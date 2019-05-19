«Торонто» — «Милуоки». Прогноз: судьи дадут о себе знать

«Портленд» снова слишком рано расплескал свою энергию и после потрясающей первой половины провалился во второй. Фора «-2,5» на «Трэйл Блэйзерс» по подборам не прошла из-за ужасной точности хозяев в третьей и четвёртой 12-минутках. На указанном отрезке Лиллард и компания реализовали 12 из 39 в поле и 4 из 11 с линии штрафных. Естественно, «Уорриорз» выиграли щит.

Зато «Голден Стэйт» второй раз подряд оказался сильнее по блок-шотам, что позволило рубрике снизить потери. Тотал больше 12 очков Худа обернулся катастрофой. Родни получил жалкие 17 минут и лишь три броска с игры. Терри Стоттс решил довериться другим исполнителям.

«Портленд» — «Голден Стэйт». Прогноз: хозяева заберут щит «Трэйл Блэйзерс» выиграют по подборам с форой «-2,5», Худ наберёт от 12 очков — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 300 фишек.



Заход дня: chubaka48 взял победу «Уорриорз» при тотале меньше 221 очка за 4.3.



20 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» «Торонто» встретится с «Милуоки» в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Два предыдущих поединка остались за «Бакс», но в ближайшей битве букмекеры склоняются к успеху канадцев. Поставить на чистую викторию «Рэпторс» с учётом овертайма можно за коэффициент 1.77.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» (20.05.2019)

Во втором матче серии «Бакс» проучили «Рэпторс» и продемонстрировали канадцам настоящую пропасть, на которую те отстают в уровне командного баскетбола. Исполнители «Торонто» бились изо всех сил, но Буденхольцер растоптал Нерса с точки зрения тактики. Каждый игроки «Милуоки» знал, что делать в любую секунду, а у их визави порой ощущалась растерянность.



Безнадёга вынудила «Рэпторс» чаще задействовать резервистов, и оказалось, что со скамейкой у «Торонто» не всё так плохо. Пауэлл качественно провёл свой отрезок, поэтому Ник Нерс наверняка выдаст дополнительное время своему снайперу. В целом, ротация «Бакс» выглядит значительно солиднее, но есть серьёзные сомнения в третьем подряд успехе «Милуоки».



Для канадцев настаёт решающий момент всего сезона, от которого может зависеть судьба клуба в краткосрочной перспективе. «Рэпторс» должны выжать из себя максимум. Домашний паркет вполне способен придать хозяевам дополнительную энергию и уверенность в собственных силах.



Для лиги счёт 3-0 в обоих финалах конференций станет настоящей катастрофой, а ведь в Канаде нынешний плей-офф даёт рекордные телевизионные рейтинги. Если вы верите в теорию заговора, шумовую поддержку местных фанатов и безграничные возможности Кавая, то от ставок в пользу «Бакс» лучше отказаться. Да, по игре «Милуоки» на голову выше, но в НБА возможно всё.



На наш взгляд, матч получится тягучим и напряжённым. «Бакс» окажутся в тяжёлой ситуации, когда под давлением противника, судей и трибун дальнобойная артиллерия станет давать сбои. Чаще обычного придётся включаться Яннису, чей тотал больше 28 очков за 1.9 мы обязательно рассмотрим.



В целом, грек не выдаёт что-то совсем фантастическое, но командное нападение «Милуоки» работает на столь высоком уровне, что от Адетокунбо требуются лишь эпизодические включения. «Рэпторс» постараются прикрыть тех, кому они в состоянии серьёзно осложнить жизнь, и тогда Яннис станет чаще выходить на первый план.



Согласитесь, в обороне у «Торонто» собраны настоящие мастера, способные персонально разобрать всех исполнителей «Милуоки». Если защита канадцев отработает на должном уровне, то тащить атаку «Бакс» будет Яннис за счёт своего невероятного атлетизма. Статистика нам не благоволит, но чутьё подсказывает, что Адетокунбо окажется вынужденным геройствовать.



Тотал больше 31,5 очка Кавая за 1.9 выглядит очень привлекательно. Да, в двух предыдущих матчах лидер «Рэпторс» не дотягивал по одному баллу до установленной планки, но домашний паркет, возможная лояльность арбитров и необходимость побеждать любой ценой повлияют на количество бросков Леонарда.



С реализацией у Кавая полный порядок. В первой встрече Леонарда выдал 10 из 26, что может показаться не самым впечатляющим процентом, но атака «Торонто» выглядела столь убого, что порой второму номеру «Рэпторс» приходилось бросать через лес рук. В следующем поединке канадцы чуть лучше освобождали пространство для своего лидера, и тот попал 10 из 18.



За 1.81 в одной из букмекерских контор доступна любопытная ставка на тотал фолов больше 40,5. Если в первом поединке арбитры зафиксировали 37 нарушений правил, то втором свистнули аж целых 56 раз. Кавай и Яннис станут поочерёдно пользоваться преимуществами над визави и раз за разом провоцировать контакт.



Вряд ли лига просто так позволит «Бакс» сделать 3-0 в серии. Несколько спорных решений в пользу «Рэпторс» повысят градус напряжённости, а дальше уже всё пойдёт по накатанной. К тому же, обе команды защищаются крайне агрессивно и стараются любой ценой не давать противнику набрать лёгкие очки.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс»

«Рэпторс» уже некуда отступать, канадцам необходимо продемонстрировать максимум возможностей. Для лиги выгодно, чтобы серия хоть сколько-то растянулась, поэтому спорные решения в пользу хозяев вряд ли кого-то удивят. Тотал фолов больше 40,5 за 1.81 вполне вписывает в данную теорию.

Если нарушений будет много, то самыми частыми гостями на линии штрафных должны стать Яннис и Кавай. На Адетокунбо букмекеры дают 28 очков, а на Леонарда 31,5 балл. В обоих случаях мы возьмём верх, так как лидерам придётся совершать множество бросков и чаще обычного брать инициативу в свои руки.



Выбор №1: индивидуальный тотал Кавая Леонарда больше 31,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал Янниса Адетокунбо больше 28 очков за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Выбор №3: тотал фолов больше 40,5 за 1.81



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 405 фишек)



Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 800 фишек.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.