Лазарев – всё? Ставки и прогнозы букмекеров на «Евровидение»-2019 перед финалом

На «Евровидении»-2019 окончились полуфиналы. Сергей Лазарев прошёл в финал, но его шансы победить стали ниже. Как так? Разбираемся в ситуаци

Стали известны имена всех 26 участников финала конкурса песни «Евровидение»-2019. Сенсаций в полуфиналах не произошло, все фавориты прошли в решающий этап. Сергей Лазарев тоже выступит в финале, но букмекеры оценивают его шансы победить ниже, чем перед полуфиналом.

Кто главный фаворит?

Дункан Лоуренс Фото: instagram.com/itsduncanlaurence

Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Он был фаворитом и до полуфиналов, тогда поставить на его итоговую победу можно было с коэффициентом 3.05.

Сейчас сделать ставку на Лоуренса в БК «Фонбет» можно за 1.72. Это примерно 45% вероятности. В финале голландец выступит под номером 12.

Претенденты на победу

Кейт-Миллер Хадке Фото: instagram.com/katemillerheidke

Впечатляющий рывок после своего выступления в полуфинале совершила певица из Австралии Кейт-Миллер Хадке. Сейчас она на 2-м месте по прогнозам букмекеров. Поставить на то, что песня Zero Gravity победит, можно с коэффициентом 6.00 (шансы – 13%). Перед полуфиналом букмекеры оценивали шансы австралийки коэффициентом 19.00.

По словам экспертов, помимо впечатляющих вокальных данных (Хадке – оперная певица), публику впечатлил и номер австралийки. Его просто невозможно не запомнить.



Хадке и её бэк-вокалистки парили высоко в воздухе, зафиксированные на высоких шестах. Однако раскачивания не помешали певице продемонстрировать свой голос. В финале австралийка выступит предпоследней, 25-й.



На 3-м месте, по оценке аналитиков, темнокожий швед Джон Лундвик с песней Too Late for Love. Перед полуфиналами на него можно было сделать ставку за 4.70, сейчас – за 7.00 (12%).

Номер Лундвика не самый впечатляющий, зато швед исполнил песню, которая очень подходит под формат «Евровидения». Он в обойме претендентов. Лундвик выступит в финале 9-м.

А что Лазарев?

Сергей Лазарев Фото: РИА Новости

Несмотря на то что представитель России прошёл в финал, букмекеры серьёзно понизили его шансы. Перед полуфиналами поставить на победу Лазарева можно было за 5.80. Сейчас вероятность триумфа Сергея БК «Фонбет» оценивает коэффициентом 12.00 (шансы – 7%).

Европейские букмекеры оценивают перспективы россиянина ещё ниже. Так, БК Bet365 ставит Лазарева на 5-е место ( впереди три лидера и швейцарец Лука Хэнни), оценивая вероятность его победы коэффициентом 17.00.

Почему так? Несмотря на хороший вокал, у певца из России довольно стандартный номер, который ничем не выделяется. Критикуют и песню Scream, отмечая, что она была бы популярна на «Евровидении» в 90-е годы, но не в 2019. В финале Лазарев выступит под номером 5.



В российских букмекерских компаниях, разумеется, игроки довольно активно ставят на победу Лазарева. Так, в БК «Фонбет» он занимает 2-е место по объёму ставок на рынке победителя. На него приходится 30% объёма. Лидирует голландец Лоуренс с 60%. Остальные 10% денег распределились по ставкам на других участников конкурса.



На Лазарева приняли и самую крупную ставку на момент публикации. Клиент БК «Фонбет» поставил 120 тыс. рублей на то, что россиянин попадёт в шестерку сильнейших, с коэффициентом 1.42.

На кого ещё обратить внимание?

Из остальных финалистов стоит выделить француза Билала Ассани. Ещё перед полуфиналами на него можно было сделать ставку за 8.00, но сейчас эксперты оценивают его шансы коэффициентом 25.00 (3%).

Почему так? Франция, как участник «Большой пятёрки» (наряду с Германией, Испанией, Францией и Италией – основатели и главные спонсоры конкурса), напрямую попала в финал. Поскольку юноша в женском обличии не выступал в полуфинале, логично, что игроки на ставках утратили интерес к нему.



Повысил свои шансы представитель Швейцарии Лука Хэнни (коэффициент 11.00, шансы 7%). В числе возможных претендентов на победу также Chingiz из Азербайджана (13.00, 6%), итальянец Mahmood (15.00, 5%) и исландская группа Hatari (16.00, 4%).

Стоит обратить внимание также на норвежскую группу KeiiNO (35.00, 2%). Их песня Spirit in the sky, которую исполнили частично на северносаамском языке, стала самой популярной по упоминанию в социальных сетях по итогам 2-го полуфинала. Для сравнения, Arcade Дункана Лоуренса – на 7-м месте, Scream Лазарева – на 10-м.

Букмекерам можно верить?

Обычно прогнозы букмекеров довольно близки к реальной картине по итогам голосования. Но бывает, что выстреливает абсолютно неожиданный конкурсант. Так, самыми неожиданными были победы рок-группы Lordi из Финляндии в 2006 году и Кончиты Вурст из Австрии в 2014.



Коэффициент на победу последнюю при открытии линии был 150.00. То есть тот, кто поставил на нее в самом начале приёма ставок, мог выиграть 150 тыс. рублей с каждой тысячи.



Также российские букмекеры были на грани больших потерь в 2003 году, когда Россию представляла группа «Тату» — так много ставок на дуэт сделали клиенты.

Формула конкурса

Борьба в полуфиналах была очень плотной. Так, 10-е от 11-го места в 1-м полуфинале отделили 2 балла, а во 2-м – всего 1 балл, сообщил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

В финале выступят 26 стран. Это Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия и Испания.



Победителя конкурса определят по сумме баллов голосования национальных жюри (в него обычно входят профессиональные музыканты) и голосования зрителей.



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