллективом с самым дорогим ростером в лиге. Такое усиление, по словам президента Торилла Холе Стандаля, должно помочь «Олесунну» завоевать прямую путёвку в высший дивизион уже в этом сезоне.

И надо признать, что дела у «тангорубашечников» пока идут как нельзя лучше. После 7 стартовых туров «Олесунн» единолично возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, демонстрируя при этом просто великолепную игру.

Защитная линия после приобретения Йонаса Гроннера стала смотреться куда более уверенно, пропуская всего 0,71 гола в среднем за поединок (лучший показатель лиги). Атака, в свою очередь, также на высоте, поражая ворота оппонентов с показателем 1,85 гола.

Общая статистика команды на старте сезона выглядит следующим образом: 6 побед и 1 ничья, разница забитых и пропущенных мячей составляет +8 (13:5). На домашнем «Колор Лайн» подопечные Ларса Бохинена набрали 9 очков из 9 возможных, забив при этом 8 и пропустив лишь 3 гола.

«Тромсдален»

«Тромсдален», наоборот, крайне неудачно начал этот сезон. После 7 стартовых туров красно-синие замыкают турнирную таблицу, разжившись всего 1 очком.

Защита напоминает проходной двор, пропуская 3,5 гола в среднем за поединок. Передняя линия также действует не наилучшим образом, поражая ворота соперников с 3-м худшим показателем в лиге на данный момент (1,0 гола).

За пределами Тромсе «строители» сыграли 3 поединка, проиграв все с общим счётом 3:8, что ещё раз указывает нам на ужаснейшую форму подопечных Джонатана Хилла.

Прогноз на «Олесунн» — «Тромсдален» с жирным кэфом

«Олесунн» набрал отличный ход, буквально сметает всех на своём пути, в то время как «Тромсдален» выглядит как один и главных претендентов на понижение в классе.
Разница между этими командами сейчас очень велика – не вижу вариантов, при которых гости могут зацепиться хотя бы за ничью в предстоящем поединке.

Неплохим вариантом для основной ставки будет победа «Олесунна» с учётом форы (-2,5) гола за 3.3.

Ставка №1: победа «Олесунна» с учётом форы (-2,5) гола за 3.3.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: aafk.no

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