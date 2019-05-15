«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: «Бакс» разнесут «Рэпторс»

«Портленд» крайне неудачно провёл стартовый матч финала Запада против «Голден Стэйт» и закономерно уступил. Фора «+9» на «Трэйл Блэйзерс» не сыграла, хотя «Уорриорз» были далеки от максимума возможностей и включались лишь эпизодически. Терри Стоттсу нужно вносить коррективы.

К тоталу больше 219,5 очка команды не приблизились. Гости ужасно атаковали в поле, а «Голден Стэйт» спокойно контролировали ситуацию. Единственным плюсом для рубрики стал проход ставки на звёздный дуэт «Уорриорз». От Карри требовалось не менее 5 подборов и 5 передач, а от Томпсона 21 или более балл за результативность. Оба справились с запасом.

«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: Карри и Томпсон зажгут Карри сделает от 5 подборов и передач, Томпсон наберёт не менее 21 очка — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 775 фишек.

Заход дня: egoor поставил на победу «Трэйл Блэйзерс» в третьей четверти за 2.51.

16 мая на паркете «Файсерв-форум» состоится первый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Милуоки» и «Торонто». Яннис и компания выиграли сезонную серию 3-1. Букмекеры отдают предпочтение «Бакс», выставляя коэффициент 1.38 на чистую победу хозяев с учётом овертайма.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (16.05.2019)

«Милуоки» в плей-офф точно не помогут Газоль и Дивинченцо, решение по Уилсону будет принято непосредственно перед матчем, хотя Ди Джей далеко не самый важный исполнитель в системе Буденхольцера. Главная радость для поклонников «Бакс» — это состояние Брогдона. Малколм получил немного времени в пятом матче с «Селтикс», а сейчас должен чувствовать себя ещё лучше.

У «Рэпторс» все ещё восстанавливается после повреждения Ануноби, теоретически шансы выйти на паркет есть у Криса Буше, но увидеть канадского центрового мы сможем только при огромной разнице в счёте. Подробное превью к предстоящей серии между «Милуоки» и «Торонто» можно прочитать по ссылке ниже, а пока сосредоточимся на прогнозах.

Кто займёт трон Востока? Кавай против Янниса в финале конференции Разбираем шансы «Милуоки» и «Торонто» на выход в большой финал НБА.

Яннис заявил в интервью, что если с «Селтикс» «Бакс» могли уступить первый матч на домашнем паркете, то с «Рэпторс» это приведёт к большим неприятностям. Коллектив Майка Буденхольцера намерен сразу показать, кто здесь фаворит, и в пользу «Милуоки» действительно говорит очень много факторов.

В серии с «Филадельфией» Ник Нерс гонял шестёрку своих лучших баскетболистов по полной программе и выжимал из лидеров все соки. Кроме Сиакама основа «Торонто» далеко не молодая. Кавай хоть и в прайме, но тянул на себе всё нападение «Рэпторс», да и семь поединков с «Сиксерс» не могут пройти бесследно для физического состояния канадцев. У Буденхольцера лишь два исполнителя проводят в среднем чуть больше получаса времени на паркете, а свой последний поединок «Бакс» сыграли на 4 дня раньше.

В обороне у обеих команд на первый взгляд полный порядок, но в остальных компонентах у «Милуоки» серьёзный перевес. Нападение «Бакс» гораздо разнообразнее, лидеры всегда чувствуют себя свежее, а Буденхольцер прекрасно использует ротацию, в отличие от Ника Нерса. Тренер «Рэпторс» не доверяет своим резервистам, однако в этой серии «Торонто» придётся задействовать скамейку.

Победа «Милуоки» в ближайшем поединке с форой «-6,5» за 1.94 и виктория «Бакс» во всей серии с форой «-2,5» по матчам за 2.75 смотрятся интересно. Также добавим индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка за 1.9. Канадцы даже с «Филадельфией» только пару раз за семь встреч пробили установленную планку, ожидать от них феерии в нападении не приходится.

Кавай способен дать высокую эффективность с любым уровнем сопротивления, но от кого ожидать подмоги? Сиакамом наверняка займётся Яннис, а все остальные исполнители «Торонто» крайне редко сами создают себе возможности для броска. «Рэпторс» нужны комбинации, но кроме пик-н-ролла Лоури – Ибака канадцы практически ничего не способны предложить.

У «Милуоки» великолепное сочетание индивидуальных действий с командным движением. Баскетболисты «Бакс» постоянно оценивают ситуацию на паркете и стараются играть за счёт интеллекта. Если кто-то остаётся один на один против слабого оппонента, то остальные отходят и ждут скидки. В других ситуациях парни Майка Буденхольцера грамотно двигают мяч и используют резкие включения внутрь краски.

Резервисты «Рэпторс» выходят на паркет только для предоставления отдыха основе, а у «Бакс» скамейка порой привносит в игру свежую струю. Все шансы «Торонто» сводятся к возне в чудовищно низком темпе, когда исход матча решится в противостоянии Янниса и Кавая. Как команда, канадцы значительно уступают «Милуоки».

Настала идеальная пора проверить тотал Лопеса больше 8,5 очка за 1.9. Ротация «Рэпторс» такова, что как минимум один из пары Газоль – Ибака будет постоянно находиться на паркете, поэтому Буденхольцер сможет спокойно выпускать своего центрового, не опасаясь катастрофических последствий в защите.

Насколько «Торонто» подходит Бруку? В сезонной серии Лопес в трёх случаях из четырёх преодолевал установленный рубеж, хотя у «Рэпторс» в тех поединках не было Газоля. Наличие тяжёлых оппонентов облегает жизнь центровому «Милуоки», поэтому мы ожидаем от него приличной результативности.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс»

У «Торонто» и «Милуоки» сопоставимая оборона, но во всех остальных компонентах «Рэпторс» серьёзно уступают. Победа «Бакс»» в ближайшем поединке с форой «-6,5» за 1.94 и виктория Янниса и компании во всей серии с форой «-2,5» по матчам за 2.75 смотрятся интересно.

Также, добавим индивидуальный тотал канадцев меньше 105,5 очка за 1.9. «Рэпторс» пробили установленную планку лишь в двух из семи поединках в серии с «Сиксерс». 9 или более баллов от Лопеса за 1.9 – это настоящий подарок букмекеров. Брук получит массу времени из-за тяжёлого состава канадцев, а бросать он умеет.

Выбор №1: победа «Бакс» с форой «-6,5» за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Брука Лопеса больше 8,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 24 275 фишек.



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