Канада — Дания. Прогноз: «кленовые листья» разомнутся перед матчем с США

20 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Канады на стадионе «Стил-Арена» в Кошице встретится с Данией. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «кленовых листьев» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.08.

Канада — Дания (20.05.2019)

Сборная Канады наконец-то прекратила валять дурака и показала мастер-класс. Далеко не самая слабая Германия выглядела на таком фоне слепым котёнком: 16-49 по броскам в створ и 1:8 на табло. После показательной порки немцы наконец-то освободили первую строчку в турнирной таблице группы А.

Правда, североамериканцам она тоже не досталась. Обидчик «кленовых листьев» — сборная Финляндии — после пяти туров занимает чистое первое место с 13 очками в активе. Но всё крайне плотно: у Канады и Германии по 12 очков, а у США — 11. Одна осечка кардинально поменяет расклады.

21 мая подопечные Алена Виньо встретятся с американцами, а пока — небольшой аперитивчик. Сборная Дании. Если бы не эта игра со звёздно-полосатыми, ситуация выглядела бы просто — не мудрим и берём солидную фору на поймавшего кураж фаворита. Но поскольку перед ключевой игрой группового этапа соблазн поберечь силы слишком велик, очевидный вариант не кажется надёжным.

Сборная Дании ещё несколько дней назад решила основную задачу на ЧМ-2019 — одержала две победы и полностью обезопасила себя от понижения в классе. С Францией кое-как разобрались в серии буллитов (5:4Б), а вот Великобританию обработали как надо — 9:0. Ниже шестого места скандинавы уже точно не упадут.

Правда, и выше вряд ли поднимутся. Поражения от Германии (1:2), Финляндии (1:3) и США (1:7) чётко показали реальный уровень: обученная команда с неплохой защитой и слабым составом, которой сильно не хватает индивидуально сильного лидера. Свои 1-2 шайбы датчане заковыривают, но не более.

Понятно, что если Канада сыграет на уровне предыдущего матча, то спокойно разнесёт соперника. Но «кленовым листьям» завтра играть с США, а Дании — со Словакией. Так что можно ожидать ротацию с обеих сторон и, возможно, даже выход вторых вратарей. Заключительный тур будет важнее и для тех, и для других. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 6,5 шайб за 2.02 и П1 с форой "-4" за 2.13, хотя надёжностью тут и не пахнет.

Также стоит присмотреться к вариантам ИТБ 1,5 шайбы Канады в первом периоде за 2.03 и ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.60. Хозяева наверняка постараются побыстрее снять все вопросы, чтобы не напрягаться и поработать на статистику во второй половине встречи.

Ставки на матч Канада — Дания

Если Канада сыграет на уровне предыдущего матча, то спокойно разнесёт соперника. Но «кленовым листьям» завтра играть с США, а Дании — со Словакией. Так что можно ожидать ротацию с обеих сторон и, возможно, даже выход вторых вратарей. Заключительный тур будет важнее и для тех, и для других. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 6,5 шайб за 2.02 и П1 с форой "-4" за 2.13.

Ставка №1: победа Канады с форой "-4" за 2.13.

Ставка №2: ИТБ 1,5 шайбы Канады в первом периоде за 2.03.

Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.60.

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