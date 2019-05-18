«Портленд» — «Голден Стэйт». Прогноз: хозяева заберут щит

«Бакс» наладили прицел по сравнению с первым поединком и разгромили «Рэпторс» во втором матче серии. Фора «-5» на хозяев прошла с огромным запасом, а индивидуальный тотал «Торонто» меньше 105,5 очка сыграл не столь уверенно из-за всплеска канадцев в третьей 12-минутке.

Ролевые исполнители «Милуоки» снова прекрасно себя проявили. Тотал Миротича больше 10,5 балла за результативность также оказался успешным. Никола реализовал 5 из 10 попыток в поле и добавил 3 из 4 с линии штрафных, чего хватило для набора 15 очков.

«Милуоки» — «Торонто». Прогноз: защита «Бакс» никуда не денется «Рэпторс» наберут меньше 106 очков, «Бакс» выиграют с форой «-5» — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 875 фишек.

Заход дня: dacascos поставил на «Бакс» в первой половине с форой «-4» за 2.02.

19 мая в «Мода-центре» состоится третий матч финальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Портлендом» и «Голден Стэйт». Пока «Уорриорз» впереди 2-0, но в предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Трэйл Блэйзерс». Поставить на чистую викторию Лилларда и компании с учётом овертайма можно за коэффициент 1.79.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (19.05.2019)

«Портленд» не воспользовался шансами, которые любезно предоставлял «Голден Стэйт», и теперь стоит на краю пропасти. Команде Терри Стоттса необходимо побеждать в третьем матче, поэтому мотивационная составляющая должна сыграть в пользу хозяев. К тому же, в «Мода-центре» одни из самых шумных болельщиков в НБА, да и лиге совсем невыгодно наблюдать за разгромами в финальных сериях конференций.

Предпосылок для виктории «Трэйл Блэйзерс» достаточно. Дюрант всё ещё восстанавливается после повреждения, аналогичная ситуация с Казинсом. «Уорриорз» пока ещё не проигрывали в нынешнем плей-офф без Кей Ди, но рано или поздно этот момент обязательно настанет. Всё же звёзды «Голден Стэйт» уже немолоды и стабильно давать результат даже чемпионам крайне непросто.

У «Портленда» периодически оживают 2-3 парня со скамейки, явно не сказал последнее слово Лилларда, а общий настрой и жажда борьбы у парней Терри Стоттса вызывают уважение. Однако при всех вышесказанных условиях от ставки на победу хозяев мы откажемся. «Трэйл Блэйзерс» — не самая популярная франшиза, чтобы лига тащила их зауши, а «Уорриорз» ещё ни разу в этой серии не действовали на пределе возможностей.

Зато фора «-2,5» на «Портленд» по подборам за 1.85 нас вполне устраивает. Терри Стоттс достаточно качественно проделывает работу над ошибками и готов в кратчайшие сроки внести коррективы в необходимом компоненте. Например, в первом матче серии «Трэйл Блэйзерс» совершили 21 потерю, а затем лишь 13. Почему это так важно? Потому что в прошлом поединке «Голден Стэйт» забрал на 13 отскоков больше, а Луни, Йеребко и Белл доминировали на чужом щите.

Передняя линия у «Портленда» не самая выдающаяся, но в регулярном чемпионате именно парни Терри Стоттса стали лучшими по проценту взятых отскоков даже с учётом вылетевшего Нуркича. В нынешнем плей-офф «Трэйл Блэйзерс» на настоящий момент присваивают себе ровно половину подборов при том, что в предыдущих раундах сражались с «Денвером» и «Оклахомой», которые являются одними из сильнейших команд лиги по части борьбы на щитах.

«Уорриорз», разумеется, не назвать мальчиками для битья в битвах за отскоки, но и сильной стороной действующего чемпиона считаются совсем иные элементы игры. Заряженность и необходимость побеждать поможет «Портленду» забрать несколько формально ничейных мячей и предоставить себе дополнительные владения.

Букмекеры упрямо продолжают выставлять завышенный коэффициент на победу «Голден Стэйт» по блок-шотам, за что мы постараемся их снова наказать. Теперь виктория «Уорриорз» в указанном компоненте идёт за 1.85, и мы повторим ставку, сделанную на второй матч серии. За прошедшее время статистика лишь ещё больше изменилась в сторону коллектива Стива Керра.

«Портленд» не только сам ставит меньше блок-шотов, чем «Голден Стэйт», но и чаше попадает под «мухобойки» оппонентов. Дрэймонд Грин продолжит творить чудеса в защите, а у «Трэйл Блэйзерс» по данной части надежд совсем мало. Кантер практически никогда не накрывает, а Коллинс постоянно получает персональные замечания.

Одним из тех, кто может склонить чашу весов в пользу хозяев в предстоящем поединке, безусловно, является Худ. Тотал снайпера больше 12 очков за 1.9 – это самое настоящее неуважение аналитиков к снайперу «Портленда». Родни взялся за дело по полной программе и стал демонстрировать свои возможности.

В четырёх из пяти прошлых матчей Худ набирал как минимум 12 баллов и не добрался до установленной планки лишь в седьмом матче серии с «Наггетс», что объяснимо зашкаливающим напряжением. Родни наверняка получит достаточно времени и с высокой вероятностью совершит 7-10 бросков в поле и несколько попыток с линии штрафных. При достойной реализации должно хватить.

Ставки на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

«Голден Стэйт» с огромным преимуществом выиграл щит в прошлом матче серии, но «Портленд» — это одна из лучших подбирающих команд во всей лиги. Терри Стоттс проделает необходимую работу над ошибками, поэтому за 1.85 мы возьмём фору «-2,5» на «Трэйл Блэйзерс» по отскокам.

Виктория «Уорриорз» по блок-шотам за те же 1.85 обязательна для проверки. Коллектив Стива Керра значительно сильнее в указанном компоненте, котировки аналитиков явно ошибочные. Тотал Худа больше 12 очков выглядит перспективно. В четырёх из пяти последних поединков Родни набирал не меньше 12 баллов, а с количеством бросков не должно возникнуть проблем.

Выбор №1: победа «Уорриорз» по блок-шотам за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №2: победа «Трэйл Блэйзерс» по подборам с форой «-2,5» за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал Родни Худа больше 12 очков за 1.9

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 375 фишек.



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