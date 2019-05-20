Чехия – Швейцария, Словакия – Дания. Прогнозы на ЧМ-2019

21 мая в матчах группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе встретится со Швейцарией, а на «Стил-Арена» в Кошице Словакия примет Данию. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу чехов в основное время предлагаются с коэффициентом 1.87, успех «рыцарей татры» идёт за 1.36.

Чехия – Швейцария (21.05.2019)

Последний шанс сборной Швейцарии уйти с четвёртого места в группе В. С аутсайдерами она расправилась бойко, а вот зацепиться за очки в матчах с грандами не удалось: шведы выглядели получше и выстояли в концовке, а россияне здорово отыграли в спецбригадах и обошлись без нервов.

Вариант остаётся один — побеждать сборную Чехии в основное время. Желательно, конечно, покрупнее. Но поскольку в параллельной группе всё очень плотно, нет никакой гарантии, что третье место даст более удобного соперника. В общем, есть сомнения в том, что «крестоносцы» сыграют оптимальным составом и будут умирать за три очка.

В случае со сборной Чехии всё просто: Россия и Швеция сыграют позже, а потому все козыри будут в их руках. Задача-минимум для подопечных Милоша Ржиги — просто набрать очки (гарантирует финиш в топ-3). Победа в основное время с большой долей вероятности принесёт им второе место в группе.

Предыдущую встречу чехи провели на 4 часа раньше, но главное — она далась им безо всяких проблем (8:0 с Австрией). А вот Швейцария выдала куда более сложную игру со сборной России и явно оставила на льду много сил. Не проиграть «конёк» после такого будет непросто.

Вроде бы напрашивается победа Чехии, но коэффициент невысок, а мотивация сомнительна. Разница между вторым, третьим и четвёртым местами невысока, а до первого (которое, похоже, выведет на Германию) дотянуться не выйдет. Можно попробовать сыграть лобовую ничью за 4.80 или ТБ 1,5 шайбы обеих команд за 2.03.

Ставки на матч Чехия – Швейцария

Вроде бы напрашивается победа Чехии, но коэффициент невысок, а мотивация сомнительна. Разница между вторым, третьим и четвёртым местами невысока, а до первого (которое выведет на Германию) дотянуться не выйдет. Можно попробовать лобовую ничью за 4.80 или ТБ 1,5 шайбы обеих команд за 2.03.

Ставка №1: ничья за 4.80.

Ставка №2: ТБ 1,5 шайбы обеих команд за 2.03.

Словакия – Дания (21.05.2019)

Сборная Словакии потеряла шансы на попадание в плей-офф, несмотря на удобный календарь. Сенсационной победы над США (4:1) не хватило для в топ-4: обиднейшее поражение от Германии (2:3) оказалось роковым, потому что дожить до овертайма в поединках с Финляндией и Канадой не удалось.

Даже если немцев удастся догнать по количеству очков, это ничего не изменит: они финишируют выше по результату очной встречи. Вот и получается, что матч с Данией станет последним на домашнем чемпионате мира. Если скандинавы вдруг не зацепят очки с Канадой, Словакия останется пятой в группе вне зависимости от результатов последнего тура.

Датчане уже давно решили основную задачу на ЧМ-2019 и теперь просто играют в хоккей. Они набрали пять очков и полностью обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона. Что бы ни случилось в оставшиеся дни, ниже шестой позиции в группе А они уже не опустятся.

Соответственно, вся мотивация сводится к попытке хлопнуть дверью и красиво попрощаться со зрителями. Поэтому наиболее очевидный вариант — взять верх. Терять обеим командам уже нечего, что повышает вероятность открытой игры. Любопытно, что в каждом из пяти предыдущих матчей соперников забивалось от пяти до семи шайб.

Потому ТБ 4,5 гола за 1.67 выглядит изумительно. Можно даже взять ТБ 5,5 шайбы за 2.33. Кроме того, следует учитывать два фактора. Первый — у Словакии будет лишний день на отдых, ведь датчанам поздним вечером 20 мая играть с канадцами. И второй — 8 тыс. болельщиков явно добавят хозяевам энергии.

В связи с этим можно рассмотреть верх на «рыцарей татры» и их победу с форой по вкусу. Нам нравятся следующие варианты: ИТБ 3 шайбы Словакии за 1.64 и победа Словакии с форой "-2" за 2.04.

Ставки на матч Словакия – Дания

Мотивация оппонентов сводится к попытке хлопнуть дверью и красиво попрощаться со зрителями. Поэтому наиболее очевидный вариант — взять верх. Терять обеим командам нечего, что повышает вероятность открытой игры. В каждом из пяти предыдущих матчей соперников забивалось от пяти до семи шайб.

Ставка №1: ТБ 5,5 шайбы за 2.33.

Ставка №2: ИТБ 3 шайбы Словакии за 1.64.

Ставка №3: победа Словакии с форой "-2" за 2.04.

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