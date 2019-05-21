«Шахтёр» — «Динамо» Киев. Прогноз: «горняки» не смогут победить

22 мая в матче чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» на стадионе «Металлист» в Харькове сыграет с киевским «Динамо». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «горняков» предлагаются с коэффициентом 1.95.

«Шахтёр» Д — «Динамо» К (22.05.2019)

Матч с очень яркой вывеской, который ничего не решает. Дело в том, что турнирной мотивации ко второй половине мая не осталось ни у тех, ни у других. На кону стоят разве что имидж и репутация каждого из клубов, ведь принципиальность противостояния никуда не делась.

«Шахтёр» гарантировал себе первое место в чемпионате Украины в минувшем туре, когда одержал непростую победу над «Зарей» (1:0). Теперь «горняки» опережают киевское «Динамо» на 11 очков за три тура до конца первенства. Что бы ни случилось в оставшееся время, догнать лидера бело-синим уже не удастся.



Киевляне, в свою очередь, обеспечили себе место в топ-2 УПЛ гораздо раньше, осенью они выступят в квалификации Лиги чемпионов. На сегодня идущая третьей «Александрия» отстаёт от «Динамо» аж на 17 очков. Никакой интригой тут, ясное дело, не пахло уже месяц назад.



Вот и получается, что все расклады известны и команды могут постепенно готовиться к отпуску. Ставить на этот матч крайне опасно, потому что многое будет зависеть от мотивации, а тренеры вполне способны выпустить пару-тройку молодых футболистов из резерва. От победы, конечно, никто не откажется, но травмы перед концом сезона и играми сборных никому не нужны.



У «Шахтёра» из-за перебора жёлтых карточек не сыграет опытный Тарас Степаненко, а киевлянам из-за дисквалификации не поможет 20-летний Назарий Русин, который по весне стал заметно чаще выходить с первых минут. Под вопросом из-за проблем со здоровьем несколько важных игроков с обеих сторон — Марлос, Исмаили, Кадар и Миколенко.



Раз по составам и мотивации много вопросов, сыграем Х2 за симпатичные 1.85. В десяти предыдущих очных встречах с «Шахтёром» «Динамо» одержало четыре победы, четырежды сыграло вничью и уступило всего дважды. В общем, статистика обнадёживает. Можно даже изучить П2 с нулевой форой за мощнейшие 2.83.

Также стоит подумать о ТМ 2,5 мяча за 1.92 или даже ТМ 2 мяча за 2.75. В последнее время гранды украинского футбола играют верх по большим праздникам: планка тотала за 11 предыдущих поединков пробивалась лишь дважды. Правда, отсутствие турнирного давления может добавить оппонентам смелости.

Ставки на матч «Шахтёр» Д — «Динамо» К

В 10 предыдущих встречах с «Шахтёром» «Динамо» одержало четыре победы, четырежды сыграло вничью и уступило всего дважды. Х2 за симпатичные 1.85 или даже П2 с нулевой форой за 2.83 смотрятся нормально.



Ставка №1: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.83.



Ставка №2: ТМ 2 мяча за 2.75.

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