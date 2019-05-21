«Торонто» — «Милуоки». Прогноз: «Бакс» не дадут разгуляться Каваю

После 52 минут в прошлом матче Леонард не сможет тащить «Рэпторс» — в «Большом куше».

«Уорриорз» в третий раз подряд повторили один и тот же трюк, отыграв у «Трэйл Блэйзерс» больше 15 очков преимущества. Фора «-3» на «Голден Стэйт» могла пройти в концовке, но Карри не забил за 12 секунд до конца овертайма при «+2» для гостей.

Тотал Леонарда больше 8,5 очка сыграл моментально. Мейерс выдал свой лучший матч в карьере и к 30 баллам за результативность добавил 12 подборов. Харклесс получил жалкие 16 минут времени и не смог послать мяч в корзину броском из-за дуги, поэтому рубрика фиксирует убыток.

«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: «Уорриорз» закроют серию Сломленные лидеры «Трэйл Блэйзерс» не смогут уберечь команду от разгрома в серии — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 040 фишек.

Заход дня: chubaka48 взял победу «Уорриорз» при 15 или более очка Дрэймонда Грина.

22 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» состоится четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Торонто» и «Милуоки». Предыдущий поединок остался за «Рэпторс», однако в ближайшем сражении букмекеры отдают небольшой перевес «Бакс». Поставить на чистую победу Янниса и компании можно за коэффициент 1.65.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс» (22.05.2019)

Котировки аналитиков перед четвёртым матчем серии между «Рэпторс» и «Бакс» несколько удивляют. Прошлая встреча в напряжённой борьбе осталась за канадцами, но теперь, по мнению букмекеров, фаворитом идёт коллектив Майка Буденхольцера. Разумеется, предпосылок для успеха «Милуоки» хватает, однако что изменилось по сравнению с предыдущим сражением?

Возможно, худший матч в нынешнем сезоне провёл Яннис, а второй раз подряд ожидать чудовищного провала от грека и с точки зрения реализации любых бросков, и по части бережного отношения к мячу не приходится. Ник Нерс рискует ротацией угробить здоровье своих лидеров, но «Торонто» некуда отступать.

У нас уже сделана долгосрочная ставка на викторию «Бакс» в серии с форой «-2,5», поэтому сегодня сосредоточимся на иных предложениях аналитиков. Прежде всего за двойку мы должны проверить индивидуальный тотал Кавая меньше 31,5 очка. Если не учитывать овертаймы, то в основное время Леонард ещё ни разу не преодолел установленную планку по ходу противостояния с «Милуоки».

Не сказать, что у Майка Буденхольцера настоящие монстры по части персональной опеки, но Миддлтон и Брогдон поочерёдно защищаются по лидеру «Рэпторс» и делают это вполне прилично. «Бакс» не боятся оставлять других баскетболистов «Торонто», поэтому регулярно сдваиваются на Кавае. Передачи не являются сильной стороной Леонарда, из-за чего главная звезда канадцев порой совершает броски через лес рук.

В предыдущем поединке Кавай ещё в первой половине получил повреждение и, казалось, испытывает дискомфорт. Ник Нерс, естественно, наградил своего лидера 52 минутами игрового времени, что обязательно даст о себе знать. Всё же Леонард не робот, чтобы подобная нагрузка прошла бесследно.

Продолжим верить во вселенский заговор и за 1.86 возьмём тотал фолов «Милуоки» больше 19,5. В Канаде арбитры частенько принимали спорные решения в пользу хозяев и обязательно продолжат это делать. 1-2 в серии в пользу «Бакс» намекают на скорое завершение противостояния, если четвёртый поединок останется за Яннисом и компанией. Лиге подобный расклад не принесёт дивидендов.

В нынешнем плей-офф телевизионные рейтинги в Канаде бьют все рекорды, поэтому арбитры так или иначе постараются подтянуть «Торонто». В прошлом матче судьи дали, мягко говоря, спорный шестой фол Яннису, не свистнули двойное ведение у Кавая и иногда помогали «Рэпторс» в менее очевидных ситуациях.

В различных неофициальных источниках ходят слухи, что на данную встречу может быть назначен как минимум один из дуэта Тони Бразерс – Марк Дэвис. С первым арбитром у «Рэпторс» 14 викторий в 15 последних матчах, а со вторым рефери у канадцев шесть подряд победных поединков. Осталось дождаться новостей и проверить гипотезу.

За сочные 2.2 нам нравится индивидуальный тотал трёхочковых Газоля меньше 1,5. В талантах центрового нет никаких сомнений. Марк играет за счёт интеллекта, великолепно видит партнёров, способен попадать с любой дистанции и прекрасно обороняется. В прошлом матче испанец отгрузил 4 из 8 с периметра.

В нынешнем плей-офф Газоль отправлять в цель в среднем как раз 1,5 бомбы за матч, а коэффициент на низ прилично выше двойки. Брук Лопес в третьем поединке серии действовал в обороне не слишком качественно. Тренерский штаб «Бакс» обязательно разберёт эту ситуацию и постарается лишить «Рэпторс» одного из козырей.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Милуоки Бакс»

Кавай за три матча с «Бакс» ни разу не преодолел планку 31,5 очка в основное время. Букмекеры дают двойку на низ, чем мы обязательно воспользуемся. Леонард отбегал 52 минуты под мощным прессом «Милуоки» и вряд ли сможет выдать высочайшую эффективность.

За 2.2 возьмём тотал трёшек Газоля меньше 1,5. В прошлом поединке Марк отправил в цель 4 из 8 с дальней дистанции, но мы знаем испанца как не самого стабильного снайпера. 20 или более фолов «Бакс» за 1.86 подходят для тех, кто верит в теории заговора. Если лига захочет продлить серию, то арбитры обязательно помогут хозяевам.

Выбор №1: индивидуальный тотал Кавая Леонарда меньше 31,5 очка за 2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 500 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал фолов «Бакс» больше 19,5 за 1.86

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 430 фишек)

Выбор №3: индивидуальный тотал трёхочковых Марка Газоля меньше 1,5 за 2.2

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 600 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 27 540 фишек.

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