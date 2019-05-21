«Локомотив» — «Урал». Прогноз: цвет настроения жёлтый

«Урал» и «Локомотив» после побоища в Сочи продолжат высекать искры в Самаре.

22 мая на прекрасном стадионе «Самара Арена» состоится финальный матч Кубка России 2019 года, в котором «Локомотив» встретится с «Уралом». Пару сезонов назад именно «железнодорожники» и «шмели» разыгрывали трофей в очной дуэли, тогда победа осталась за коллективом Юрия Сёмина. Букмекеры считают, что и на этот раз красно-зелёные окажутся сильнее. Успех номинальных хозяев в основное время идёт за коэффициент 1.81.

Прогноз матча «Локомотив» — «Урал» (22.05.2019)

«Локомотив» и «Урал» ещё в воскресенье рубились друг с другом в Екатеринбурге в рамках РПЛ, а теперь этим же командам выяснять отношения в финальном матче Кубка России. Если учесть события, произошедшие два года, а также периодические разговоры о судействе в нынешнем сезоне, то встреча ожидается крайне напряжённая и боевая.

Разумеется, «железнодорожники» по праву считаются явным фаворитом. У Юрия Сёмина колоссальный опыт, мастеровитые футболисты, более звёздный состав, длинная «скамейка», перевес на трибунах и порой вполне лояльное судейство. Формально может показаться, что с победителем всё ясно, но «Уралу» есть чем ответить.

Не будем забывать, что в 2018 году Кубок достался футбольному клубу «Тосно», который тренировал Дмитрий Парфёнов, работающий сейчас в Екатеринбурге. Специфику данного соревнования наставник «Урала» знает превосходно, поэтому свои шансы номинальные гости обязательно получат.

Дмитрий Парфёнов является чуть ли не единственным из относительно молодых специалистов в РПЛ, не боящихся ставить команде комбинационный футбол без стремления отстоять счёт 0:0 любой ценой. Да, «Урал», много пропускает, но среди команд второй половины таблицы именно «шмели» забили больше других.

«Локомотив» в концовке сезона вроде бы наладил игру в обороне, однако периодически сбои всё равно случаются. В последних 10 матчах «железнодорожники» лишь дважды сыграли на ноль, притом что в одном из поединков «Рубин» не реализовал пенальти. Гол «Урала» за 1.88 смотрится вполне перспективно, настораживает только отсутствие дисквалифицированного Бикфалви.

После финала Кубка России в 2017 году «Локомотив» и «Урал» провели пять очных поединков. В упомянутых встречах «шмели» не сумели отличиться только в одном случае, а всего забили шесть мячей. При Парфёнове статистика у клуба из Екатеринбурга в матчах с «железнодорожниками» впечатляет. Гостевая победа 2:1 и домашняя ничья 2:2.

Разумеется, финал – это отдельная история, но «Уралу» нечего терять. Все объективные факторы говорят за победу «Локомотива». В подобных ситуациях многие тренеры предпочли бы сушить игру в надежде дожить до серии пенальти, но Дмитрий Парфёнов скорее попросит свою команду сыграть в свой футбол и пытаться сотворить сенсацию за счёт собственной активности впереди.

Тотал больше 4,5 жёлтых за 1.74 необходимо разбирать, пока коэффициент не слишком просел. Встречу обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным, который считается достаточно строгим рефери. За 21 матч в РПЛ арбитр из Санкт-Петербурга вынес 108 предупреждений и поставил 9 пенальти.

Напряжение финального матча заставит игроков срывать любые контратаки, а повышенная нервозность иногда приводит к чрезмерной грубости. Если учесть предысторию поединка и различные заявления президента «Урала», то с огромной вероятностью карточки полетят направо и налево, вопрос только в их цвете.

Ставки на матч «Локомотив» — «Урал»

В пяти последних поединках с «Уралом» «Локомотив» пропустил шесть мячей, лишь однажды отыграв на ноль. Гол номинальных гостей за 1.88 выглядит вполне перспективно. При Парфёнове «шмели» выдали 2:2 и 2:1 за два матча с «железнодорожниками» в нынешнем сезоне.

Тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.74 смотрится прекрасно. Лапочкин судит строго и даёт порядка 5 предупреждений за встречу, а между «Уралом» и «Локомотивом» старые счёты. К тому же масла в огонь добавляет президент клуба из Екатеринбурга, поэтому будет жарко.

Ставка №1: «Урал» забьёт за 1.88

Ставка №2: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.74.

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