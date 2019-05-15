Канада — Франция. Прогноз: «кленовые листья» не сумеют сыграть на ноль

За последние пять лет соперники встречались четыре раза, и Канада ни разу не сумела забросить больше четырёх шайб.

16 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады на стадионе «Стил-Арена» в Кошице сыграет с Францией. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.02.

Канада — Франция (16.05.2019)

Сборная Франции держится достойно и уже набрала первое очко на турнире. В матче с датчанами удалось дотянуть до серии буллитов (4:5 Б), да и поражение от немцев в третьем туре, несмотря на разгромный счёт (1:4), не выглядело ужасным. «Трёхцветные» держались поблизости почти два периода. Могли доставить сопернику ещё больше неприятностей, если бы были порасторопнее в большинстве.

Полностью провальной получилась лишь встреча с американцами, которые завелись после разгромного поражения от Словакии на старте турнира, а потому не стали валять дурака и быстро закатали аутсайдера в лёд (3:0 после шести минут и итоговые 7:1).

В остальном Франция крайне слабая по составу, но вместе с тем заряженная и небезразличная команда. Неуступчивая в единоборствах, бросающаяся под шайбу. Да и в целом довольно агрессивная: сыграть в корпус и попробовать придумать что-то у чужих ворот она не боится. Хотя мастерства, понятное дело, не хватает.

«Кленовые листья» пришли в себя после поражения от финнов (1:3), надругались над Великобританией (8:0), а затем на пару со Словакией выдали лучший матч турнира (6:5 с победной шайбой за секунду до сирены). Пока канадцы крайне нестабильны и чередуют мощные отрезки с провальными, а Мэтт Мюррей не особенно выручает.

Потому создаётся впечатление, что повторения матча с британцами не будет: в определённые моменты гости будут давать отпор и итоговая разница ограничится 4-5 шайбами. Кроме того, за последние пять лет соперники встречались четыре раза, и Канада ни разу не сумела забросить больше четырёх шайб: 3:2, 4:0, 4:3 и 2:3Б. Так что стоит подумать, прежде чем брать победу фаворита с большой форой.

Вроде бы напрашивается ИТМ 5,5 шайбы Канады за 2.06, но больно уж лихо подопечные Алена Виньо укатали во второй половине поймавших кураж словаков, а потому рисковать не будем: вдруг их запал не пропал за сутки отдыха. Проверим ИТБ 1 шайбы Франции за 1.90.

Канадцы много ошибаются в обороне, вратари тащат реже обычного, а французы не так беспомощны впереди, как те же британцы. Статистика очных встреч тоже в нашу пользу. Вариант попроще — «обе забьют к исходу 40-й минуты» за 1.77.

Ставки на матч Канада — Франция

За последние пять лет соперники встречались четыре раза, и Канада ни разу не сумела забросить больше четырёх шайб: 3:2, 4:0, 4:3 и 2:3Б. Стоит подумать, прежде чем брать победу фаворита с большой форой.

Проверим ИТБ 1 шайбы Франции за 1.90. Канадцы много ошибаются в обороне, вратари тащат реже обычного, а французы не так беспомощны впереди, как те же британцы.

Ставка: ИТБ 1 шайбы Франции за 1.90.

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