Жирный кэф. «Дандолк» — «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставка (кф.4.1)

В рамках розыгрыша ирландской Премьер-лиги я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Дандолк» примет на своем поле «Сент-Патрикс Атлетик».

«Дандолк»

«Дандолк» — сильнейший коллектив страны, который в каждом новом сезоне ставит перед собой самые амбициозные задачи. Так, в этом розыгрыше Премьер-лиги команда занимает первую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных туров, демонстрируя при этом очень качественный футбол.



Защитная линия «голубей» напоминает неприступную крепость, пропуская всего 0.6 гола в среднем за поединок. Атака также хороша: 1.78 гола и безоговорочно лучшие цифры чемпионата на данный момент.

Общая статистика представителя графства Лаут в последних 5 турах выглядит следующим образом: 4 победы и 1 ничья, при разнице забитых и пропущенных голов +8 (11-3). На домашнем «Ориэль Парк» подопечные Винни Перта еще не проигрывали, набрав 23 очка из 27 возможных.



Отличной новостью для болельщиков в преддверии противостояния с «Сент-Патрикс Атлетик» стало возвращение атакующего полузащитника Даниэля Келли. Ирландец, который проводил две последние тренировки по индивидуальной программе, по словам физиотерапевта Фергаля Керина, полностью готов к поединку.

«Сент-Партрикс Атлетик»

«Сент-Патрикс Атлетик», наоборот, несмотря на несколько хороших усилений в период межсезонья, пока не может похвастаться аналогично высоким уровнем игры. Так, после 17 сыгранных поединков команда расположилась посредине турнирной таблицы, сумев набрать всего 23 очка.



Защита «святых» смотрится достаточно неплохо, пропуская менее одного гола в среднем за матч (0.94). Атака, в свою очередь, действует куда менее стабильно, поражая ворота оппонентов со скромным показателем 0.82 гола (второй худший в лиге).



Общая статистика красно-белых в последних 5 турах также не вызывает положительных эмоций: 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения, при разнице голов -2 (4-6). Стоит также отметить, что единственную победу в этом отрезке подопечные Гарри Кенни одержали в поединке с явным аутсайдером «ЮК Дублин» (последнее место), что еще раз указывает нам на очевидный игровой спад.



За пределами столицы «Сент-Патрикс Атлетик» набрал 9 очков из 24 возможных, забив при этом 6 и пропустив 7 голов в свои ворота.

Прогноз на «Дандолк» — «Сент-Патрикс Атлетик» с жирным кэфом

Прогноз. «Дандолк» проводит просто фантастический сезон и, безусловно, будет фаворитом в борьбе за 3 очка на домашнем стадионе. Неплохим вариантом для основной ставки станет победа «Дандолка» с учетом форы (-1.5) гола за 2.2.



В погоне за «жирным кэфом» мы также можем обратить внимание на гол Патрика Хобана в любое время за 4.1.



Ставка №1: победа «Дандолка» с учетом форы (-1.5) гола за 2.2



Ставка №2: гол Патрика Хобана в любое время матча за 4.1