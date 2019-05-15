Швеция — Австрия. Прогноз: «тре крунур» не пожалеют аутсайдера

16 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Австрией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным хозяевам: ставки на победу «тре крунур» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.02.

Швеция — Австрия (16.05.2019)

Из всех аутсайдеров группы В именно австрийцы на старте чемпионата мира понравились больше всех. Несмотря на ужасную разницу шайб (2:14), ни в одном из предыдущих матчей они не были статистами и вынуждали превосходящих в классе оппонентов прикладывать серьёзные усилия.

Сборная Латвии впервые вышла вперёд лишь в третьем периоде: реализованное большинство добавило сил и бордово-белые добили аутсайдера. Россия не могла забить вторую шайбу до 34-й минуты, при этом Александр Георгиев сделал несколько классных спасений, без которых проблем могло быть ещё больше. Швейцария вообще отличилась за 53 минуты лишь раз, хотя моментов создала достаточно.

Во всех этих случаях было много общего. Австрия кусается и стоит насмерть, но в какой-то момент всё рушится: второй пропущенный гол её, как правило, ломает, и дальше игра идёт в одни ворота. Так было и с Латвией, и с Россией, и со Швейцарией.

Ну и второй момент — подопечным Роджера Бадера не хватает хороших спецбригад: возможностей для реализации лишнего хватает, удалений у соперников достаточно, но голов нет. А в меньшинстве пропускать приходится исправно, причём часто именно эти шайбы становятся переломными.

Шведы сейчас в полном порядке. Разгромное поражение от Чехии в первом туре добавило им злости: сборная Италии держалась 40 минут, но в итоге проглотила восемь шайб, а сборная Норвегии — девять. Если «тре крунур» вновь сыграют на таком уровне, то забьют пять-шесть голов даже при посредственной реализации.

Кроме того, Австрия проводит спаренные матчи, второй из которых будет с прямым конкурентом — Норвегией. В связи с этим вполне можно ожидать появления на льду второго вратаря. Шведы, напротив, перед встречей со Швейцарией получат день отдыха, а Якобу Маркстрёму игровую практику уже предоставили.

В общем, П1 с форой "-5" за 1.95 выглядит вполне нормально. Скандинавы прибавляют от матча к матчу, да и проблем со свежестью у них возникнуть не должно. Кроме того, рассмотрим ТБ 2,5 шайбы в третьем периоде за 2.20. 9 из 14 голов на ЧМ-2019 австрийцы пропустили в заключительных двадцатиминутках.

Ставки на матч Швеция — Австрия

Австрия проводит спаренные матчи, второй из которых будет с прямым конкурентом — Норвегией. В связи с этим вполне можно ожидать появления на льду второго вратаря. Шведы, напротив, перед встречей со Швейцарией получат день отдыха. П1 с форой "-5" за 1.95 выглядит вполне нормально.

Ставка №1: победа Швеции с форой "-5" за 1.95.

Ставка №2: ТБ 2,5 шайбы в третьем периоде за 2.20.

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