Конкурс прогнозов на матч Канада — США. Фрибеты на 5000 рублей в призах

21 мая Канада и США встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019. Начало игры — в 21:15 мск. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей во фрибетах.

Превью матча Канада — США

По оценке букмекеров, канадцы — фавориты матча.Поставить в БК «Фонбет» на победу сборной Канады в основное время можно с коэффициентом 2.25. Это примерно 42% вероятности. Сделать ставку на сборную США можно за 2.55 (37%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 4.65 (21%).



Вероятность победы канадцев с учётом овертайма и серии буллитов аналитики оценили коэффициентом 1.80. На американцев можно сделать ставку за 2.00.



После 6 туров сборная Канады занимает 2-е место в группе А, набрав 15 очков. Это на 1 очко меньше, чем у лидера — сборной Финляндии. Американцы идут на 3-м месте, набрав 14 очков. Обе сборные обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Правила конкурса прогнозов на матч Канада — США

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счёт этого матча.



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3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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