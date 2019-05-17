ЦСКА — «Ахмат». Прогноз: одного гола «армейцам» не хватит для победы

18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА встретится с «Ахматом» в матче 29 тура РПЛ. В первом круге «армейцы» добыли гостевую победу 2:0, именно коллектив Виктора Гончаренко является фаворитом предстоящего поединка, согласно букмекерским котировкам. Успех красно-синих идёт за коэффициент 1.38.

Прогноз матча ЦСКА — «Ахмат» (18.05.2019)

ЦСКА в прошлом туре уступил на выезде «Зениту», теперь коллектив Виктора Гончаренко с огромной вероятностью попадёт в Лигу Европы по итогам внутреннего первенства. Результаты «армейцев» в апреле и мае совсем не впечатляют, молодой команде не хватает стабильности на финише РПЛ, чем красно-синие порой и выделялись в минувших сезонах.



«Ахмат» набрал приличный ход и даёт бой всем подряд. Да, грозненцы уступили дома «Спартаку» и «Локомотиву», зато сыграли вничью с «Зенитом» и «Краснодаром», обладая даже некоторым преимуществом на определённых промежутках времени. Парни Рашида Рахимова не уступают уже в пяти матчах подряд и отстают от ЦСКА всего на шесть очков.



История личных встреч практически полностью в пользу красно-синих, если рассматривать сражения ближайших лет. С сезона-2015/16 команды соперничали друг с другом семь раз. Пять поединков остались за «армейцами», в одном случае зафиксирован мирный исход и только раз «Ахмат» сумел взять три очка.



Разница мячей по итогам упомянутых встреч 10-1, разумеется, в пользу ЦСКА. Из указанных семи матчей ни в одном оппоненты не сумели обменяться забитыми мячами, но это лишь история. В настоящий момент форма «армейцев» и «Ахмата» такова, что за 2.27 выгодно проверить ставку на гол в исполнении обоих коллективов.



В шести последних матчах красно-синие пропустили в сумме 11 мячей, сыграв на ноль только с «Анжи». В обороне у Виктора Гончаренко серьёзные проблемы. Тренер ЦСКА пробует разные варианты, но моменты у ворот Акинфеева возникают достаточно регулярно. Сам «Ахмат» не уходил с поля без гола в девяти из десяти недавних встреч. Коллектив Рашида Рахимова редко забивает сериями, но одну пробоину голкиперу противника готов обеспечить в любом случае.



Сами красно-синие поразят ворота гостей с огромной вероятностью, возможно, и более одного раза. ЦСКА не устраивает даже ничейный результат, поэтому хозяева понесутся вперёд с первых минут. Тому же Чалову наверняка хочется выиграть гонку бомбардиров. Оборона «Ахмата» смотрится уверенно на фоне середняков и аутсайдеров, но с грандами команда Рашида Рахимова крайне редко обходится без пропущенных мячей.

Интриги противостоянию добавляет ещё один статистический факт. Оба коллектива демонстрируют более успешные результаты именно на чужих полях. Матч пройдёт в Москве, а на своём стадионе ЦСКА не только много забивает, но и прилично пропускает. «Ахмат» по очкам, набранным на выезде, идёт сразу за пятёркой грандов РПЛ. Рашид Рахимов подготовит не мало сюрпризов.

Ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»

ЦСКА в последних шести матчах пропустил 11 мячей, «Ахмат» лишь однажды не поразил ворота оппонентов на отрезке в 10 поединков. За сочные 2.27 доступна ставка на гол в исполнении обеих команд. Своим моменты гости обязательно получат, а в атаке «армейцев» сомневаться не приходится.



Ставка: обе забьют за 2.27.



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