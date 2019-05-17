Канада — Германия, Швеция — Швейцария. Прогноз на матчи ЧМ-2019

18 мая в матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады на «Стил-Арена» в Кошице сыграет с Германией, а Швеция на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе встретится со Швейцарией. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.16, успех «тре крунур» идёт за 1.35.

Канада — Германия (18.05.2019)

Сборная Канады вроде бы пришла в себя после поражения от Финляндии при очень бледной игре (1:3) и встала на победный путь, набрав девять очков в трёх последующих матчах. Но по качеству хоккея вопросов достаточно, и в первую очередь они касаются ужасных действий в обороне.

Разгром Великобритании проблем не создал (8:0), а вот дальше начались чудеса. Североамериканцы за секунду до финальной сирены вырвали победу у Словакии (6:5), после чего долго возились с Францией: после 48 минут счёт был 3:2. Семь пропущенных шайб от средних словаков и слабых французов — это, конечно, за гранью.

Но защита ошибается и привозит чуть ли не в каждом периоде, а Мэтт Мюррей и Картер Харт совсем не впечатляют. Понятно, что подопечные Алена Виньо ещё не вышли на пик формы, вот только такими темпами они рискуют налететь в четвертьфинале на Россию или Швецию. Так что немцев надо обыгрывать.

Сборная Германии лидирует в группе А, хотя играет весьма посредственно. Благодаря удобному календарю и везению (в матче со Словакией они откровенно отскочили) бундестим набрала 12 очков в четырёх турах и близка к выходу в плей-офф. Встреча с Канадой даст ответ на вопрос о реальном уровне команды.

Североамериканцы явно сильнее, но сыграть на «ноль» с такой защитой им будет трудно, так что голов наверняка будет немало. Мы бы выбирали между П1 с форой "-3" за 2.13 и П1 + ТБ 5,5 шайб за 1.96. Вариант посмелее — «обе команды забьют как минимум две шайбы» за 2.23.

Ставки на матч Канада — Германия

Сборная Германии лидирует в группе А, хотя играет весьма посредственно. Встреча с Канадой даст ответ на вопрос о реальном уровне команды. Североамериканцы явно сильнее, но сыграть на ноль с такой защитой им будет трудно, так что голов наверняка будет немало. Мы бы выбирали между П1 с форой "-3" за 2.13 и П1 + ТБ 5,5 шайб за 1.96.

Ставка №1: победа Канады с форой "-3" за 2.13.

Ставка №2: обе команды забьют как минимум две шайбы за 2.23.

Швеция — Швейцария (18.05.2019)

Расклад очень похож: фаворит допустил осечку в первом туре и проиграл крепкому сопернику, а лидерство в группе со стопроцентным результатом захватил обладатель самого лёгкого календаря. Но есть пара нюансов.

Шведы после поражения от Чехии (2:5) превратились в каток: аутсайдеры группы В повержены с общим счётом 26:2, причём каждый из них получил как минимум восемь шайб. На фоне нестабильной сборной Канады контраст очевиден.

Ну а сборная Швейцарии просто заметно сильнее немцев. Хотя и тут результаты без столь вкусного расписания были бы иными. Единственный стоящий соперник — сборная Латвии — едва не затащил игру в овертайм, не дотерпев лишь четыре минуты. «Крестоносцы» сильны, но прошлогодний успех едва ли повторят.

В последнее время шведам с большим трудом даются победы над Швейцарией: 3:2 Б, 5:3, 3:1, 3:2Б, 2:1 ОТ, 1:0. Предыдущий разгром случился в финале ЧМ-2013, когда «тре крунур» завелись после пропущенной шайбы и разорвали соперника (5:1). С тех пор вот уже шесть встреч подряд скандинавам приходится непросто.

Потому большие форы на хозяев брать не будем, хоть они и выглядели грозно в последние дни. В подавляющем большинстве случаев очные встречи соперников получаются не самыми результативными — от этого и будем отталкиваться. П1 + ТМ 6,5 шайбы за 1.88 смотрится нормально. Вариант посмелее — ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.48.

Ставки на матч Швеция — Швейцария

В последние годы шведам с большим трудом даются победы над Швейцарией: 3:2 Б, 5:3, 3:1, 3:2 Б, 2:1 ОТ, 1:0. Предыдущий разгром случился в финале ЧМ-2013, когда «тре крунур» завелись после пропущенной шайбы и разорвали соперника (5:1). Возьмём П1 + ТМ 6,5 шайбы за 1.88.

Ставка №1: победа Швеции + ТМ 6,5 шайбы за 1.88.

Ставка №2: ТМ 2,5 шайбы в каждом периоде за 2.48.

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