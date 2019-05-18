«Урал» — «Локомотив», «Арсенал» — «Краснодар». Прогноз на матчи РПЛ

19 мая в рамках 29 тура РПЛ «Урал» встретится с «Локомотивом» на «Екатеринбург Арене», а на стадионе «Арсенал» одноимённый клуб примет в Туле «Краснодар». В матче между «шмелями» и «железнодорожниками» букмекеры отдают явное превосходство красно-зелёным. В другом поединке фаворитом идут «быки». Виктория подопечных Мурада Мусаева оценена коэффициентом 2.16.

Прогноз матча «Урал» — «Локомотив» (19.05.2019)

Обе команды на неделе преодолели полуфинальную стадию в Кубке России и совсем скоро сразятся за трофей. Какой бойней обернулся матч 2017 года в Сочи вы наверняка прекрасно помните. В теории, предстоящий поединок можно было бы расценивать в качестве репетиции перед решающей битвой, но слишком разные задачи решают «Урал» и «Локомотив».

У «железнодорожников» прекрасный шанс второй сезон подряд выступить на групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» ожидает непростой выезде в Тулу, а у подопечных Юрия Сёмина соперник куда менее опасный и мотивированный. Красно-зелёные уступили лишь в одном поединке после зимней паузы и демонстрируют прекрасные результаты.

«Урал» выступает крайне нестабильно. Клуб из Екатеринбурга порой чередует матчи с проявлением волевых качеств с откровенно вялым футболом. В РПЛ «шмели» уже толком не решают каких-либо турнирных задач, поэтому букмекеры вполне логично считают «Локомотив» явным фаворитом. Коэффициент на чистую победу «железнодорожников» слишком низкий, а тотал красно-зелёных больше 1,5 за 1.71 выглядит привлекательнее.

В первом круге «шмели» оказались сильнее, что послужит дополнительным стимулом для подопечных Юрия Сёмина. У Дмитрия Парфёнова короткая скамейка, а ведь «Урал» целый час отбивался в меньшинстве против «Арсенала» в среду. Усталость обязательно скажется на хозяевах, которым необходима ротация состава, так как тем же Погребняку, Фидлеру и Кулакову на троих 103 года.

У «Локомотива» скамейка куда разнообразнее, но главный вопрос заключается в следующем: зачем Парфёнову выставлять основу в ничего не значащем матче, если уже в среду командам играть в финале Кубка России? «Железнодорожникам» нужны очки, у них есть турнирная мотивация и приличная по меркам РПЛ ротация. «Урал» либо сыграет с огромным количеством резервистов в старте, либо побережёт силы для борьбы за трофей. Любой расклад в пользу красно-зелёных.

В последние годы «Локомотив» убедительно выступает на выезде против «Урала». Если отбросить финал Кубка 2017 года, где номинальными хозяевами были «шмели», то у «железнодорожников» три гостевые победы подряд с общим счётом 7-2. После зимней паузы у коллектива Юрия Сёмина всё в порядке в созидательной фазе в матчах с аутсайдерами и середняками.

Ставка на матч «Урал» — «Локомотив»

Обе команды в среду преодолели полуфинальную стадию в Кубке России. «Урал» целый час играл в меньшинстве, у «шмелей» гораздо короче скамейка, острой надобности добывать очки у хозяев нет, а Парфёнову куда логичнее дать отдых основе, так как уже в среду предстоит битва за трофей. «Локомотив» рвётся в Лигу чемпионов и добьётся своего.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 за 1.71.

Прогноз матча «Арсенал» — «Краснодар» (19.05.2019)

«Арсенал» также проводил полуфинальный матч в Кубке России на неделе, но вылетел от «Урала», пропустив два гола в первые полчаса игры. Туляки получили численное преимущество, однако для прохода необходимо было забивать аж четыре мяча. Коллектив Игоря Черевченко с задачей справился лишь наполовину.

«Краснодар» отдыхал после разгрома «Енисея» и спокойно готовился к предстоящему поединку в недельном цикле. После зимней паузы «быки» уступили только двум лучшим командам страны, однако тот же «Арсенал» уже несколько раз в нынешнем сезоне разбирался с грандами РПЛ на своём поле.

Преимущество, которое получает коллектив Мурада Мусаева с точки зрения физических кондиций, сложно переоценить. Мало того, что «Арсенал» получил дополнительную нагрузку, а также не самый приятный эмоциональный фон, так у туляков ещё и скамейка невероятно короткая. Игорь Черевченко использует все три замены обычно только в тех случаях, когда необходимо потянуть время в концовке.

На наш взгляд, в данном матче лучше обойтись без риска и за скромные 1.65 проверить надёжный вариант с голом «Краснодара» во втором тайме. В восьми последних поединках «быки» лишь один раз не сумели отличиться после перерыва, а в остальных ситуациях неизменно поражали ворота противников.

«Арсенал» не настолько опытный коллектив, что без последствий выступать на два фронта. Кубковые баталии обязательно скажутся на туляках, а «Краснодар» отделяет одна победа от гарантированного третьего места (с шансами побороться за второе) и первой в истории квалификации Лиги чемпионов.

У «быков» со скамейки выходят потрясающие мастера именно в атакующую линию, поэтому уставшим защитникам хозяев после перерыва придётся крайне нелегко сдерживать нападение Мурада Мусаева.

Ставка на матч «Арсенал» — «Краснодар»

«Арсенал» получил на неделе дополнительную нагрузку в Кубке России и негативные эмоции из-за вылета. Скамейка у туляков короткая, а «Краснодар» обладает множеством мастеров в атакующей линии, часть из которых появляется в концовках на уставшую оборону противника. «Быки» лишь один раз не забили во втором тайме в восьми последних матчах, поэтому за 1.65 мы проверим гол подопечных Мурада Мусаева после перерыва.

Ставка: «Краснодар» забьёт во втором тайме за 1.65.

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