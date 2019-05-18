«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз: Гвардиола прихлопнет «шершней»

18 мая на легендарном «Уэмбли» в рамках финала Кубка Англии сойдутся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». В полуфинале «горожане» с минимальным счётом одолели «Брайтон», а «шершни» в дополнительное время вырвали победу у «Вулверхэмптона». В предстоящем поединке букмекеры практически не сомневаются в успехе коллектива Хосепа Гвардиолы. Поставить на викторию номинальных хозяев в основное время можно за коэффициент 1.25.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Уотфорд» (18.05.2019)

«Манчестер Сити» не стал дарить «Ливерпулю» титул и уверенно разобрался на финише АПЛ со всеми оппонентами. Из последних 20 матчей «горожане» выиграли 19, но единственное поражение привело к вылету из Лиги чемпионов. Тем не менее, Гвардиола может завоевать третий трофей за сезон, ведь Суперкубок Англии также достался испанскому наставнику и его команде.

Соотечественник Гвардиолы, хорошо знакомый российским болельщикам, проводит приличный сезон. Коллектив Хави Грасии занял 11-е место в АПЛ, несмотря на заваленную концовку, и имеет шанс побороться за почётный трофей в Кубке Англии, что со скромным «Уотфордом» случается не каждый год. «Шершни» настроены сотворить сенсацию.



Коэффициент на «Манчестер Сити», естественно, невысок и может просесть ещё сильнее ближе к старту поединка, поэтому грузить на фаворита с форой «-2» или «-2,5» достаточно рискованно. У «горожан» нет необходимости разносить соперника, к тому же, Гвардиоле необязательно устраивать настоящий штурм. «Уотфорд» вряд ли выйдет с мыслями только о серии пенальти.



На наш взгляд, «Манчестер Сити» не станет выкладывать все козыри на старте поединка и предпочтёт размеренно искать шансы впереди, не забывая о надёжных действиях в обороне. Для «шершней», разумеется, главной задачей станет сохранение интриги на второй тайм, так как вероятность удачного стечения обстоятельств при каком-либо стандарте или контратаке для парней Хави Грасии никуда не денется. «Уотфорду» жизненно важно не посыпаться до перерыва.



За 1.92 мы проверим ставку на то, что команды обойдутся без забитых мячей в первые 22 минуты матча. В четырёх последних поединках в АПЛ «Манчестер Сити» ни разу не отличился в указанном промежутке, да и в финале Кубка Англии с «Челси» коллектив Хосепа Гвардиола оставался без голов вплоть до серии пенальти.



В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» дважды одолел «Уотфорд» в рамках АПЛ, но прошедшие поединки не назвать для «горожан» лёгкой прогулкой. В гостевой встрече Сане забил первый мяч на 40 минуте, а в домашнем матче Стерлинг трижды отличился во втором тайме. Ранних голов «шершни» избегали и боролись пока хватало сил.



В конечном итоге команда Хави Грасии устанет постоянно оборонятся и начнёт терять концентрацию при серьёзном давлении, поэтому за 1.91 проверим викторию «Манчестер Сити» во второй 45-минутке с форой «-1». «Горожане» сейчас в прекрасном настроении после чемпионства, футболисты выдержали пресс завышенных ожиданий и теперь в раскрепощённом состоянии готовы выдать шикарный поединок.



В последних четырёх матчах АПЛ Гвардиола дожимал своих оппонентов именно после перерыва. «Манчестер Сити» методично укатывал противников, выжимал из них все силы, а затем наносил решающие удары. «Уотфорд» в своей нынешней форме не похож на команду, готовую выдержать высочайшую интенсивность в битве с грандом.



«Шершни» проиграли последовательно «Вулверхэмптону», «Челси» и «Вест Хэму» при том, что в двух сражения с клубами из Лондона парни Хави Грасии пропустили в сумме пять мячей во вторых таймах. Похоже, «Уотфорду» не хватает тонуса на финише сезона, а в соперничестве с «Манчестер Сити» важна каждая мелочь.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

В двух очных встречах с «Манчестер Сити» Хави Грасии удавалось отложить неизбежное. У «горожан» не получалось соорудить быстрый гол, поэтому за 1.92 мы поставим на отсутствие забитых мячей в первые 22 минуты поединка.



В последних четырёх матчах АПЛ Гвардиола дожимал своих оппонентов именно после перерыва. «Шершни» в битвах с «Челси» и «Вест Хэмом» пропустили в сумме пять мячей после во вторых 45-минутках. Победа «Манчестер Сити» на указанном отрезке с форой «-1» за 1.91 нас полностью устраивает.



Ставка №1: первый гол с 1 по 22 минуту – нет за 1.92



Ставка №2: победа «Манчестер Сити» во втором тайме с форой «-1» за 1.91



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