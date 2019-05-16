Австрия — Норвегия. Прогноз: аутсайдеры не станут раскрываться

17 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Австрии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Норвегией. Букмекеры отдают небольшое преимущество номинальным гостям: ставки на победу скандинавов в основное время предлагаются с коэффициентом 2.14.

Австрия — Норвегия (17.05.2019)

Игры на выживание начались. Обе команды не набрали очков в стартовых четырёх турах и теперь будут соображать на троих вместе с Италией. Нынешняя формула чемпионата мира не подразумевает особой интриги: расслоение в группе В было слишком весомым, чтобы рассчитывать на иной исход.



Худшей из худших видится Италия — так казалось до турнира, так кажется и сейчас. Но поскольку вратари этой команды уже пару раз давали Буффона, подстраховка в виде победы над другим конкурентом будет очень кстати. И шансы здесь кажутся сопоставимыми.



У норвежцев, пожалуй, чуть сильнее состав, зато австрийцы лучше выглядели на фоне фаворитов. Скандинавы стабильно пропускают в дебюте и более-менее внятную борьбу смогли навязать разве что Швейцарии (1:4), которая выглядела довольно вяло и много удалялась. Но даже там единственный гол случился за две минуты до конца, когда всё уже было ясно.



Ворошить очные встречи смысла нет, поскольку соперники не сталкивались аж с Олимпиады-2014, где сборная Австрии победила со счётом 3:1. Томас Ванек в национальной команде с тех пор не появлялся, да и норвежцы за прошедшие пять лет заметно сдали: старые герои постарели, а новые появляться не спешат.



На стороне сборной Норвегии лишние сутки отдыха: после матча со Швейцарией у них был выходной, а австрийцы тем временем страдали от рук Швеции. Скандинавы повеселее в атаке и 1-2 гола забивают любому, но глупых ошибок в своей зоне у них тоже побольше. Австрия играет проще, но надёжнее.



Раз уж ставки высоки и на кону прописка в элите, логично предположить аккуратный дебют и скромное количество опасных моментов. Зачастую в таких ситуациях скромные команды перестраховываются. ИТМ 1,5 шайбы в первом периоде за 1.70 и «гол в первые 10 минут — нет» за 1.82 смотрятся нормально.

Поскольку уровень команд практически равен, а делёж очков в основное время устроит всех и позволит немного оторваться от Италии, можно рискнуть и взять лобовую ничью за 4.60. Слишком уж хорош коэффициент. Вариант попроще — ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.07.

Ставки на матч Австрия — Норвегия

Раз уж ставки высоки и на кону прописка в элите, логично предположить аккуратный дебют и скромное количество опасных моментов. Зачастую в таких ситуациях скромные команды перестраховываются. ИТМ 1,5 шайбы в первом периоде за 1.70 и «гол в первые 10 минут — нет» за 1.82 смотрятся нормально.



Ставка №1: ничья за 4.60.



Ставка №2: гол в первые 10 минут — нет за 1.82.



Ставка №3: ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.07.

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