«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: защита «Бакс» никуда не денется

«Уорриорз» спали в первой половине матча с «Трэйл Блэйзерс», но успели вовремя включиться, нагнать оппонентов и вырвать победу в концовке. Для рубрики игровой день завершился с приличной прибылью. «Голден Стэйт» без особых проблем оказался сильнее по блок-шотам. Весь «Портленд» лишь раз накрыл баскетболистов хозяев, а один только Грин отвесил пять «горшков».

Ставка на тотал меньше 7,5 пункта по сумме очков и подборов Богута оказалась бетоном. Эндрю получил 3,5 минуты и отметился одним отскоком. Поволноваться пришлось по поводу результативности Лилларда. От Дэмьена требовалось не больше 27 баллов. В определённый момент лидер «Портленда» поймал свой ритм, но до установленной планки так и не добрался.

«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: «Уорриорз» прикроют Лилларда Лиллард наберёт не больше 27 очков, «Уорриорз» выиграют по блок-шотам — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 28 665 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял победу «Уорриорз» в третьей четверти с форой «-2» за 1.9.

18 мая на паркете «Файсерв-форум» «Милуоки» встретится с «Торонто» во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. В предыдущем поединке «Бакс» оказались сильнее. Букмекеры полагают, что Яннис и компания продолжат побеждать. Чистая виктория коллектива Майка Буденхольцера доступна за коэффициент 1.38.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (18.05.2019)

Ситуация с травмированными не претерпела каких-либо серьёзных изменений. «Рэпторс» обойдутся без Ануноби, «Бакс» не помогут Газоль и Дивинченцо, участие в матче Уилсона находятся под вопросом. Главная интрига – сделает ли Нерс выводы по поводу слишком узкой ротации «Торонто» или продолжит гнуть свою линию.

Долгое время план канадцев не без доли везения работал. «Рэпторс» чаще обычного атаковали с дальней дистанции и выдали приличный процент, но «Бакс» всё равно могли вернуть себе лидерство гораздо раньше. У хозяев совсем не летело из-за дуги, а ожидать повторения подобной тенденции от столь классной команды с огромным количеством достойных снайперов не приходится.

Из баскетболистов «Милуоки» лучше ожидаемого уровня в атак сыграл Лопес, очень прилично смотрелся Брогдон, а все остальные выступили явно ниже собственных возможностей. У «Рэпторс» впереди выстрелил только Лоури, достойно (учитывая уровень сопротивления) выглядел Кавай.

На наш взгляд, у «Бакс» куда больше предпосылок и внутренних ресурсов для улучшения игры. Да, в обороне старались оба коллектива, но у «Торонто» было несколько шальных попаданий, а исполнители «Милуоки» частенько мазали из открытых позиций. Если уровень сопротивления в защите останется прежним, а Ник Нерс не проявит тренерский гений, то Яннис с компанией должны уверенно побеждать.

Мы позволим себе немного перестраховаться и проверим фору «-5» на «Бакс» за 1.71. Если банально посмотреть протокол, то в глаза бросится низкий процент попадания великанов «Торонто». В теории большие «Рэпторс», конечно, могут атаковать лучше, но оборона трёхсекундной зоны – это конёк «Милуоки», и здесь особого прогресса от канадцев ждать не стоит.

Другое дело, что коллектив Ника Нерса вполне в состоянии снова выдать потрясающий матч в обороне, перекрыть кислород Яннису, а двужильного Кавая бросить на опеку Миддлтона. У «Рэпторс» есть необходимые ресурсы, чтобы усложнить жизнь двум лидерам «Бакс», поэтому от серьёзного гандикапа в сторону хозяев мы откажемся.

Но в атакующие схемы Ника Нерса мы отказываемся верить напрочь. Тотал «Торонто» меньше 105,5 очка за 1.81 обязателен для проверки. «Рэпторс» в нынешнем плей-офф провели уже шесть поединков на выезде: два с «Мэджик», три с «Сиксерс» и один с «Бакс». Преодолеть установленную планку в гостевых встречах канадцам удалось лишь в одном матче с «Орландо».

Согласитесь, не нужно быть гением тренерской мысли, чтобы разгадать тактические замыслы Ника Нерса, касающиеся набора очков. Буденхольцер порой жертвует пространством на дуге, чтобы оказывать дополнительное давление на лидеров противника. Два сильнейших исполнителя «Рэпторс», способны создать бросок себе самостоятельно – это Кавай и Сиакам. «Бакс» выписали этой парочке аж 10 блок-шотов.

Либо «Торонто» снова задохнётся из-за отсутствия отдыха у основы, либо гости дадут больше времени резервистам. В любом случае серьёзных предпосылок для скачка результативности в исполнении «Рэпторс» не видно. Брук Лопес, может, и не наберёт под 30 очков, но из краски со своей «мухобойкой» он никуда не денется. «Милуоки» сохранит интенсивность в обороне.

В предыдущих прогнозах мы отмечали тяжёлый состав «Рэпторс», позволяющий лучше проявлять себя некоторым баскетболистам «Бакс». Лопес уже выдал матч-концерт, снова проверять его верх опасно, а вот тотал больше 10,5 очка Миротича за 1.9, пожалуй, стоит рассмотреть.

Никола пробивал установленную планку в 5 из 10 игр текущего плей-офф, но здесь важен контекст. Испанский черногорец нужен Буденхольцеру и для создания угрозы с периметра, и для помощи под кольцом. «Торонто» почти всегда использует двух больших, поэтому Миротич получит немало времени, что приведёт к приличному количеству открытых попыток впереди.

Ставки на матч «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс»

Атака «Торонто» выглядит слишком примитивно. Тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка за 1.81 обязателен для проверки. Канадцы лишь в одном гостевом матче нынешнего плей-офф преодолели выбранный нами рубеж.

Также, за скромные 1.71 заиграем викторию «Бакс» с форой «-5». Хозяева явно прибавят в реализации дальних бросков, а от «Торонто» особого прогресса не ожидаем. Тотал Миротича больше 10,5 балла за 1.9 мы берём, прежде всего, из-за ротации «Рэпторс». Ник Нерс держит как минимум двух больших на паркете, поэтому Никола получит достаточно времени и сможет проявить себя в нападении.

Выбор №1: победа «Бакс» с форой «-5» за 1.71

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 355 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал «Рэпторс» меньше 105,5 очка за 1.81

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 405 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Николы Миротича больше 10,5 очка за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 165 фишек.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.